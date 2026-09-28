3 accesorii masculine în 2026: brățară, lanț sau inel, ce alegi și cum le porți

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Bijuteriile masculine apar tot mai des în ținutele de zi, de la lookuri casual la formule smart casual sau elegante. În 2026, bărbații aleg piese cu linii clare, finisaje atent lucrate și proporții potrivite pentru stilul lor. Brățara, lanțul și inelul rămân cele trei opțiuni care se integrează cel mai ușor într-o garderobă masculină. În continuare, descoperi cum le alegi, ce modele se poartă și cum le combini echilibrat.

1. Brățara, alegerea practică pentru ținutele de zi

Brățara funcționează bine dacă vrei să porți o bijuterie vizibilă, dar discretă. Poți alege un model rigid, tip cuff, pentru un stil curat, sau o brățară cu zale fine ori medii, potrivită cu denim, tricouri simple și cămăși din in.

Modelele cu finisaj satinat, mat sau ușor texturat atrag atenția prin detalii, fără să pară încărcate. Dacă porți frecvent un ceas, alege o brățară mai fină decât acesta. Astfel, cele două piese rămân distincte și nu concurează vizual.

Verifică măsura înainte de cumpărare. Brățara trebuie să se miște ușor pe încheietură, dar să nu treacă peste palmă. Ca reper, lasă spațiu pentru un deget între metal și piele.

O brățară cu plăcuță gravabilă poate fi o alegere potrivită pentru aniversări, absolvire sau o zi de naștere. Inițialele, o dată sau un mesaj scurt îi dau o semnificație personală, mai ales dacă designul rămâne simplu. Dacă alegi un cadou, poți compara modele de brățări aur cadou de la TEILOR în funcție de tipul de închidere, lățime și finisaj.

2. Lanțul, accesoriul care completează zona gâtului

Lanțul masculin a revenit în formule mai echilibrate. Modelele fine și medii rămân potrivite pentru cei care poartă bijuterii pentru prima dată. Le poți lăsa la vedere peste un tricou uni sau le poți purta sub cămașă, cu primul nasture descheiat.

În 2026, se remarcă lanțurile cu zale clasice, precum Figaro, venețiene sau forțate. Lanțul Figaro alternează zalele și oferă un detaliu recognoscibil. Modelul venețian are o construcție geometrică și se potrivește cu o garderobă sobră. Pentru un look casual, alege zale ușor rotunjite și un metal cu finisaj lucios sau satinat.

Lungimea schimbă mult felul în care se vede accesoriul. Un lanț scurt stă aproape de baza gâtului și se potrivește cu tricouri cu guler rotund. Un model mediu, cuprins de obicei între baza gâtului și partea superioară a pieptului, se integrează ușor în multe ținute. Lanțul mai lung atrage mai mult atenția, mai ales dacă are pandantiv.

Dacă alegi un pandantiv, păstrează restul accesoriilor simple. De exemplu, un lanț cu plăcuță mică merge bine cu un inel neted și cu un ceas cu cadran simplu. Evită să adaugi în aceeași ținută mai multe simboluri mari sau pietre colorate.

3. Inelul, piesa care exprimă un stil personal

Inelul masculin poate avea o semnificație personală sau poate completa o ținută fără să transmită un mesaj anume. Modelele cu bandă netedă, ușor bombată, rămân o opțiune bună pentru stilul minimalist. Le porți zilnic și le asortezi ușor cu un ceas sau cu o brățară discretă.

Sygnetul se păstrează printre alegerile populare, însă formele actuale sunt mai simple. Poți alege un model cu suprafață mată, o gravură fină sau o piatră închisă la culoare, precum onixul. Un astfel de inel completează bine o ținută în tonuri de negru, gri, bleumarin sau maro închis.

Poartă verigheta pe inelar, iar sygnetul pe degetul mic sau pe arătător, dacă te simți confortabil. Nu există o regulă strictă pentru un inel purtat ca accesoriu. Contează să nu limiteze mișcarea degetelor și să nu fie prea lat raportat la mână.

Dacă vrei să compari forme, metale și finisaje, poți explora selecțiile de bijuterii pentru bărbați. Analizează fotografiile de produs și dimensiunile, apoi raportează-le la piesele pe care le porți deja, cum ar fi ceasul sau catarama curelei.

Cum alegi metalul potrivit pentru stilul tău

Aurul galben se potrivește cu haine în tonuri calde, precum bej, maro, verde închis, crem sau bleumarin. Poți alege acest metal dacă porți des pantofi maro, curele din piele în nuanțe naturale și sacouri în tonuri pământii.

Aurul alb și argintul completează bine ținutele în negru, alb, gri și denim. Acestea se potrivesc cu un stil urban, cu haine simple și croieli clare. Pentru rezultate stabile, păstrează aceeași culoare dominantă a metalului în cadrul unei ținute.

Combinațiile bicolore pot funcționa dacă le repeți intenționat. De exemplu, un ceas cu detalii aurii și argintii se poate asorta cu o brățară care folosește aceleași două nuanțe. Limitează însă numărul pieselor, pentru ca ansamblul să rămână ordonat.

Alege piese care îți plac și poartă-le constant, nu doar la ocazii speciale. Începe cu un singur accesoriu, observă cum se potrivește cu hainele tale și adaugă treptat alte bijuterii.

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