Parodontoza, o afectiune dentara cu riscuri pentru sanatatea intregului organism

Studii recente demonstreaza ca persoanele cu afectiuni severe ale gingiilor prezintă un risc mai mare de a dezvolta si alte probleme inflamatorii, cum ar fi bolile de inima, artrita si chiar cancerul. Atentia acordata sanatatii orale te-ar putea ajuta sa reduci riscul aparitiei afectiunilor gingivale si a celorlalte complicatii determinate de acestea.

Citeste articolul si afla ce este boala parodontala, cum poate influenta aceasta sanatatea intregului organism si ce solutii iti recomanda specialistii ABC Eurodent.

Boala parodontala, o afectiune inflamatorie a gingiilor

Boala parodontala (popular parodontoza) reprezinta imbolnavirea tesuturilor ce inconjoara dintii – practic gingia, care duce apoi si la afectarea osului alveolar si a ligamentelor periodontale. Practic este afectat suportul in care sunt sustinuti dintii. Acest lucru duce in cele din urma la pierderea dintilor, de cele mai multe ori fara ca acestia sa fie afectati de carii.

Imbolnavirea tesuturilor parodontale a fost semnalata din cele mai vechi timpuri, inregistrandu-se la momentul actual printre cele mai frecvente afectiuni stomatologice, afectand fara deosebire de sexe, populatia la nivel global. Cercetarile realizate in timp arata, catre varsta de 40 de ani boala parodontala cu diferite grade de gravitate, afecteaza circa 100% din populatie. Studiile epidemiologice realizate pe verticala au pus in evidenta rolul diferitilor factori, locali sau generali, predispozitia ereditara si multitudinea caracteristicilor mediului bucal, cu factorii sai fizicochimici si complexele bacteriene implicate in debutul declansarii mecanismului patogenic al bolii parodontale.

Factorii generali incriminati in debutul si evolutia bolii parodontale:

Diabetul zaharat

Diabetul zaharat tip I si cel de tip II au o etiologie diferita. Implicit, impactul lor asupra tesuturilor parodontale si osoase nu este identic. Studiile pe animale si oameni au aratat influenta modului in care decurge boala asupra tesuturilor parodontiului marginal, prin procese inflamatorii ce impiedica formarea fiziologica a osului. Printre complicatiile diabetului zaharat se numara si boala parodontala, uneori fiind descoperite invers (mai intai, boala parodontala si apoi diabetul), intr-un proces generat la recomandarea medicului stomatolog.

Predispozitia ereditara

Factorii genetici joaca un rol important in aparitia bolii parodontale, insa aceasta predispozitie ereditara nu este suficienta atat timp cat mecanismele de aparare si rezistenta ale parodontiului marginal (gingia) nu sunt afectate. In plus, pe langa factorii genetici, conteaza factorii locali (nivelul de igiena – frecventa si calitatea periajului dentar) si cei regionali (nivelul de poluare, meserii stresante).

Patologiile cardio-vasculare

La acest capitol, putem determina un cerc vicios de interdependenta intre boala parodontala si ateroscleroza. Distrugerea ligamentului parodontal si pierderea fixarii epiteliale intre gingie si structurile dure dentare duc la patrunderea microorganismelor si a rezultatului metabolismului acestora in circuitul sangvin. La randul lor, bacteriile produc o septicemie tranzitorie, ce nu prezinta niciun simptom clinic. Astfel, resturile metabolizarii bacteriale se pot sedimenta la nivelul vaselor de sange. Ateroscleroza determina reducerea fluxului sangvin in parodontiu marginal.

Factori locali care determina aparitia parodontozei:

Placa bacteriana – tartrul dentar

Cel mai important factor incriminat in aparitia bolii parodontale este reprezentat de placa bacteriana (depozitul moale alb-galbui ce se depune pe suprafetele retentive ale dintilor, dar nu numai). In acest context, reamintim importanta igienei orale realizate corect: atat periajul dentar de doua ori pe zi, utilizarea atei dentare sau a dusului bucal si folosirea apei de gura, cat si igienizarea profesionala efectuata o data la 6 luni.

Placa bacteriana neindepartata timp de cateva zile se calcifica si astfel se formeaza tartrul dentar. Tartrul duce la aparitia bolii parodontale prin doua mecanisme: fizic si chimic. Fizic, prin faptul ca impinge gingia de pe dinte, iar gingia agresata se retrage (apare retractia gingivala). Chimic, prin faptul ca suprafata tartrului este rugoasa si placa bateriana se depune foarte usor. Ea intretine inflamatia gingivala – gingia devine rosie si umflata/tumefiata si sangereaza foarte usor. Aceasta retractie gingivala este urmata de resorbtia osoasa. Astfel, dintele isi pierde suportul osos si devine mobil.

