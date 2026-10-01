Lidl îi ajută pe părinți să pregătească garderoba de toamnă: al doilea articol Lupilu la jumătate de preț

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Toamna aduce schimbări nu doar în programul copiilor, ci și în garderoba lor. Odată cu scăderea temperaturilor, părinții caută articole practice, confortabile și ușor de combinat, care să răspundă nevoilor de zi cu zi. Pentru a-i sprijini în această perioadă, Lidl vine cu o serie de oferte la produse Lupilu, brand dedicat celor mici.

De la haine confortabile pentru grădiniță și școală până la articole potrivite pentru zilele mai răcoroase, Lidl propune o serie de oferte Lupilu dedicate familiilor care pregătesc garderoba de toamnă a celor mici.

Începând de joi, 01 octombrie, până duminică, 4 octombrie, unele dintre cele mai căutate articole pentru sezonul rece beneficiază de o ofertă specială: al doilea produs este disponibil la jumătate de preț. Promoția este valabilă pentru pantalonii și bluzele din molton (mărimi 98-128), cât pentru și pantalonii și bluzele din molton pentru copiii mai mici (mărimi 62-92), articole ideale pentru zilele mai răcoroase de toamnă.

Piesele din molton se numără printre alegerile preferate ale părinților în sezonul de tranziție, datorită confortului și versatilității lor. Pot fi purtate atât la grădiniță sau școală, cât și în timpul activităților din timpul liber, oferind libertate de mișcare și protecție în zilele cu temperaturi mai scăzute.

Pe lângă această ofertă, Lidl are în magazine și alte articole Lupilu concepute pentru confortul copiilor, care beneficiază de prețuri mici și reduceri speciale, combinând astfel accesibilitatea cu calitatea. Maiourile (seturi de 2 buc., mărimi 98-128), reprezintă o alegere practică pentru stratificarea vestimentației în sezonul rece, în timp ce seturile de bluze termice (2 buc/set, mărimi 98-128, prețuri reduse cu 14% cu Lidl Plus) și jeggings termici fete (mărimi 98-128, preț redus cu 12% cu Lidl Plus) contribuie la menținerea confortului pe parcursul întregii zile. Pentru băieți, joggers din denim termici (mărimi 98-128, preț redus cu 16% cu Lidl Plus) oferă o alternativă potrivită pentru părinții care caută articole ce îmbină aspectul casual cu funcționalitatea specifică sezonului.

Pentru cei mai mici membri ai familiei, oferta este completată de pijamale din velur (mărimea 62-92, prețuri reduse cu 12%), gândite pentru serile și nopțile mai răcoroase. Materialele plăcute la atingere și croielile practice transformă aceste produse în alegeri potrivite pentru confortul de acasă.

Prin aceste oferte, Lidl își propune să le ofere părinților soluții accesibile pentru completarea garderobei de toamnă a copiilor, reunind într-un singur loc articole esențiale pentru diferite vârste și nevoi. Astfel, pregătirile pentru noul sezon devin mai simple, iar familiile pot găsi mai ușor piesele necesare pentru perioada următoare. Descoperă ofertele Lupilu din magazinele Lidl aici.

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