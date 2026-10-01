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GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online

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.  Actualizat 01.10.2026, 17:11
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Neil Patel, Tudor Manea, Florian Arndt, A. Lee Judge, Irina Dietrich, Eden Bidani și lideri ai principalelor companii din piață urcă pe scena Teatrului Național București. Înscrierile se încheie pe 11 octombrie 2026.

Pe 13 octombrie, GPeC SUMMIT transformă Teatrul Național București în punctul de întâlnire al industriei de E-Commerce și Digital Marketing. Ediția aniversară de 21 de ani reunește o zi întreagă de conferință, GPeC Expo și networking, cu teme care influențează direct strategiile pentru finalul lui 2026 și pentru 2027: evoluția comerțului online românesc, schimbarea căutării în era AI, agentic shopping, noile repere pentru măsurarea conținutului, automatizarea relației cu clienții, instrumente AI pentru business și câștigarea încrederii consumatorilor.

Peste 800 de participanți C-level sunt așteptați la eveniment, alături de speakeri internaționali și lideri ai pieței locale. Înscrierile la GPeC SUMMIT se încheie pe 11 octombrie 2026, iar biletele sunt disponibile pe site-ul GPeC

O radiografie a comerțului online românesc și perspective pentru 2027

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Recomandarea zilei

Conferința începe cu un dialog deschis cu Tudor Manea, CEO eMAG, moderat de Andrei Radu, CEO & Founder GPeC. Discuția va analiza evoluția comerțului online în primele trei trimestre ale anului, verticale aflate în creștere sau stagnare, impactul jucătorilor non-UE, evoluția consumului și a valorii medii a comenzilor, pregătirile pentru Black Friday 2026, precum și așteptările pentru finalul anului și începutul lui 2027.

Situația pieței va fi aprofundată într-un panel cu Adrian Mihai (FAN Courier), Adrian Negrescu (Frames), Arthur Rădulescu (MerchantPro), Emil Mitescu (UniCredit Consumer Financing), George Rășchitor (Sinaps Marketing) și Lucian Baltaru (SAMEDAY Group). Temele anunțate includ:

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Recomandarea zilei
  • evoluția volumelor de curierat, categoriile de produse livrate și extinderea rețelelor OOH;
  • efectele taxei logistice de 25 de lei și ale taxei vamale europene de 3 euro pentru coletele non-UE sub 150 de euro;
  • impactul contextului economic și al costurilor de livrare asupra consumului;
  • evoluția platformelor SaaS, a noilor magazine online și a valorii medii a comenzilor;
  • adopția soluțiilor BNPL și rolul lor în creșterea conversiei;
  • canalele și formatele de marketing care mai livrează rezultate, într-un context cu costuri în creștere.

De la Google Rankings la AI Answers

Neil Patel, unul dintre cei mai cunoscuți experți internaționali în Digital Marketing, va susține keynote-ul „From Google Rankings to AI Answers: How to Stay Visible”. Sesiunea pornește de la o realitate care schimbă regulile vizibilității online: utilizatorii primesc tot mai des răspunsuri directe de la instrumentele AI și descoperă informații pe numeroase platforme, nu doar în rezultatele tradiționale Google.

Participanții vor afla cum evoluează optimizarea organică spre Generative Engine Optimization și Search Everywhere Optimization, unde merită concentrate eforturile și cum trebuie adaptată strategia pentru ca brandurile să rămână vizibile atunci când descoperirea se mută dincolo de clasamentul clasic al motoarelor de căutare.

Agentic shopping, măsurarea conținutului și 20 de instrumente AI pentru business

A. Lee Judge, Content Marketing Expert, va pune sub semnul întrebării atribuirea clasică în keynote-ul „The End of Attribution: New KPIs You Can Stand On”. Într-un ecosistem afectat de reguli de confidențialitate, limitări de tracking și căutări fără click, el va prezenta cinci indicatori noi pentru evaluarea conținutului, formulele lor și reperele relevante inclusiv în conversația cu un CFO.

