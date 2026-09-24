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Glass, light & space: formula unei băi moderne care pare mai mare

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Foto: unsplash.com

O baie de dimensiuni reduse nu trebuie să pară înghesuită. Din contră, prin alegeri inspirate de design, poate deveni una dintre cele mai aerisite și elegante încăperi din locuință. Secretul stă în câteva elemente-cheie: suprafețe vitrate, lumină bine gândită, culori echilibrate și cât mai puține bariere vizuale.

Conceptul „glass, light & space” pornește exact de aici: folosirea sticlei pentru a păstra continuitatea vizuală, valorificarea luminii și organizarea inteligentă a spațiului. Iar dacă vrei să amenajezi un duș modern, paravanele duș walk-in sunt una dintre cele mai eficiente soluții pentru a obține acest efect.

Sticla care face spațiul să respire

Într-o baie mică, fiecare element care întrerupe vizual încăperea poate face spațiul să pară și mai restrâns. O cabină de duș masivă, cu multe profile sau suprafețe opace, poate crea această senzație.

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În schimb, sticla transparentă păstrează perspectiva și permite privirii să traverseze întreaga încăpere. Astfel, zona de duș nu mai pare un spațiu separat, ci devine parte integrată din designul băii.

Paravane dus walk-in de la Home36 se potrivesc foarte bine acestui concept. Cu un design minimalist și suprafețe vitrate generoase, ele delimitează zona de duș fără să o „închidă”. Rezultatul este o baie care pare mai luminoasă, mai ordonată și, vizual, mai mare.

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De exemplu, într-o baie de apartament cu doar câțiva metri pătrați, un paravan walk-in din sticlă transparentă, montat lângă un duș tip rain shower, poate crea un aspect contemporan fără să sacrifice senzația de spațiu.

Lumina – cel mai simplu truc pentru o baie mai mare

Lumina naturală este un avantaj important, dar chiar și o baie fără fereastră poate fi luminoasă și primitoare dacă iluminatul este planificat corect.

În locul unei singure surse de lumină montate în centrul tavanului, poți combina mai multe tipuri de iluminare. Spoturile încastrate oferă lumină generală, iluminarea oglinzii este utilă pentru activitățile de zi cu zi, iar benzile LED pot accentua anumite zone, precum mobilierul de baie sau nișele din zona dușului.

Și aici sticla are un rol important. Un paravan de duș walk-in transparent permite luminii să circule liber prin încăpere, fără să creeze zone întunecate între duș și restul băii.

Pentru un efect modern, combină iluminarea caldă cu suprafețe deschise la culoare și o oglindă generoasă. Oglinda reflectă lumina și poate amplifica vizual dimensiunea încăperii.

Mai puține elemente, mai mult spațiu

O baie modernă nu înseamnă neapărat o baie cu multe obiecte spectaculoase. Uneori, luxul vine tocmai din simplitate.

Alege mobilier suspendat, care lasă pardoseala vizibilă, și păstrează obiectele de zi cu zi cât mai bine organizate. Un lavoar cu forme simple, un vas WC suspendat și un duș walk-in creează o compoziție aerisită și coerentă.

La nivel cromatic, nu este nevoie să te limitezi la alb. Bejurile, griurile deschise, tonurile de grej sau nuanțele inspirate de piatră și nisip pot aduce căldură fără să încarce vizual spațiul.

Un exemplu foarte actual este combinația dintre gresie în tonuri de bej, mobilier din lemn deschis, baterii în finisaj negru mat și sticlă transparentă. Contrastul este suficient pentru a crea personalitate, dar păstrează senzația de continuitate.

Detaliile care transformă baia într-un spațiu premium

Atunci când baza este simplă, detaliile capătă mai multă importanță. Un profil discret, o baterie bine aleasă, o nișă iluminată pentru produsele de îngrijire sau un sistem de duș cu design contemporan pot schimba complet atmosfera.

Pentru o baie mică, încearcă să păstrezi aceeași logică în întregul spațiu: puține materiale, finisaje care se completează și forme cât mai curate. În loc să folosești multe accente decorative, alege unul sau două elemente care atrag atenția.

De exemplu, poți transforma zona de duș în punctul focal al băii printr-un duș tip ploaie, o nișă iluminată și un paravan walk-in elegant. Restul încăperii poate rămâne minimalist, astfel încât rezultatul să fie sofisticat, nu aglomerat.

O baie mică poate avea un impact vizual mare

Formula „glass, light & space” este, în esență, despre echilibru. Sticla păstrează deschiderea vizuală, lumina amplifică senzația de spațiu, iar mobilierul și accesoriile bine alese oferă funcționalitate fără să încarce încăperea.

Dacă îți amenajezi baia de la zero sau vrei să-i dai un aer nou, începe cu ceea ce contează cel mai mult: modul în care circulă lumina, felul în care sunt delimitate zonele și cât de liber se vede spațiul.

Descoperă la Home36.ro soluții pentru o baie modernă și funcțională și alege paravane duș walk-in care transformă zona de duș într-un element elegant al întregului decor. Pentru că o baie bine amenajată nu trebuie să fie mare ca să se simtă spațioasă.

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