Exista o categorie de bacterii care produc boala parodontala si care se afla in competitie cu bacteriile care formeaza cariile dentare, astfel ca, dintii afectati de boala parodontala se pierd desi sunt integrii.

Fumatul

Vascularizatia gingivala este de tip terminal. Nicotina produce, printre altele, vasoconstrictie, ceea ce inseamna ca fluxul sangvin se reduce substatial catre marginea gingivala libera (gingia neatasata de dinte). In timp, acest lucru duce la retractia gingivala si resorbie osoasa, cu aparitia mobilitatii dintilor si, implicit, pierderea lor.

Periajul intempestiv

Atunci cand vorbim despre igiena orala este bine sa pastram un echilibru in ceea ce priveste periajul dentar. Este recomandat periajul dentar de doua ori pe zi (dimineata si seara). Periajul excesiv, agresiv, efectuat cu o presiune prea mare duce la traumatizarea gingiilor si la retractia acestora, fapt ce atrage dupa sine si resorbtia osoasa.

Legatura dintre parodontoza si alte afectiuni generale ale organismului

Exista o corelatie bidirectionala intre boala parodontala si afectiunile generale. Asadar, anumite afectiuni generale se pot manifesta si la nivelul parodontiului marginal (de exemplu, boala parodontala reprezinta a sasea complicatie a diabetului), dar lucrurile se pot manifesta si invers, boala parodontala determinand anumite afectiuni, precum bolile de inima, ateroscleroza, hipertensiune arteriala sau chiar cancer, dupa cum urmeaza.

Intr-un studiu publicat in Journal of the National Cancer Institute, la care au participat 7466 de pacienti din Maryland, Minnesota, California de Nord si Mississippi s-a demonstrat faptul ca boala parodontala agresiva creste cu 24% riscul de aparitie a unei forme de cancer.

Studiile indica o stransa legatura intre boala parodontala si hipertensiunea arteriala, aceasta din urma fiind prezenta in repetate randuri la adultii cu gingivita sau parodontita marginala severa, conform unei publicatii din American Heart Association Journal.

Solutii in tratarea bolii parodontale

Din pacate, nu exista un tratament specific de vindecare a bolii parodontale. Odata instalata, aceasta evolueaza mai rapid sau mai lent, in functie de bacteriile cantonate la nivel gingival.

In evolutia bolii, se formeaza pungile parodontale. Ligamentele periodontale sunt afectate, gingia se desprinde de dinte si, in locul astfel format (punga parodontala), se formeaza tartru subgingival, numeroase colonii bacteriene gasind acolo un loc prielnic dezvoltarii. In parodontitele severe, se poate intalni o secretie purulenta in pungile parodontale (ceea ce duce la afectiuni gastrice prin ingestia de puroi) care intretin o inflamatie constanta a gingiilor.

Pungile parodontale nu pot fi igienizate uzual acasa. Pentru a diminua inflamatia gingivala produsa, se recomanda periodic igienizare profesionala, detartraj subgingival, chiuretaj in camp deschis sau in camp inchis (de la caz la caz), precum si tratamentul cu laser pentru biostimularea si sterilizarea pungilor parodontale. In acest fel, boala parodontala este tinuta sub control, prelungind viata dintilor pe arcade.

Preia controlul asupra sanatatii tale orale

Debutul bolii parodontale este considerat a fi actiunea bacteriilor parodontopatogene a placii bacteriene. Totodata, nu putem nega faptul ca unele boli de ordin general sunt intr-o legatura stransa cu evolutia bolii parodontale, precum si unele obiceiuri vicioase, inclusiv fumatul. Efectele acestuia actioneaza direct sau indirect asupra capacitatilor de troficitate, oxigenare si regenerare a tesuturilor parodontiului marginal.

Cunoasterea factorilor etiologiei si intelegerea pe deplin a mecanismului patogenic in debutul si evolutia bolii parodontale poate genera un plan de tratament corect si complex, pentru obtinerea unei eficiente maxime in realizarea lui. In clinicile ABC Eurodent, medici specialisti cu vasta experienta te pot ajuta sa identifici din timp semnele bolii parodontale sau te pot sustine in tratamentul eficient, in cazul in care parodontoza s-a instalat deja. Tehnologia de ultima generatie, procedurile moderne, grija fata de pacienti si ofertele personalizate sunt beneficii oferite oricarui pacient.

Articol realizat de Dr. Roxana Ionete, medic ABC Eurodent.