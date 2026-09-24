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Ryan Reynolds, Dr. Anna Lembke și David Popovici, vorbitori de top la Impact SEE’26, de la București. Agenda completă a evenimentului

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Actorul și antreprenorul canadian Ryan Reynolds va avea prima sa apariție oficială în România la Impact SEE’26. În a doua zi a evenimentului, starul de la Hollywood va urca pe scenă pentru o sesiune dedicată antreprenoriatului și creativității aplicate în afaceri, unde le va vorbi participanților despre modul în care și-a transformat notorietatea într-un activ de business și despre strategiile de comunicare din spatele unor branduri de succes precum Maximum Effort, Aviation Gin sau Mint Mobile.

Sesiunea susținută de Ryan Reynolds este unul dintre cele mai așteptate momente ale megaconferinței organizate la București în perioada 29–30 septembrie 2026. Spațiile de la Romexpo și Face Convention Center vor găzdui peste 2.500 de participanți și aproximativ 200 de speakeri de nivel mondial, consacrând Capitala drept centrul de interes al mediului de afaceri, tehnologiei și economiei creative din Europa de Sud-Est.

Un alt moment cheie al programului o va aduce în prim-plan pe Dr. Anna Lembke, profesor de psihiatrie la Universitatea Stanford și autoarea bestsellerului Dopamine Nation. În keynote-ul său individual de început, Dr. Lembke va explica de ce ne este atât de greu să lăsăm telefoanele din mână într-o lume a stimulării digitale continue și cum funcționează „economia dopaminei” în viața de zi cu zi. Separat de această prezentare solo, Dr. Anna Lembke va participa la o dezbatere de grup alături de Ömer Tetik (CEO al Băncii Transilvania) și Cosmin Vladimirescu (General Manager Mastercard pentru România și Croația), în cadrul căreia vor analiza impactul neuroștiinței asupra leadershipului, tehnologiei și relației cu clienții.

Programul include și un dialog între campionul olimpic la înot David Popovici și Raluca Negulescu-Balaci, director executiv al UiPath Foundation. Moderată de Michael Atalla (CMO UiPath), discuția se va concentra pe modul în care potențialul individual se transformă în performanță de vârf și pe rolul inteligenței artificiale în formarea noilor generații de lideri.

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Programul economic va reuni și reprezentanți ai instituțiilor publice din regiune, în sesiuni dedicate unor aspecte diferite ale creșterii economice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va susține un keynote despre transformarea potențialului economic în prosperitate. Ambrozie-Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, va participa la o dezbatere despre viitoarele motoare de creștere ale Europei. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, va lua parte la o discuție despre băncile centrale, convergența economică și stabilitate. Într-un keynote separat, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, va aborda perspectivele de creștere ale Europei în contextul dezvoltării inteligenței artificiale.

Domeniul inteligenței artificiale și al securității cibernetice îi va aduce în prim-plan pe Kelly Devine (președinte Mastercard Europe) și Itai Green (fondator al Innovate Israel), alături de lideri din telecomunicații și banking precum Nedim Baytorun (CEO Vodafone România) și Dana Dima (Vicepreședinte Executiv BCR).

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Ediția din 2026 introduce două secțiuni tematice noi — Startups & Investiții și Cultură —, oferind spațiu pentru networking executiv, sesiuni de autografe cu autorii invitați și parteneriate strategice între companiile din regiune și investitorii internaționali.

Pentru a consulta programul detaliat pe ore și săli, puteți accesa agenda completă a evenimentului Impact SEE’26.

Rezervările de bilete și detalii suplimentare despre participare sunt disponibile direct pe site-ul oficial impactsee.com.

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