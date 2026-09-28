  MENIU  
Home > Advertorial > Menopauza: schimbările hormonale și efectele asupra sănătății femeii

Menopauza: schimbările hormonale și efectele asupra sănătății femeii

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Menopauza reprezintă o etapă naturală în viața unei femei, însă modificările hormonale care o însoțesc pot avea efecte asupra mai multor sisteme ale organismului. Bufeurile, tulburările de somn, schimbările de dispoziție sau modificările de greutate sunt doar câteva dintre manifestările care pot apărea în această perioadă.

Pentru unele femei, simptomele sunt ușoare și trecătoare. Pentru altele, menopauza poate aduce schimbări importante care afectează confortul zilnic, somnul, viața profesională și relațiile personale.

Înțelegerea acestor transformări și discutarea lor cu un medic pot ajuta la identificarea celor mai potrivite soluții pentru fiecare femeie.

Perimenopauza și menopauza – care este diferența?

Menopauza nu apare, de regulă, brusc. În anii care o preced, organismul trece printr-o perioadă de tranziție numită perimenopauză. Nivelurile de estrogen și progesteron fluctuează, iar ciclurile menstruale pot deveni neregulate.

Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Recomandarea zilei

În această etapă pot apărea primele simptome asociate menopauzei, precum bufeurile, transpirațiile nocturne, tulburările de somn, iritabilitatea sau dificultățile de concentrare.

Menopauza este definită medical după ce au trecut 12 luni consecutive de la ultima menstruație, în absența unei alte cauze.

Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre premierul desemnat
Recomandarea zilei

De ce apar simptomele menopauzei?

Principalele schimbări care apar în timpul menopauzei sunt legate de scăderea producției de hormoni ovarieni, în special estrogen și progesteron.

Acești hormoni au roluri importante în organism și influențează nu doar sistemul reproducător, ci și oasele, sistemul cardiovascular, metabolismul, pielea și sistemul nervos.

Din acest motiv, scăderea nivelului hormonal poate fi însoțită de manifestări foarte diverse.

Principalele simptome ale menopauzei

Manifestările diferă de la o femeie la alta, atât ca intensitate, cât și ca durată. Printre cele mai întâlnite simptome se numără:

  • bufeurile și transpirațiile nocturne;
  • dificultățile de adormire;
  • trezirile frecvente în timpul nopții;
  • oboseala;
  • schimbările de dispoziție;
  • iritabilitatea;
  • dificultățile de concentrare;
  • senzația de „ceață mentală”;
  • uscăciunea vaginală;
  • disconfortul în timpul contactului sexual;
  • modificările ciclului menstrual în perioada de tranziție.

Nu toate femeile vor experimenta aceleași simptome și nu toate au nevoie de tratament medicamentos.

Menopauza și tulburările de somn

Problemele de somn sunt frecvente în perioada de tranziție către menopauză și după instalarea acesteia.

Bufeurile și transpirațiile nocturne pot determina treziri repetate, iar modificările hormonale pot influența, la rândul lor, mecanismele implicate în reglarea somnului.

Somnul insuficient poate contribui la apariția oboselii în timpul zilei, la dificultăți de concentrare și la modificări ale dispoziției.

Atunci când insomnia persistă sau afectează semnificativ calitatea vieții, este recomandată discutarea problemei cu un medic pentru identificarea cauzei și a opțiunilor de tratament.

Bufeurile – unul dintre cele mai cunoscute simptome

Bufeurile reprezintă senzații bruște de căldură, care pot fi însoțite de transpirații, înroșirea pielii și uneori palpitații.

Acestea sunt asociate cu modificările mecanismelor de termoreglare care apar în contextul schimbărilor hormonale.

În cazul unor femei, bufeurile sunt rare și ușoare. În alte situații, ele pot apărea de mai multe ori pe zi și pot perturba activitățile obișnuite sau somnul.

Menopauza și sănătatea cardiovasculară

Estrogenul are efecte importante asupra sistemului cardiovascular, iar perioada de după menopauză este asociată cu modificări ale mai multor factori de risc cardiovascular.

Profilul lipidic, tensiunea arterială, greutatea corporală și metabolismul glucozei sunt aspecte care merită monitorizate pe măsură ce femeia înaintează în vârstă.

Un stil de viață echilibrat, activitatea fizică regulată, alimentația adecvată și controalele medicale periodice pot contribui la menținerea sănătății cardiovasculare.

Menopauza și sănătatea oaselor

Estrogenul participă la menținerea sănătății osoase. Scăderea nivelului acestui hormon poate accelera pierderea de masă osoasă, în special în perioada din jurul instalării menopauzei.

În timp, acest proces poate favoriza apariția osteopeniei și osteoporozei, afecțiuni care cresc riscul de fracturi.

Evaluarea riscului individual, aportul adecvat de calciu și vitamina D, activitatea fizică și, atunci când este necesar, investigațiile recomandate de medic sunt elemente importante pentru sănătatea osoasă.

