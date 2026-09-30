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Alegerea unui palton pentru iarnă poate părea simplă la prima vedere, însă există numeroase modele, croieli, materiale și lungimi din care poți alege. Un palton de iarnă trebuie să fie suficient de călduros pentru temperaturile scăzute, dar și confortabil și ușor de asortat cu hainele pe care le porți în mod obișnuit.

În plus, pentru multe femei, paltonul este una dintre piesele principale ale garderobei de sezon rece. De aceea, merită să alegi un model care să combine confortul, funcționalitatea și stilul personal.

Dar ce palton să alegi pentru iarnă? Iată principalele criterii pe care merită să le iei în calcul.

Alege materialul potrivit pentru sezonul rece

Materialul este unul dintre cele mai importante criterii atunci când cauți un palton pentru iarnă. Un model poate arăta foarte bine, însă dacă materialul nu oferă suficientă protecție termică, este posibil să nu fie alegerea potrivită pentru zilele foarte reci.

Paltoanele din lână sau din amestecuri care conțin lână sunt apreciate pentru proprietățile lor termice și pentru aspectul elegant. În funcție de compoziție și grosime, acestea pot oferi un echilibru bun între căldură și confort.

Dacă intenționezi să porți paltonul în zilele cu temperaturi scăzute, verifică întotdeauna compoziția materialului și grosimea acestuia.

Palton lung sau scurt pentru iarnă?

Lungimea paltonului influențează atât aspectul ținutei, cât și nivelul de protecție împotriva frigului.

Un palton lung poate fi o alegere potrivită pentru iarnă deoarece acoperă o suprafață mai mare a corpului și poate fi purtat cu rochii, fuste, pantaloni sau costume. Modelele care ajung în zona genunchilor sau mai jos pot crea și o siluetă elegantă și alungită.

Un palton scurt oferă mai multă libertate de mișcare și poate fi mai practic pentru deplasările cu mașina sau pentru un stil de viață activ. Este ușor de combinat cu blugi, pantaloni casual și ghete.

Dacă locuiești într-o zonă cu ierni reci și petreci mult timp în aer liber, lungimea mai mare poate fi un avantaj. Dacă te deplasezi în principal cu mașina și preferi ținutele lejere, un model scurt poate fi mai practic.

Cum alegi croiala paltonului?

Croiala trebuie să țină cont atât de stilul personal, cât și de proporțiile corpului.

Un palton cambrat poate evidenția talia și poate crea o siluetă feminină. Modelele drepte au un aspect clasic și sunt foarte ușor de combinat cu diferite ținute.

Paltoanele oversized sunt potrivite pentru persoanele care preferă un stil modern și relaxat. Acestea permit, de asemenea, purtarea unui pulover mai gros sau a unui sacou dedesubt.

Indiferent de croială, paltonul trebuie să fie suficient de lejer pentru a permite mișcarea. Nu este recomandat să alegi un model atât de strâmt încât să nu poți purta confortabil un strat suplimentar de haine.

Palton cu cordon sau fără?

Paltoanele cu cordon sunt o alegere populară pentru persoanele care doresc să evidențieze talia. Cordonul poate transforma aspectul unui palton drept și poate oferi mai multă structură ținutei.

Modelele fără cordon au, de obicei, un aspect mai minimalist și pot fi foarte ușor de integrat atât în ținute casual, cât și în ținute elegante.

Alegerea depinde în primul rând de stilul pe care îl preferi și de hainele cu care intenționezi să porți paltonul.

Ce culoare de palton să alegi?

Atunci când cumperi un palton de iarnă, este util să te gândești cât de ușor îl vei putea combina cu restul garderobei.

Negrul este o alegere clasică și versatilă. Poate fi purtat cu aproape orice culoare și se potrivește atât ținutelor de zi, cât și celor elegante.

Bejul și camelul oferă un aspect sofisticat și sunt excelente pentru ținutele de toamnă și iarnă. Aceste nuanțe pot fi combinate cu alb, crem, maro, negru sau denim.

Griul este o alternativă versatilă la negru și poate fi inclus atât în ținute monocrome, cât și în combinații cu nuanțe mai puternice.

Dacă ai deja un palton într-o culoare neutră, poți opta pentru un al doilea model într-o nuanță mai interesantă, care să adauge personalitate garderobei.

Cum alegi paltonul în funcție de stilul tău?

Un palton trebuie să se potrivească stilului pe care îl ai deja.

Pentru un stil elegant, poți opta pentru un model lung, cambrat sau drept, într-o nuanță neutră. Acesta poate fi purtat cu pantaloni eleganți, fuste, rochii sau costume.

Pentru un stil casual, un palton scurt sau oversized poate fi mai ușor de integrat cu blugi, pulovere și ghete.

Dacă preferi un stil minimalist, caută modele cu linii simple, fără prea multe detalii decorative. Un palton bine croit într-o culoare neutră poate rămâne relevant de la un sezon la altul.

La ce detalii trebuie să fii atentă?

Pe lângă material și croială, verifică detaliile care pot influența confortul paltonului.

Uită-te la:

calitatea cusăturilor;

căptușeală;

nasturi și fermoare;

buzunare;

croiala umerilor;

lungimea mânecilor;

guler și sistemul de închidere.

Mânecile ar trebui să fie suficient de lungi pentru a proteja încheieturile, iar umerii trebuie să se așeze natural. Dacă paltonul este prea strâmt în zona umerilor, poate deveni incomod atunci când porți un pulover gros.

Cum probezi corect un palton?

Atunci când probezi un palton de iarnă, nu îl testa doar peste un tricou subțire. Încearcă-l peste un pulover sau peste hainele pe care le vei purta cel mai des în sezonul rece.

Încheie nasturii sau fermoarul și verifică dacă poți ridica brațele și dacă te poți mișca fără ca materialul să tragă în zona spatelui sau a umerilor.

Privește-te din față și din profil. Paltonul trebuie să urmeze forma corpului fără să fie excesiv de strâmt.

Un palton bun trebuie să fie și versatil

Dacă vrei să investești într-un singur palton pentru iarnă, alege un model pe care îl poți purta în cât mai multe situații.

Gândește-te la hainele pe care le ai deja în garderobă. Dacă porți frecvent pantaloni și blugi, verifică dacă paltonul se potrivește cu acestea. Dacă porți multe rochii și fuste, un model lung poate fi mai ușor de integrat în ținutele tale.

De asemenea, ia în calcul încălțămintea. Un palton elegant poate fi purtat cu cizme sau botine, în timp ce modelele casual pot fi combinate și cu încălțăminte mai sport.

Atunci când cauți ce palton să alegi pentru iarnă, nu există un singur răspuns potrivit pentru toată lumea. Alegerea ideală depinde de temperaturile din zona în care locuiești, cât timp petreci afară, stilul tău vestimentar și hainele pe care le ai deja în garderobă.

Acordă atenție materialului, lungimii, croielii, culorii și detaliilor de construcție. Un palton dintr-un material potrivit, cu o croială confortabilă și o culoare ușor de asortat poate deveni una dintre cele mai utile piese ale garderobei de iarnă.

În final, cel mai bun palton este cel care îți oferă confort în zilele reci, se potrivește stilului tău și poate fi purtat în cât mai multe combinații.

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