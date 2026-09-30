Arhivare, scanare și depozitare: soluții moderne pentru documentele companiei

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Documentele unei companii trebuie păstrate într-un sistem clar, accesibil și bine organizat. Pe măsură ce activitatea se dezvoltă, volumul de contracte, facturi, dosare și alte acte crește, iar spațiul destinat arhivei poate deveni tot mai dificil de administrat. O soluție profesională presupune organizarea documentelor, depozitarea lor în condiții adecvate și, acolo unde este potrivit, transformarea acestora în format digital.

Prin servicii specializate, companiile pot avea un control mai bun asupra arhivei și pot transforma gestionarea documentelor într-un proces mai eficient.

1. Arhivarea profesională pentru o organizare clară

O arhivă eficientă începe cu organizarea corectă a documentelor. Procesul poate include fondarea, inventarierea, sortarea și ordonarea actelor, constituirea dosarelor, numerotarea, opisarea și identificarea acestora. AB Activ realizează serviciile de arhivare atât în propriul depozit, cât și la sediul clientului, la nivel național.

Prin arhivare și depozitare documente, companiile pot crea o evidență structurată a documentelor și pot utiliza mai eficient spațiul disponibil. Ghidul de depozit, identificarea dosarelor și organizarea acestora facilitează regăsirea informațiilor atunci când apar solicitări din partea departamentelor sau când anumite documente trebuie consultate. O arhivă bine structurată oferă astfel un punct de plecare pentru administrarea eficientă a întregului volum de documente.

2. Depozitarea într-un spațiu special destinat arhivelor

Păstrarea arhivei la sediul companiei poate ocupa spații care ar putea fi utilizate pentru activitățile curente. Externalizarea depozitării oferă o alternativă pentru organizațiile care gestionează volume importante de documente și își doresc un spațiu dedicat. AB Activ pune la dispoziție un depozit de arhivă clasa A, dotat cu rafturi speciale și cutii standardizate, control al accesului, monitorizare video, sisteme de prevenire și stingere a incendiilor și monitorizarea temperaturii și umidității. Prin externalizare, compania își poate elibera spațiul intern, iar documentele rămân organizate și accesibile printr-un sistem de administrare dedicat.

3. Scanarea documentelor și accesul rapid la informații

Digitalizarea reprezintă o componentă importantă când vine vorba de partea de administrare pentru arhiva documentelor. Serviciile de scanare pot transforma arhivele fizice în documente digitale, care pot fi ulterior indexate și integrate în aplicații de management.

Procesul AB Activ include pregătirea documentelor, scanarea, validarea fișierelor digitale, indexarea automată prin OCR sau BCR și validarea indecșilor. Documentele pot fi apoi importate în aplicații dedicate, inclusiv pentru registratură, workflow sau arhivă. Astfel, informațiile pot fi regăsite mai ușor, iar accesarea documentelor poate deveni mai rapidă pentru utilizatorii autorizați.

4. Administrarea integrată a arhivei

O arhivă modernă presupune mai mult decât păstrarea documentelor într-un spațiu fizic. Evidența, transportul, depozitarea, scanarea și accesarea informațiilor pot fi integrate într-un flux coerent, adaptat nevoilor companiei.

AB Activ oferă servicii de arhivare, depozitare, scanare, relocare și administrare a documentelor, iar serviciile sunt autorizate de Arhivele Naționale ale României. Compania asigură inclusiv preluarea și livrarea documentelor prin flotă proprie. Pentru o companie care gestionează constant documente fizice și digitale, un astfel de sistem poate simplifica activitățile administrative și poate crea un mod de lucru mai bine organizat.

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