Menopauza: schimbările hormonale și efectele asupra sănătății femeii

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Menopauza reprezintă o etapă naturală în viața unei femei, însă modificările hormonale care o însoțesc pot avea efecte asupra mai multor sisteme ale organismului. Bufeurile, tulburările de somn, schimbările de dispoziție sau modificările de greutate sunt doar câteva dintre manifestările care pot apărea în această perioadă.

Pentru unele femei, simptomele sunt ușoare și trecătoare. Pentru altele, menopauza poate aduce schimbări importante care afectează confortul zilnic, somnul, viața profesională și relațiile personale.

Înțelegerea acestor transformări și discutarea lor cu un medic pot ajuta la identificarea celor mai potrivite soluții pentru fiecare femeie.

Perimenopauza și menopauza – care este diferența?

Menopauza nu apare, de regulă, brusc. În anii care o preced, organismul trece printr-o perioadă de tranziție numită perimenopauză. Nivelurile de estrogen și progesteron fluctuează, iar ciclurile menstruale pot deveni neregulate.

În această etapă pot apărea primele simptome asociate menopauzei, precum bufeurile, transpirațiile nocturne, tulburările de somn, iritabilitatea sau dificultățile de concentrare.

Menopauza este definită medical după ce au trecut 12 luni consecutive de la ultima menstruație, în absența unei alte cauze.

De ce apar simptomele menopauzei?

Principalele schimbări care apar în timpul menopauzei sunt legate de scăderea producției de hormoni ovarieni, în special estrogen și progesteron.

Acești hormoni au roluri importante în organism și influențează nu doar sistemul reproducător, ci și oasele, sistemul cardiovascular, metabolismul, pielea și sistemul nervos.

Din acest motiv, scăderea nivelului hormonal poate fi însoțită de manifestări foarte diverse.

Principalele simptome ale menopauzei

Manifestările diferă de la o femeie la alta, atât ca intensitate, cât și ca durată. Printre cele mai întâlnite simptome se numără:

bufeurile și transpirațiile nocturne;

dificultățile de adormire;

trezirile frecvente în timpul nopții;

oboseala;

schimbările de dispoziție;

iritabilitatea;

dificultățile de concentrare;

senzația de „ceață mentală”;

uscăciunea vaginală;

disconfortul în timpul contactului sexual;

modificările ciclului menstrual în perioada de tranziție.

Nu toate femeile vor experimenta aceleași simptome și nu toate au nevoie de tratament medicamentos.

Menopauza și tulburările de somn

Problemele de somn sunt frecvente în perioada de tranziție către menopauză și după instalarea acesteia.

Bufeurile și transpirațiile nocturne pot determina treziri repetate, iar modificările hormonale pot influența, la rândul lor, mecanismele implicate în reglarea somnului.

Somnul insuficient poate contribui la apariția oboselii în timpul zilei, la dificultăți de concentrare și la modificări ale dispoziției.

Atunci când insomnia persistă sau afectează semnificativ calitatea vieții, este recomandată discutarea problemei cu un medic pentru identificarea cauzei și a opțiunilor de tratament.

Bufeurile – unul dintre cele mai cunoscute simptome

Bufeurile reprezintă senzații bruște de căldură, care pot fi însoțite de transpirații, înroșirea pielii și uneori palpitații.

Acestea sunt asociate cu modificările mecanismelor de termoreglare care apar în contextul schimbărilor hormonale.

În cazul unor femei, bufeurile sunt rare și ușoare. În alte situații, ele pot apărea de mai multe ori pe zi și pot perturba activitățile obișnuite sau somnul.

Menopauza și sănătatea cardiovasculară

Estrogenul are efecte importante asupra sistemului cardiovascular, iar perioada de după menopauză este asociată cu modificări ale mai multor factori de risc cardiovascular.

Profilul lipidic, tensiunea arterială, greutatea corporală și metabolismul glucozei sunt aspecte care merită monitorizate pe măsură ce femeia înaintează în vârstă.

Un stil de viață echilibrat, activitatea fizică regulată, alimentația adecvată și controalele medicale periodice pot contribui la menținerea sănătății cardiovasculare.

Menopauza și sănătatea oaselor

Estrogenul participă la menținerea sănătății osoase. Scăderea nivelului acestui hormon poate accelera pierderea de masă osoasă, în special în perioada din jurul instalării menopauzei.

