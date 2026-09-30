Pe 30 septembrie începe Romanian Jewelry Week VII

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Între 30 septembrie și 4 octombrie 2026, peste 300 de designeri din mai mult de 50 de țări vor deschide cea de-a șaptea ediție a Romanian Jewelry Week, cel mai mare eveniment internațional din România dedicat bijuteriei contemporane. Săptămâna bijuteriei se deschide miercuri, 30 septembrie, la ora 18:00, la Biblioteca Națională a României, cu deschiderea oficială și o avanpremieră exclusivă a târgului de bijuterie, care își va dezvălui amploarea completă pe 3 și 4 octombrie.

Alături de târg, programul din acest an reunește 17 expoziții colective internaționale, printre care Global Creative Graduate Showcase, A Shared Silence (Iran), Legnica Silver Festival, Precious Collective, Maralkunst (Norvegia), Saudi Metalsmith, International Amber Association, Krama Team Greece, MindMink Edition, Slovenian Jewelry Week, Unnecessary Jewellery, Plus One Collective, Assamblage School, The Sense of Beauty, Adoc Madrid și Clova Miniature Art.

„Bijutierul contemporan nu mai este doar un utilizator priceput al instrumentelor și uneltelor. El este un receptor de idei și un transmițător de mesaje și convingeri. Bijuteria devine ambasadorul bijutierului.” David Sandu, curator și co-fondator ROJW

Repere Romanian Jewelry Week

Romanian Jewelry Week Summit 2026 – Pentru prima dată, membri ai juriului, curatori renumiți și profesioniști din industria internațională se reunesc în cadrul unui forum dedicat dialogului și schimbului de idei despre evoluția bijuteriei contemporane și relația acesteia cu arta, designul, industria și noile practici creative.

Miniature jewelry art – CLOVA SATELITTLE™️ este un format expozițional dezvoltat de CLOVA Miniature Art Fair. Pentru RoJW 2026, CLOVA prezintă Gathering, un concept curatorial care explorează spațiul dintre bijuteria contemporană și arta în miniatură.

Artiști: Raul Bratu, Anca Vintilă Dragu, Smaranda Isar, Ecaterina Poca, Paul Popa, Ioana Stelea, Teodora Vasilescu, Mona Vulpoiu, Adrian Piorescu.

Arts meets jewelry: Dessinez-moi un bijou este o expoziție în care artiști vizuali își prezintă, de asemenea, pasiunea pentru bijuterie: Roberta Curcă, Denis Nanciu, Liliana Basarab, Mihaela Moldovan, Raluca Băraru, Diana Vasilescu.

AlbAlb, partener încă de la prima ediție, găzduiește, între 1 și 4 octombrie, o mini-expoziție dedicată brandului de bijuterii Kalita, remarcat în cadrul unei ediții anterioare RoJW. Vor fi prezentate inele din colecția „Fairy Flowers”, piese aflate la granița dintre artă și emoție, inspirate de magia ascunsă a naturii.

Future Generation by Banca Transilvania continuă secțiunea specială dedicată burselor pentru trei tineri designeri români de bijuterie contemporană, cu accent pe promovare și educație antreprenorială.

Growing Gems – O secțiune nouă dedicată artiștilor pentru care tăierea pietrei devine, în sine, o practică creativă și conceptuală. Juriul secțiunii reunește personalitățile Sharareh Aghaei, câștigătoarea Marelui Premiu ROJW în 2023, Sławomir Fijałkowski, David Sandu și Julia Maria Kunap.

HARTA & PROGRAMUL OFICIAL – ROMANIAN JEWELRY WEEK 2026

Biblioteca Națională a României – locația centrală ROJW

Expoziția centrală a ROJW se deschide aici pe 30 septembrie 2026, alături de un târg special de bijuterie, cu peste 300 de designeri și mii de piese de bijuterie contemporană, în zilele de 3–4 octombrie 2026.

30 septembrie: 18:00–21:00 – vernisaj & DJ set susținut de Claudia Nicolae

1–4 octombrie: 11:00–20:00

Accesul este gratuit în primele 3 zile; biletele pentru târgul de bijuterie sunt disponibile pe Iabilet.ro.

1 octombrie

13:00–17:00: Programul oficial al panelurilor și conferințelor susținute de invitații speciali ROJW la Biblioteca Națională a României.

13:00–15:30: Tracing Origins: Mapping Local Histories of Contemporary Jewelry – panel moderat de Anna Wójcik-Korbas.

15:30–16:15: Are We Using Jewellery Technology the Right Way? Tech That You Can Feel: Blending Digital Tools with Physical Confidence – Anne Edwards, Fondatoare & Directoare la Co-Creative Jewellers Ltd | Edwards Jewellery | INTERACCT Jewellery.

16:15–17:00: Neo-gemstones®: An Alchemical Exploration of Lab-grown Crystals – Dr. Sophie Boons, Senior Lecturer Design Crafts & SoA Knowledge Exchange Academic Lead, University of the West of England, UK.

18:30–20:30: Ceremonia oficială de premiere la ARCUB – Hanul Gabroveni.

2 octombrie

14:00–17:30: Prima ediție internațională Romanian Jewelry Week Summit, la Biblioteca Națională a României, cu membri ai juriului din boardul oficial și ai secțiunii de premii speciale.

Romanian Jewelry Week Summit 2026 – Conceput ca un punct central al schimbului artistic și cultural, ROJW Summit reunește, pentru prima dată, membri ai juriului, curatori de talie internațională și experți din industria globală pentru o explorare aprofundată a peisajului în continuă evoluție al bijuteriei contemporane. Summitul va oferi acces direct la acest dialog de nivel înalt, prin dezbateri structurate și schimb de cunoștințe despre designul contemporan la scară globală.

18:00: Romanian Jewelry Week community gathering la Mira.

3 și 4 octombrie

11:00–20:00: Târgul Romanian Jewelry Week 2026, la Biblioteca Națională a României.

Programul complet poate fi consultat pe www.romanianjewelryweek.com .

Biletele pentru târgul de bijuterie contemporană ROJW sunt disponibile pe iabilet.ro .

Acces gratuit pentru persoanele sub 18 ani.

Romanian Jewelry Week este organizat de Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană, începând din 2020.

Organizator: Asociația Națională a Autorilor și Designerilor de Bijuterie Contemporană

Sediul principal: Biblioteca Națională a României

Partener oficial: Banca Transilvania

Susținut de: Domeniile Sâmburești, Aqua Carpatica, Glenfiddich, The Balvenie

Design expozițional: Kaustik

Parteneri culturali: AlbAlb, Arts Thread, Enter the cabin, Mira, OTOTO

Parteneri media: Aiciastat, Beton, Curatorial, Curatorialist, Designist, Dreamingof, Empower Artists, Elle, Feeder, Garbo, Hip Boulevard, IQads, Igloo, Jurnalul de Sâmbătă, Klimt02, Kudika, Luxury Magazine, LesDedans, Like5, Lost in Jewellery Magazine, Menthol, MoleculeF, Modernism, NineOClock, Pe tocuri, PR Station, Radio Guerilla, Revista Atelierul, Revista Golan, The Institute, The Stories of O, The WOMAN, Urban.ro, Wall Street, Zile și Nopți, Zeppelin.

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