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Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley

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.  Actualizat 01.10.2026, 11:45
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Oscar și-a adjudecat trofeul Red Bull SoundClash, după un meci extrem de strâns cu Smiley. Aseară, la Romexpo, cei doi artiști s-au întâlnit într-un clash între generații și două universuri muzicale complet diferite. După patru runde spectaculoase, jucate la distanțe infime, cei peste 6.000 de oameni prezenți la Romexpo au avut ultimul cuvânt și l-au trimis acasă pe Oscar cu centura de campion a celei de-a opta ediții Red Bull SoundClash din România.

Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley

Red Bull SoundClash e o provocare creativă pentru care artiștii combatanți construiesc un show unic, pe care nimeni nu-l mai poate vedea vreodată în aceeași formă: două scene față-n față, patru runde grele, măsurate cu strictețe de decibelmetru și publicul judecătorul suprem. Sub bagheta lui Shurubel, MC-ul confruntării muzicale, spectatorii s-au împărțit aseară între scena albastră a lui Smiley și scena roșie a lui Oscar, dar granițele n-au rămas niciodată fixe. De multe ori, ce se întâmpla pe scena adversarului a rupt taberele și-a pus în mișcare valuri de spectatori dintr-un colț în altul la Romexpo. S-a scandat până la epuizare, s-a dansat, s-a aplaudat la unison. Scorul final a fost extrem de strâns: 438,6 la 438,3 pentru Oscar. 

Oscar a mizat pe rescrieri, schimbări de registru și linii melodice neașteptate. Rapperul de 26 de ani a adus pe scenă versiuni adaptate ale unor piese semnate de Smiley, printre care hiturile „În lipsa mea” și „Plec pe Marte”, și și-a trecut propriile piese prin filtre de heavy metal, funk și EDM. Pe scenă i s-au alăturat și Azteca, Ștefan Costea și Alex Bittman. „Cred că am început să lucrez din iulie la show-ul ăsta. Am început prima dată cu «În lipsa mea», care mi se pare cea mai complexă dintre toate piesele lui Smiley. După, am început să-mi refac toate piesele mele în alte stiluri muzicale, iar «Plec pe Marte» am terminat-o aseară.” Unul dintre momentele cele mai emoționante ale serii a fost wildcard-ul Dan Bittman (invitat special) cu care Oscar a cântat „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, una dintre cele mai cunoscute și iubite balade pop-rock din România. A fost un moment iconic, care a unit muzical toate generațiile prezente la Romexpo. „A fost o experiență incredibilă. Sincer, nu mă așteptam”, a spus Oscar după anunțarea rezultatului. „Red Bull SoundClash este un eveniment care nu poate fi replicat și a devenit un milestone pentru un artist. E genul de experiență pe care, ca artist, o trăiești o singură dată în viață.”

Oscar a câștigat Red Bull SoundClash 2026 în duelul cu Smiley

Smiley a rezumat seara din perspectiva cealaltă: „Nu contează câștigătorul, contează că oamenii câștigă o experiență interesantă”. Artistul le-a oferit celor prezenți la Romexpo o trecere creativ reinterpretată prin propriul palmares de hituri, alături de nume grele precum Alex Velea și Connect-R. La runda finală, The Wildcard, Ian, artist care are numeroase colaborări cu Oscar, a urcat pe scena lui Smiley, într-unul dintre momentele simbolice care au estompat cel mai clar granița dintre cele două tabere.

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20 de ani de confruntări muzicale

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De 20 de ani, Red Bull SoundClash aduce în fața fanilor dueluri artistice cu miză emoțională enormă. Prima ediție a avut loc în Olanda, iar de atunci formatul a făcut înconjurul lumii pe cinci continente, în peste 100 de dueluri.

În 2017, la prima ediție Red Bull SoundClash din România, CTC a învins Carla’s Dreams într-un show cu sala plină. În 2018, Grasu XXL a câștigat în fața Loredanei un meci disputat la sânge. În 2019, Vița de Vie a făcut un uluitor egal cu Subcarpați, o premieră absolută în istoria evenimentului la nivel global. În 2022, Irina Rimes și Spike au devenit virali cu momentele electrizante pe care le-au pus în scenă. Spike a câștigat la mustață. 2023 a fost pe muchie de clapă: trupa VAMA a câștigat în fața lui Killa Fonic cu o diferență cât o rimă nespusă, un scor de laborator: 397,6 la 397,5. În 2024, Connect-R a învins trupa Șuie Paparude într-un clash greu de uitat, un show hipnotic. Iar în 2025, Puya și-a adjudecat victoria în fața , învingând-o pe Theo Rose.

Parteneriat Media, Ringier Romania – Red Bull SoundClash

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