În timp, acest proces poate favoriza apariția osteopeniei și osteoporozei, afecțiuni care cresc riscul de fracturi.

Evaluarea riscului individual, aportul adecvat de calciu și vitamina D, activitatea fizică și, atunci când este necesar, investigațiile recomandate de medic sunt elemente importante pentru sănătatea osoasă.

Schimbările metabolice și creșterea în greutate

Multe femei observă modificări ale greutății sau ale distribuției țesutului adipos în perioada menopauzei.

Grăsimea corporală poate avea tendința de a se acumula mai mult în zona abdominală. Acest fenomen nu este determinat exclusiv de hormoni. Înaintarea în vârstă, reducerea masei musculare, alimentația, nivelul activității fizice și calitatea somnului pot contribui, de asemenea, la modificările metabolice.

Menținerea unei greutăți sănătoase este importantă atât pentru sănătatea cardiovasculară, cât și pentru cea metabolică.

Menopauza și modificările pielii

Estrogenul contribuie la menținerea hidratării și elasticității pielii și la procesele implicate în producția de colagen.

Odată cu scăderea nivelului hormonal, pielea poate deveni mai uscată și mai subțire, iar elasticitatea poate scădea. Ridurile și alte semne ale îmbătrânirii pielii pot deveni, de asemenea, mai vizibile.

Îngrijirea adecvată a pielii, protecția solară și un stil de viață sănătos rămân importante și după instalarea menopauzei.

Menopauza și sănătatea genito-urinară

Scăderea estrogenului poate afecta și țesuturile vaginale și tractul urinar.

Printre manifestările posibile se numără:

uscăciunea vaginală;

senzația de usturime sau iritație;

durerea în timpul contactului sexual;

disconfortul vaginal;

unele simptome urinare;

infecțiile urinare recurente.

Aceste simptome pot afecta semnificativ calitatea vieții, însă există opțiuni terapeutice. Este important ca femeia să discute cu medicul despre simptomele pe care le resimte, în loc să le considere o consecință inevitabilă a menopauzei.

Cum poate fi gestionată menopauza?

Nu există o singură soluție potrivită pentru toate femeile. Abordarea menopauzei trebuie individualizată în funcție de simptome, vârstă, momentul instalării menopauzei, istoricul medical și factorii individuali de risc.

În funcție de situație, medicul poate recomanda modificări ale stilului de viață, tratamente non-hormonale, tratamente locale sau terapie hormonală pentru menopauză.

Terapia hormonală poate fi o opțiune eficientă în special pentru simptomele vasomotorii, precum bufeurile și transpirațiile nocturne, și poate avea beneficii asupra anumitor simptome asociate menopauzei. Totuși, aceasta nu este potrivită pentru toate femeile, iar beneficiile și riscurile trebuie evaluate individual.

Pentru femeile care doresc să afle mai multe despre această perioadă și despre impactul modificărilor hormonale asupra organismului, informațiile despre menopauză și sănătatea femeii pot reprezenta un punct de plecare util.

Când este recomandat un consult medical?

Un consult medical poate fi util atunci când simptomele devin persistente, intense sau afectează somnul și activitățile de zi cu zi.

De asemenea, orice sângerare vaginală care apare după instalarea menopauzei trebuie evaluată medical. Nu este recomandat ca femeia să presupună automat că orice simptom apărut în această perioadă este cauzat de menopauză.

O evaluare individualizată poate ajuta la excluderea altor cauze și la alegerea unei strategii potrivite pentru gestionarea simptomelor.

Menopauza poate fi o perioadă sănătoasă și activă

Menopauza este o etapă naturală a vieții, iar schimbările care apar în această perioadă nu trebuie ignorate atunci când afectează calitatea vieții.

O alimentație echilibrată, activitatea fizică, un somn suficient, monitorizarea factorilor de risc și controalele medicale regulate pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung.

Atunci când apar simptome deranjante, există mai multe modalități prin care acestea pot fi evaluate și gestionate. Important este ca fiecare femeie să primească o recomandare adaptată propriilor nevoi, în urma unei discuții cu un medic.

Dr. Roxana Rosca

Medic primar obstetrica – ginecologie

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