Schimbările metabolice și creșterea în greutate

Multe femei observă modificări ale greutății sau ale distribuției țesutului adipos în perioada menopauzei.

Grăsimea corporală poate avea tendința de a se acumula mai mult în zona abdominală. Acest fenomen nu este determinat exclusiv de hormoni. Înaintarea în vârstă, reducerea masei musculare, alimentația, nivelul activității fizice și calitatea somnului pot contribui, de asemenea, la modificările metabolice.

Menținerea unei greutăți sănătoase este importantă atât pentru sănătatea cardiovasculară, cât și pentru cea metabolică.

Menopauza și modificările pielii

Estrogenul contribuie la menținerea hidratării și elasticității pielii și la procesele implicate în producția de colagen.

Odată cu scăderea nivelului hormonal, pielea poate deveni mai uscată și mai subțire, iar elasticitatea poate scădea. Ridurile și alte semne ale îmbătrânirii pielii pot deveni, de asemenea, mai vizibile.

Îngrijirea adecvată a pielii, protecția solară și un stil de viață sănătos rămân importante și după instalarea menopauzei.

Menopauza și sănătatea genito-urinară

Scăderea estrogenului poate afecta și țesuturile vaginale și tractul urinar.

Printre manifestările posibile se numără:

  • uscăciunea vaginală;
  • senzația de usturime sau iritație;
  • durerea în timpul contactului sexual;
  • disconfortul vaginal;
  • unele simptome urinare;
  • infecțiile urinare recurente.

Aceste simptome pot afecta semnificativ calitatea vieții, însă există opțiuni terapeutice. Este important ca femeia să discute cu medicul despre simptomele pe care le resimte, în loc să le considere o consecință inevitabilă a menopauzei.

Cum poate fi gestionată menopauza?

Nu există o singură soluție potrivită pentru toate femeile. Abordarea menopauzei trebuie individualizată în funcție de simptome, vârstă, momentul instalării menopauzei, istoricul medical și factorii individuali de risc.

În funcție de situație, medicul poate recomanda modificări ale stilului de viață, tratamente non-hormonale, tratamente locale sau terapie hormonală pentru menopauză.

Terapia hormonală poate fi o opțiune eficientă în special pentru simptomele vasomotorii, precum bufeurile și transpirațiile nocturne, și poate avea beneficii asupra anumitor simptome asociate menopauzei. Totuși, aceasta nu este potrivită pentru toate femeile, iar beneficiile și riscurile trebuie evaluate individual.

Pentru femeile care doresc să afle mai multe despre această perioadă și despre impactul modificărilor hormonale asupra organismului, informațiile despre menopauză și sănătatea femeii pot reprezenta un punct de plecare util.

Când este recomandat un consult medical?

Un consult medical poate fi util atunci când simptomele devin persistente, intense sau afectează somnul și activitățile de zi cu zi.

De asemenea, orice sângerare vaginală care apare după instalarea menopauzei trebuie evaluată medical. Nu este recomandat ca femeia să presupună automat că orice simptom apărut în această perioadă este cauzat de menopauză.

O evaluare individualizată poate ajuta la excluderea altor cauze și la alegerea unei strategii potrivite pentru gestionarea simptomelor.

Menopauza poate fi o perioadă sănătoasă și activă

Menopauza este o etapă naturală a vieții, iar schimbările care apar în această perioadă nu trebuie ignorate atunci când afectează calitatea vieții.

O alimentație echilibrată, activitatea fizică, un somn suficient, monitorizarea factorilor de risc și controalele medicale regulate pot contribui la menținerea sănătății pe termen lung.

Atunci când apar simptome deranjante, există mai multe modalități prin care acestea pot fi evaluate și gestionate. Important este ca fiecare femeie să primească o recomandare adaptată propriilor nevoi, în urma unei discuții cu un medic.

Dr. Roxana Rosca

Medic primar obstetrica – ginecologie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Radu și Anne-Mary de la Mireasa, sezonul 14, s-au despărțit. „Nu tolerez un astfel de comportament”
Radu și Anne-Mary de la Mireasa, sezonul 14, s-au despărțit. „Nu tolerez un astfel de comportament”
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, dă în judecată Miss Universe după ce a căzut de pe scenă și a petrecut luni întregi prin spitale
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, dă în judecată Miss Universe după ce a căzut de pe scenă și a petrecut luni întregi prin spitale
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Spectacolul pâinii în București. Kosovarii au venit cu plăcinte spectaculoase, croații cu zeci de forme și sortimente
Avantaje
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Elle
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Fratele Prințesei Diana dezvăluie abia acum „dorința ciudată” a Regelui Charles cu privire la funeraliile acesteia. Ce a cerut Charles: „Este greu de înțeles de ce…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria
Nattasha Black, imagini din camera de dominatoare. Cum arată locul în care concunrenta de la Insula Iubirii își desfășoară meseria
Flavia Mihășan s-a operat la nas. Cum arată la 12 zile de la intervenție
Flavia Mihășan s-a operat la nas. Cum arată la 12 zile de la intervenție
Nicoleta Voicu își caută un loc de muncă stabil. Artista revine pe scenă, după doi ani de pauză: „Am nevoie de carte de muncă”
Nicoleta Voicu își caută un loc de muncă stabil. Artista revine pe scenă, după doi ani de pauză: „Am nevoie de carte de muncă”
Mara Bănică și soțul ei ani au aniversat opt ani împreună. Cum s-au cunoscut și cu ce se ocupă bărbatul
Mara Bănică și soțul ei ani au aniversat opt ani împreună. Cum s-au cunoscut și cu ce se ocupă bărbatul
O recunoști? Vedeta noastră a făcut publică o imagine de pe vremea când se afla în băncile școlii: „Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori”
O recunoști? Vedeta noastră a făcut publică o imagine de pe vremea când se afla în băncile școlii: „Într-o altă viață, dar cu același suflet și aceleași valori”
Observator News
O capsulă a timpului, descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Cât de veche ar putea fi
O capsulă a timpului, descoperită în acoperișul Turnului Sfatului din Sibiu. Cât de veche ar putea fi
Libertatea pentru Femei
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
Breaking în lumea mondenă! Romina Gingașu RUPE TĂCEREA după ce s-a scris că s-a DESPĂRȚIT de miliardarul italian Piero Ferrari. Declarația ei ULUITOARE face acum înconjurul presei: ”Mă mut în...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
A tăcut o zi, două trei, dar acuzațiile prietenei de suflet a Mădălinei Apostol l-au scos din minți! Tatăl fiicei Mădălinei a răbufnit și nu s-a lăsat până nu a scos tot la lumină: ”În care apar...”
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Mihai Trăistariu nu a declarat nimic, dar nici măcar un cuvânt despre Mădălina Apostol, după moartea ei...Acum însă, la patru zile de la înmormântarea ei, artistul RUPE TĂCEREA. A cunoscut-o pe regretata femeie, iar dezvăluirea pe care tocmai a făcut-o a...
Redactia.ro
Șoferii, în ALERTĂ! O singură abatere ar putea să te lase fără permis, iar apoi să nu mai ai voie să dai examen timp de 3 ANI
Șoferii, în ALERTĂ! O singură abatere ar putea să te lase fără permis, iar apoi să nu mai ai voie să dai examen timp de 3 ANI
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Zodia care începe săptămâna cu dreptul. Luni dimineață primește vestea care îi schimbă toate planurile în bine
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Aceste fructe pot distruge celulele canceroase. Sunt considerate arme naturale puternice împotriva cancerului!
Aceste fructe pot distruge celulele canceroase. Sunt considerate arme naturale puternice împotriva cancerului!
Spirometrii gratuite în București. Unde îți poți verifica plămânii până pe 2 octombrie
Spirometrii gratuite în București. Unde îți poți verifica plămânii până pe 2 octombrie
Bei suficientă apă? Semnalul pe care mulți români îl ignoră
Bei suficientă apă? Semnalul pe care mulți români îl ignoră
De ce se schimbă ora la 4 dimineața în România. Motivul pe care puțini îl știu
De ce se schimbă ora la 4 dimineața în România. Motivul pe care puțini îl știu
TV Mania
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
Bianca Ghiurcă, imagini de colecție de la 20 de ani! Cum arăta concurenta de la „Insula Iubirii” la începutul relației cu Prințul Marco
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
David Popovici a ales un loc special din România pentru vacanță! Satul care l-a cucerit pe campionul olimpic: „Căutați-l, e extraordinar!”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
Surpriză! Denise Rifai a apărut într-un videoclip alături de Ramona Olaru și Gabriela Oțil Ce replică a rostit la final, ca pe vremea „40 de întrebări”
CSID.ro
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
Iuliana Luciu și-a schimbat viața la 39 de ani. Cu ce se ocupă acum după ce a renunțat la televiziune! Sora Nicoletei Luciu arată total schimbată
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
În telenovela Clona erau tată și fiică, în realitate au fost iubiți. Cum arată astăzi Mel și Lucas? Sunt total schimbați
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Libertatea
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
New York Times a ales cel mai bun serial al secolului. Capodopera cu 62 de episoade poate fi văzută pe Netflix
Elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru și au protestat împotriva uniformelor școlare obligatorii: „Nu vrem să ne întoarcem în comunism!”
Elevi din toată țara s-au îmbrăcat în negru și au protestat împotriva uniformelor școlare obligatorii: „Nu vrem să ne întoarcem în comunism!”
Cât costă ca o familie să aibă un copil și cum ajută statul părinții, în Germania
Cât costă ca o familie să aibă un copil și cum ajută statul părinții, în Germania
Mihaela Rădulescu, primul eveniment la Monaco fără Felix Baumgartner: „A fost acolo. Este mereu acolo"
Mihaela Rădulescu, primul eveniment la Monaco fără Felix Baumgartner: „A fost acolo. Este mereu acolo"
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton