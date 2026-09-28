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Celulita nu e o lipsă de voință: ce funcționează cu adevărat după 30 de ani

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O au 9 din 10 femei, indiferent de greutate, de cât sport fac sau de câte creme au încercat. Și totuși, celulita rămâne subiectul despre care se vorbește cel mai mult și se știe cel mai puțin. Am adunat răspunsurile pe care le primește orice femeie la o evaluare serioasă: de ce apare, de ce nu pleacă cu crema și ce ajută cu adevărat — fără injectabile, fără bisturiu și fără promisiuni goale.

De ce apare, de fapt, celulita

Sub piele, grăsimea este împărțită în mici compartimente de niște benzi de țesut numite septuri. La femei, aceste septuri sunt așezate vertical, ca niște stâlpi; când celulele adipoase dintre ei se măresc — hormonal, genetic, odată cu vârsta — împing pielea în sus, iar stâlpii o trag în jos. Rezultatul e „coaja de portocală”. La asta se adaugă circulația mai lentă (retenția de lichide) și colagenul care slăbește după 30–35 de ani. Nu e vorba de „toxine” și nu e o problemă de kilograme: femeile slabe o au la fel de des.

De ce crema nu are cum să funcționeze

Pentru că tot ce descrie paragraful de mai sus se întâmplă la milimetri sub piele, iar crema rămâne la suprafață. Cel mult hidratează și întârzie vizual pentru câteva ore. Același lucru e valabil pentru masajul clasic de salon, care stimulează circulația superficială și atât. Nici sportul nu rupe septurile — ajută mult la tonus și circulație, dar nu modifică structura.

Cele patru grade și de ce contează

Dermatologii împart celulita în grade de la 0 la III: la gradul I se vede doar când strângi pielea, la gradul II în picioare dar nu culcat, la gradul III în orice poziție, cu noduli. De aici pornesc toate deciziile corecte: ce funcționează la gradul I poate fi insuficient la gradul III. De aceea o evaluare bună începe cu stadiul, nu cu pachetul.

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Ce funcționează cu adevărat

Tehnologiile medicale non-invazive care ajung acolo unde e problema. Onda Coolwaves folosește microunde care acționează selectiv pe grăsime și pe septuri — e tehnologia premiată la AMWC 2024, cel mai important congres de medicină estetică din lume, ca „cea mai bună tehnologie non-invazivă de remodelare corporală”. EndoSpheres lucrează cu un manipul cu 55 de sfere care pun circulația în mișcare și tonifică țesutul — iar cel mai nou model, EndoSpheres Essenza, se găsește în prezent într-o singură clinică din București. Radiofrecvența (Venus Legacy, NuEra) întărește pielea de deasupra, mai ales când celulita vine cu piele lăsată după slăbire sau sarcină.

Un detaliu pe care nimeni nu vi-l spune

Același aparat, în două locuri diferite, poate da rezultate complet diferite. La radiofrecvență, colagenul reacționează doar dacă temperatura-țintă este atinsă și menținută câteva minute, uniform; sub ea, ședința e doar căldură plăcută. De aceea contează cine ține manipulul și dacă protocolul e personalizat — nu un pachet-șablon vândut tuturor.

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La ce să vă așteptați, sincer

Ameliorare vizibilă — piele mai netedă, mai fermă, adâncituri mai puțin adânci, adesea centimetri în minus — nu „dispariție definitivă”. Rezultatele se văd în săptămâni, nu în ani, și se mențin cu un stil de viață echilibrat și ședințe ocazionale de întreținere. La Artist Touch Clinique din București, clinică specializată exclusiv în proceduri non-invazive, protocolul se stabilește după gradul celulitei și o evaluare cu scanare 3D — iar dacă laxitatea e prea mare pentru non-invaziv, vi se spune de la prima vizită. Onestitatea asta e, poate, cel mai bun tratament dintre toate.

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