Irina Dietrich, Senior Advertising Solutions Architect Google, va explica modul în care căutarea se transformă într-un agent personal, orientat spre sarcini și intenții complexe. Sesiunea „Winning the Agentic Shopper with Google AI and Merchant Excellence” va arăta de ce feed-ul de produse devine o bază de date a adevărurilor comerciale și cum pot retailerii să își îmbogățească datele pentru a câștiga vizibilitate și încredere în căutarea conversațională.

Florian Arndt, antreprenor și AI Director cunoscut drept „AI Pope”, aduce pe scena GPeC o sesiune de infotainment dedicată celor „Twenty (20) AI Tools to Revolutionize Your Business”. Prezentarea va combina demonstrațiile practice cu o apariție inedită alături de un robot și va trece în revistă instrumente care pot schimba procesele și productivitatea companiilor.

În plus, Diana Anghelescu, Sales Director Get Response în România, va explica felul în care automatizarea ciclului de viață al clientului poate transforma cumpărătorii ocazionali în clienți loiali.

Încrederea și autenticitatea devin noi pârghii de conversie

Într-un internet în care imaginile de produs, recenziile, conținutul UGC și chiar magazinele pot fi generate sau falsificate cu AI, Eden Bidani, Messaging Engineer, va prezenta semnalele de încredere greu de imitat și modul în care acestea pot fi integrate în paginile de produs, recenzii și experiența de cumpărare. Mesajul central al sesiunii „It’s not your fault, but you do have to fix it” este clar: dovezile verificabile de încredere devin pârghii directe de conversie.

Tedy Necula, regizor și fondator Necula Agency, completează această perspectivă cu sesiunea „Încrederea nu poate fi generată: Cum construiești un sistem de leaduri cu conținut video autentic”. Pornind de la campanii reale, el va arăta cum pot brandurile să transforme oamenii și poveștile autentice din interiorul companiei într-un sistem de conținut pentru YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook și TikTok.

GPeC Expo și networking cu întreaga industrie

GPeC Expo se desfășoară în paralel cu conferința, între orele 08:00 și 19:00, și reunește peste 20 de furnizori de servicii E-Commerce și Digital Marketing, alături de furnizori de experiențe. Participanții pot discuta direct despre soluții, colaborări și parteneriate, iar pauzele de cafea și prânzul devin contexte dedicate întâlnirilor de business.

De asemenea, zona de Expo găzduiește și o serie de startup-uri cu servicii & tehnologii dedicate industriei de digital. 

Participanții pot folosi aplicația de networking GPeC pentru a stabili întâlniri și a face schimb de date de contact.

Înscrierile se încheie pe 11 octombrie

Ultima zi de înscriere la GPeC SUMMIT este 11 octombrie 2026. Accesul la conferință și la GPeC Expo este disponibil prin biletele GPeC SUMMIT, iar beneficiile diferă în funcție de tipul de bilet ales. Agenda completă, detaliile despre bilete și formularul de înscriere sunt disponibile pe https://www.gpec.ro/gpec-summit-octombrie/ 

Despre GPeC

De 21 de ani, GPeC contribuie la dezvoltarea pieței de E-Commerce și Digital Marketing prin conferințe, programe educaționale, networking și inițiative dedicate magazinelor online și furnizorilor de servicii. Evenimentele GPeC reunesc specialiști internaționali, lideri ai pieței locale și comunitatea de business, cu accent pe informație aplicabilă, schimb de experiență și parteneriate relevante.

GPeC 2026 este un eveniment fulfilled by eMAG

Gold Partner: FAN Courier

Supported by: Google

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Auchan, Banca Transilvania, Debonaire, DWF, eMAG Marketplece, euPlatesc.ro, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, OpticommAIPayU, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, TrustMate, Unicredit Consumer FinancingVISA.

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: cyber_Folks

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