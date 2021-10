Rowenta dă weekendul înapoi românilor!

Cu toții am vrea să trăim clipe de relaxare la sfârșitul unei săptămâni aglomerate, dar care e soluția când știi bine că sâmbăta e dedicată curățeniei? Nu poți lăsa casa așa, nu? Rowenta te scapă de curățenia de weekend cu aspiratoarele inovatoare, iar acum te și premiază!

Savurează o pauză binemeritată și uită de curățenie!

Starea de bine este adusă de momentele în care ne bucurăm de timpul petrecut alături de cei dragi, facem lucrurile care ne plac, explorăm pasiunile și dorința de aventură.

Pentru amintiri de neuitat și zile memorabile, intră în campania Rowenta – cumpară orice aspirator Rowenta până pe 5 decembrie 2021, înscrie bonul/factura pe https://www.rowenta.ro/weekendulinapoi, iar noi îți spunem dacă ai câștigat unul dintre premiile care îți schimbă weekend-ul!

Cu Rowenta weekendul este fun și vacanțele mai dese!

O vacanță este mereu binevenită, mai ales atunci când grijile încep să te acapareze, așa că, ce spui de un gateway de 10 zile prin Europa, într-o destinație aleasă de tine? Selectezi locația preferată și ești gata de drum!

Îți dorești să explorezi locurile uimitoare ale țării noastre? Acum este momentul tău norocos! Cu Rowenta ai șansa de a câștiga unul dintre cele 10 weekenduri în România în care te bucuri de peisaje de neuitat și aventura mult dorită.

Iar dacă momentul tău norocos poate nu ți-a adus vacanța mult visată, îți poate aduce una dintre cele 150 de invitații duble la film, unde, relaxarea este cuvântul cheie! So, sit back and enjoy the movie!

Zile de vis cu aspiratoarele Rowenta

Cum știm că vrei să te bucuri de weekend, aspiratoarele Rowenta fac treaba în locul tău și îți oferă’’timp pentru tine’’. Aspiratoarele robot X-Plorer te ajută la curățenia zilnică și le poți controla din aplicație, fără ca tu să fii măcar acasă! Mai mult, aspiră și spală în același timp, deci poți pleca fără griji în vacanța dorită, casa rămâne mereu curată.

Intră în campanie și profită de vacanță!

Consultă regulamentul aici.

Despre Rowenta

Rowenta a luat naștere în 1909, în Germania. Brandul satisface nevoile consumatorilor aflați în căutarea produselor de înaltă performanță, ușor de folosit și cu design funcțional pentru uzul cotidian. Rowenta dispune de o gama largă de produse, de la dispozitive pentru hairstyling și epilatoare, la aspiratoare și produse pentru îngrijirea țesăturilor, create din respect pentru consumator și pentru mediul înconjurător. Pentru mai multe informații accesează www.rowenta.ro, www.facebook.com/RowentaRomania