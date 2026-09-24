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Cum să eviți uzura rapidă a uniformelor medicale zilnice

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Uniformele medicale sunt purtate intens, spălate frecvent și expuse zilnic la mișcare, transpirație, pete și contact cu diferite suprafețe. De aceea, chiar și articolele de bună calitate se pot deteriora rapid dacă nu sunt alese și întreținute corect. O selecție potrivită de uniforme medicale de la Stenso.ro, combinată cu o rutină atentă de spălare și utilizare, poate contribui la păstrarea formei, culorii și confortului pentru o perioadă mai lungă.

Alege mărimea corectă de la început

Una dintre cele mai frecvente cauze ale uzurii premature este alegerea unei uniforme prea strâmte. Atunci când materialul este tensionat constant în zona umerilor, genunchilor, șoldurilor sau cusăturilor, fibrele și îmbinările sunt solicitate la fiecare mișcare.

O uniformă medicală trebuie să permită fără dificultate:

  • ridicarea brațelor;
  • aplecarea și ghemuirea;
  • mersul rapid;
  • statul pe scaun;
  • mișcările repetate specifice unei ture de lucru.
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Nicio uniformă excesiv de largă nu este ideală, deoarece se poate agăța mai ușor de mobilier și echipamente. Croiala potrivită ajută atât la confort, cât și la reducerea uzurii mecanice.

Nu supraîncărca buzunarele

Buzunarele sunt printre cele mai solicitate zone ale unei uniforme medicale. Telefoanele, cheile, instrumentele, pixurile și alte obiecte pot exercita presiune constantă asupra cusăturilor.

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Dacă același buzunar este folosit zilnic pentru obiecte grele, materialul din jurul lui se poate deforma, iar cusăturile pot începe să cedeze. Este mai bine ca greutatea să fie distribuită între mai multe buzunare și să fie evitată folosirea lor pentru obiecte prea grele.

Un mic obicei, precum golirea buzunarelor înainte de spălare, previne și deteriorările produse de pixuri, agrafe sau obiecte metalice rămase accidental în interior.

Respectă întotdeauna eticheta de întreținere

Nu toate uniformele medicale au aceeași compoziție. Unele sunt realizate predominant din bumbac, altele din amestecuri cu poliester, iar modelele elastice pot conține și elastan.

Din acest motiv, nu există o singură temperatură sau un singur program de spălare potrivit pentru toate uniformele.

Instrucțiunile de pe etichetă indică modul în care articolul poate fi spălat, uscat, călcat sau tratat fără a deteriora inutil materialul. Alegerea automată a celui mai fierbinte program disponibil poate accelera decolorarea, deformarea sau degradarea fibrelor.

În același timp, în mediul medical, cerințele de igienă au prioritate. Dacă unitatea medicală impune un anumit protocol de spălare sau decontaminare, acesta trebuie respectat chiar dacă presupune un tratament mai intens al materialului.

Nu folosi mai mult detergent decât este necesar

Mai mult detergent nu înseamnă automat haine mai curate.

Dozarea excesivă poate îngreuna clătirea și poate lăsa reziduuri în țesătură. În timp, acestea pot influența textura materialului și pot crea senzația că uniforma devine mai rigidă.

Cantitatea de detergent trebuie adaptată la:

  • gradul de murdărie;
  • cantitatea de rufe;
  • duritatea apei;
  • tipul de detergent;
  • programul de spălare.

Produsele de albire sau dezinfectare nu trebuie adăugate automat la fiecare ciclu. Ele trebuie utilizate doar dacă sunt compatibile cu materialul și dacă sunt necesare conform instrucțiunilor de întreținere sau protocolului de igienă.

Tratează petele cât mai repede

Petele care sunt lăsate să se usuce pot necesita ulterior un tratament mai agresiv. Acest lucru înseamnă frecare mai puternică, cicluri suplimentare de spălare sau produse chimice mai concentrate, toate acestea putând accelera uzura.

În cazul petelor obișnuite, este utilă tratarea lor conform instrucțiunilor materialului înainte de spălarea principală.

Există însă o diferență importantă între o pată obișnuită și contaminarea cu sânge sau alte materiale biologice. În astfel de situații trebuie urmat protocolul unității medicale pentru textile contaminate. Nu este recomandată improvizarea unor metode casnice de curățare atunci când există risc biologic.

Evită spălarea împreună cu articole foarte abrazive

Uniformele medicale pot fi deteriorate mai repede dacă sunt spălate constant alături de prosoape foarte groase, articole cu elemente Velcro deschise, fermoare metalice sau alte textile dure.

Înainte de introducerea în mașina de spălat este util să fie închise fermoarele și sistemele de prindere, iar elementele care se pot agăța de alte țesături să fie fixate.

De asemenea, tamburul nu trebuie supraîncărcat. Hainele au nevoie de suficient spațiu pentru a se mișca și pentru a fi clătite eficient.

Ai grijă la uscarea la temperaturi ridicate

Uscarea excesivă poate contribui la deteriorarea fibrelor, mai ales atunci când este repetată după fiecare tură.

Dacă eticheta permite, uscarea naturală sau utilizarea unei temperaturi moderate poate reduce stresul termic asupra materialului. La uniformele cu elastan, temperaturile foarte ridicate pot accelera pierderea elasticității și pot duce la deformări în zone precum genunchii, talia sau coatele.

Uniformele trebuie scoase din mașina de spălat după terminarea ciclului și lăsate să se usuce complet înainte de depozitare. Păstrarea lor umedă poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și poate duce la necesitatea unei spălări suplimentare.

Creează o rotație între mai multe uniforme

Dacă aceeași uniformă este purtată și spălată de mai multe ori pe săptămână, numărul ciclurilor de spălare crește foarte repede.

O rotație între mai multe seturi distribuie uzura. Fiecare uniformă este purtată mai rar, are timp suficient să se usuce și nu trebuie spălată în grabă pentru următoarea tură.

Numărul potrivit de seturi depinde de programul de lucru, frecvența spălării și regulile instituției medicale.

Verifică periodic zonele cele mai solicitate

Micile semne de uzură sunt mai ușor de gestionat decât o ruptură majoră. Merită inspectate periodic:

  • cusăturile de la buzunare;
  • zona dintre picioare și genunchii pantalonilor;
  • cusăturile de la subraț;
  • fermoarele și capsele;
  • elasticul din talie;
  • zonele în care materialul începe să se subțieze.

O cusătură slăbită reparată la timp poate împiedica ruperea unei suprafețe mai mari de material.

Durabilitatea începe cu obiceiurile zilnice

O uniformă medicală nu poate fi păstrată la nesfârșit, mai ales atunci când este utilizată într-un ritm profesional intens. Totuși, durata ei de viață poate fi prelungită considerabil prin alegerea mărimii corecte, rotația mai multor seturi, respectarea instrucțiunilor de spălare și evitarea tratamentelor inutile de agresive.

Cel mai important este ca dorința de a proteja materialul să nu ducă la compromisuri privind igiena. Întreținerea corectă înseamnă găsirea unui echilibru între curățare eficientă, respectarea protocoalelor medicale și reducerea uzurii inutile.

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