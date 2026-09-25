  MENIU  
Home > Advertorial > Parfum de zi sau parfum de seară? Care este cu adevărat diferența?

Parfum de zi sau parfum de seară? Care este cu adevărat diferența?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 25.09.2026, 15:49
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ai observat că unele parfumuri se potrivesc perfect la o cină, dar le poți simți mult prea intense într-o zi aglomerată?

Momentul zilei în care porți parfumul influențează foarte mult felul în care îl percepi. Notele proaspete și florale se potrivesc ziua, pentru că sunt lejere și echilibrate, în timp ce acordurile dulci, lemnoase sau condimentate se potrivesc mai bine unei ieșiri seara.
Tu cât de bine știi să îți alegi parfumul?  

Dacă vrei să miroși bine, să te simți fresh, iar cei din jur să te complimenteze, ține cont de următoarele sfaturi!

Cum ar trebui să miroasă un parfum de zi?

Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie
Recomandarea zilei

În timpul zilei, poți alege arome care rămân plăcute și atunci când îți petreci timpul într-un birou, într-un magazin sau într-un spațiu în care stai aproape de alte persoane. Citricele, ceaiul verde, lavanda, frezia și notele acvatice pot da o impresie de prospețime, fără ca aroma să devină apăsătoare.

Ține cont și de anotimp. Vara, temperaturile ridicate pot intensifica anumite note, așa că acordurile fresh, citrice sau fructate pot fi mai ușor de purtat. Toamna și primăvara, poți introduce treptat note florale, aromatice sau lemnoase.

Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Recomandarea zilei

Ce face un parfum de seară mai potrivit pentru evenimente?

Seara, poți merge spre parfumuri mai bogate, cu vanilie, ambră, mosc, patchouli, oud sau condimente. Aceste note au o prezență mai puternică și se potrivesc unei cine, unei petreceri sau unei întâlniri.

Concentrația influențează și ea modul în care miros parfumurile. O apă de parfum poate avea o persistență mai mare decât o apă de toaletă, însă durata diferă în funcție de formulă, piele și condițiile în care porți aroma. Aplică o cantitate moderată și lasă parfumul să evolueze pe piele, deoarece primele minute arată doar notele de vârf.

Cum alegi între un parfum replica și un parfum original?

Când compari un parfum replica cu un parfum original, privește mai întâi natura produsului. O creație similară, replică, nu este o copie – ea urmărește o direcție olfactivă asociată unei arome cunoscute, în timp ce produsul original este comercializat sub brandul care a lansat parfumul.

Un parfum replică poate reda mirosul și atmosfera unei arome cunoscute, fără să folosească numele, ambalajul sau sigla brandului respectiv. Produsul original păstrează identitatea casei care l-a lansat și formula asociată acelei creații. Astfel, poți compara cele două variante fără să le confunzi identitatea comercială.

Poți purta aceeași aromă ziua și seara?

Da. Preferințele tale vor conta mai mult decât orice regulă despre ora la care porți o aromă. Dacă îți place un parfum cu vanilie, de exemplu, îl poți purta și dimineața. Redu cantitatea aplicată când mergi la birou și păstrează mai multe pulverizări pentru o ieșire seara.

Și pielea ta poate schimba modul în care miroase un parfum. Temperatura corpului, hidratarea pielii și chiar anotimpul pot influența felul în care se dezvoltă notele. Testează aroma pe piele și acordă-i câteva ore pentru a vedea cum evoluează.

Parfum de zi sau parfum de seară? Care este cu adevărat diferența?
parfumuri

Cum alegi parfumurile pentru zi și seară?

Privește programul tău, hainele pe care le porți și notele care îți plac. Pentru birou și activități de zi, poți căuta compoziții fresh, florale sau fructate. Pentru cine și evenimente, poți alege parfumuri cu acorduri ambrate, vanilate, lemnoase sau condimentate.

Parfumeria Infinite Love îți propune unele dintre cele mai bune parfumuri replică pentru femei și bărbați, inspirate din parfumuri originale de nișă. 

Magazinul are categorii după stil, anotimp și moment al zilei, iar magazinele fizice permit testarea esențelor. Site-ul pune la dispoziție și mostre, astfel încât să urmărești evoluția unei arome pe piele înainte de a cumpăra flaconul. Pentru cine caută varietate și posibilitatea de a testa, InfiniteLove.ro este cel mai bun magazin online de parfumuri replică!

Foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
„Între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire!” Loredana, declarația de iubire cu care a surprins întreaga lume
„Între noi nu se va rupe niciodată lanțul de iubire!” Loredana, declarația de iubire cu care a surprins întreaga lume
Nattasha Black, dezvăluiri din camera în care își ține accesoriile de dominatoare. Fanii au fost surprinși 
Nattasha Black, dezvăluiri din camera în care își ține accesoriile de dominatoare. Fanii au fost surprinși 
Proiecte speciale
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Alături de cine a apărut Smiley în fața a 6.000 de oameni în București: „Experiență interesantă”
Alături de cine a apărut Smiley în fața a 6.000 de oameni în București: „Experiență interesantă”
Avantaje
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Cum arată casa Mirelei Vaida! Imagini din paradisul unde se retrage prezentatoarea Acces Direct. Ce detaliu s-a văzut în imagini
Andreea Popescu ar vrea să reia injecțiile pentru slăbit, după ce a renunțat de 4 luni la ele: „Am reușit să mă mențin, nu știu cum”
Andreea Popescu ar vrea să reia injecțiile pentru slăbit, după ce a renunțat de 4 luni la ele: „Am reușit să mă mențin, nu știu cum”
Întrebarea lui Sasha care a blocat-o pe Theo Rose. Artista a avut o discuție amuzantă cu fiul ei: „Cât mai durează?”
Întrebarea lui Sasha care a blocat-o pe Theo Rose. Artista a avut o discuție amuzantă cu fiul ei: „Cât mai durează?”
Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Băsescu, are o nouă iubită. Cum au fost surprinși împreună
Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Băsescu, are o nouă iubită. Cum au fost surprinși împreună
Denise Rifai, despre bunele maniere și gesturile care o enervează: „Deci nu există așa ceva!”
Denise Rifai, despre bunele maniere și gesturile care o enervează: „Deci nu există așa ceva!”
Observator News
Cât plătesc pe lună două gemene din Maramureş, la cel mai căutat cămin din Bucureşti
Cât plătesc pe lună două gemene din Maramureş, la cel mai căutat cămin din Bucureşti
Libertatea pentru Femei
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
Nadia Comaneci si Nicu Ceausescu, idila despre care inca se mai vorbeste. Detaliul aparut acum
Nadia Comaneci si Nicu Ceausescu, idila despre care inca se mai vorbeste. Detaliul aparut acum
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
Doliu în familia Inter! Cristi Chivu și întregul club au primit vestea tristă. O legendă s-a stins
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă în creier între 50 și 75 de ani. O schimbare biologică majoră, descoperită de cercetători
Ce se întâmplă în creier între 50 și 75 de ani. O schimbare biologică majoră, descoperită de cercetători
Premieră în lupta cu cancerul. Vaccinul făcut special pentru fiecare pacient
Premieră în lupta cu cancerul. Vaccinul făcut special pentru fiecare pacient
Senzația de apăsare în piept și respirația grea? 9 cauze posibile, unele pot fi urgente
Senzația de apăsare în piept și respirația grea? 9 cauze posibile, unele pot fi urgente
Perioadele din viață care îți pot aduce bani la pensie chiar dacă nu ai lucrat
Perioadele din viață care îți pot aduce bani la pensie chiar dacă nu ai lucrat
TV Mania
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Cum arăta Narcis Bujor la 21 de ani? Ispita de la „Insula Iubirii” cântărea doar 65 de kilograme
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Leacurile din farmacia Mariei Treben. Plantele pe care le recomandă pentru stomac, somn și vindecarea rănilor
Libertatea
Trei hoți mascați au furat Porsche-ul gimnastei Simone Biles. Tripla medaliată cu aur a rămas și fără un câine
Trei hoți mascați au furat Porsche-ul gimnastei Simone Biles. Tripla medaliată cu aur a rămas și fără un câine
Prognoza meteo pentru octombrie 2026 în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în a doua lună de toamnă
Prognoza meteo pentru octombrie 2026 în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în a doua lună de toamnă
Kaufland deschide drogherie cu produse virale, inclusiv de la K-Beauty, celebrele cosmetice coreene
Kaufland deschide drogherie cu produse virale, inclusiv de la K-Beauty, celebrele cosmetice coreene
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Unde a apărut Denise Rifai după despărțirea de Antena 1: „Și acum întrebarea”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton