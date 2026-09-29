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Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București anunță premiera spectacolului „Livada de vișini”, în regia lui Horațiu Mălăele

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.  Actualizat 29.09.2026, 17:30
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Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București prezintă, pe 4 octombrie 2026, la Sala Studio, premiera oficială a spectacolului „Livada de vișini”, adaptare după A.P. Cehov, în regia lui Horațiu Mălăele.

Noua producție se înscrie în direcțiile artistice ale noului mandat managerial al Teatrului Național din București, care readuce în centrul repertoriului marile texte ale dramaturgiei, privite ca opere vii, capabile să vorbească publicului de astăzi.

Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București anunță premiera spectacolului "Livada de vișini", în regia lui Horațiu Mălăele

„Livada de vișini” se regăsește, astfel, în programul „Teatrokosmos – Pilonul marilor spectacole”, dedicat întâlnirii dintre opere fundamentale ale dramaturgiei și creatorii care le redescoperă pentru spectatorul contemporan.

Unul dintre marile texte ale dramaturgiei universale revine pe scena Naționalului bucureștean într-o montare despre sfârșitul unei lumi, despre fragilitatea lucrurilor pe care le credem pentru totdeauna ale noastre și despre strania putere a omului de a râde chiar și atunci când pierde.

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De mai bine de un secol de la prima sa montare, textul cehovian rămâne deschis interpretărilor. Mulți au încercat să pătrundă taina Livezii, descoperind când drama, când farsa, când melodrama sau tragicomedia.  „Livada…” lui Mălăele este toate acestea la un loc și ceva mai mult. Este un carusel de stări, de emoții, de senzații și pasteluri.

Livada de vișini se vinde. O lume se sfârșește și, odată cu ea, o parte din noi. Personajele lui Cehov se agață de amintiri, visează, iubesc, fac planuri și amână inevitabilul, în timp ce lumea pe care o cunosc se schimbă pentru totdeauna. De-acum, șampania are gustul nostalgiei și al trecutului.

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Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București anunță premiera spectacolului "Livada de vișini", în regia lui Horațiu Mălăele

Mălăele surprinde poezia cehoviană a pierderii, dar nu ne lasă indiferenți la frumusețea efemeră a vișinilor înfloriți.

Actor și regizor de teatru și film, cu o carieră de peste cinci decenii, Horațiu Mălăele și-a construit un univers artistic unic, în care comicul, ironia, poezia și melancolia se întâlnesc firesc. Relația sa cu universul cehovian are deja o istorie, atât ca actor, cât și ca regizor, iar această nouă întâlnire cu Cehov poartă amprenta unui creator ajuns la maturitate. În „Livada de vișini”, Horațiu Mălăele se află deopotrivă în ipostaza de regizor și de actor.

În centrul distribuției se află Ofelia Popii – Ranevskaia și Alexandru Potocean – Lopahin, alături de Maruca Băiașu – Ania, Ioan Andrei Ionescu – Gaev, George Ivașcu – Piscik, Ștefania Cîrcu – Varia, Mihai Munteniță – Epihodov și Carmen Ungureanu – Charlotta.

Distribuția este întregită de Ciprian Nicula / Ștefan Iancu – Trofimov, Jacqueline Stan / Buse Őzgül – Duniașa, Cristian Bota / Axel Moustache – Iașa, Rodica Ionescu / Afrodita Androne – Mașa și Horațiu Mălăele – Firs.

Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București anunță premiera spectacolului "Livada de vișini", în regia lui Horațiu Mălăele

Traducerea este semnată de Alexa Visarion, decorul de Nina Brumușilă, costumele de Lia Manțoc, muzica originală de Răzvan Alexandru Diaconu, iar coregrafia de Florin Fieroiu. Din echipa de creație mai fac parte Marius Drăguș – iluzionist, Liviu Stoica și Bogdan Golumbeanu – sound design și Laurențiu Iordache – light design.

Asistent de regie este Eduard Păuna, asistent decor – Maria Alexandra Ivan, asistente costume – Nicole Cârnu și Sofia Iorga. Regia tehnică este asigurată de Adrian Ștefan Ionescu și Tudor Dobrescu, iar producător delegat este Mădălina Ciupitu.

Spectacolul „Livada de vișini” este realizat în coproducție de Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Teatrul Metropolis și Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” Bistrița.

Teatrul Național din București a avut un rol central în realizarea acestei coproducții. Sala Studio, echipele tehnice și de producție și întregul mecanism din spatele scenei au fost puse în mișcare pentru realizarea spectacolului. Deși va călători și către scenele partenerilor coproducători, „Livada de vișini” este acasă la TNB, unde spectacolul a fost construit și din repertoriul căruia va face parte.

Premiera – prima reprezentație cu public – are loc pe 30 septembrie, la Sala Studio a Teatrului Național din București, fiind urmată de o nouă reprezentație pe 1 octombrie.

Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București anunță premiera spectacolului "Livada de vișini", în regia lui Horațiu Mălăele

Pe 4 octombrie, de la ora 19.00, tot la Sala Studio, are loc premiera oficială – reprezentația de sărbătoare după  finalul căreia, în foaier, se vor reuni actorii, colaboratorii și echipa extinsă a spectacolului, alături de coproducători, parteneri, invitați, critici și cronicari de teatru și reprezentanți ai presei.

Următoarele reprezentații la TNB sunt programate pe 14 și 15 noiembrie 2026, de la ora 19.00, la Sala Studio.

Parteneriat media, Ringier Romania – TNB

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