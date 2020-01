(P) Vacanță în stil lipovenesc de la 449 lei!

Unul dintre locurile cu cea mai impresionantă biodiversitate din lume, Delta Dunării își încântă vizitatorii prin frumusețea peisajelor luxuriante, atmosfera liniștită, gastronomia excelentă și tradițiile lipovenești bine păstrate.

Dezvoltat în completă armonie cu natura și în spiritul tradițiilor lipovenești, Gulliver Delta Resort 4✿ este un complex preferat de familiile cu copii, tinerii dornici de aventură și seniorii în căutare de relaxare în natură. Dispune de facilități moderne pentru ca șederea ta aici să fie una memorabilă: o piscină înconjurată de căsuțe de lux, loc de joacă pentru copii, grădină cu balansoare și ponton de pescuit. În plus, datorită poziției sale ideale pe malul lacului violet, la marginea localității Murighiol, de aici poți porni cu barca în descoperirea paradisului numit Delta Dunării.

Minune a naturii din patrimoniul UNESCO

Vast areal cu o impresionantă faună și floră, Delta Dunării este împărțită în terenuri mlăștinoase acoperite de stuf și papură, zăvoaie de ariniș, păduri de foioase, insulițe de nisip și nenumărate lacuri și canale acoperite de nuferi și lotuși. Acest muzeu al naturii adăpostește peste 5000 de specii de viețuitoare, ocupând locul 3 mondial ca importanță ecologică.

Plimbarea cu barca este una dintre activitățile ce nu pot lipsi din itinerariul tău odată ce ai ajuns în Delta Dunării. Surprinde pelicani, egrete, lișițe, stârci și lebede ce îmbogățesc peisajul comun al rezervației, iar apoi pornește în explorarea satelor pescărești. Unul dintre cele mai frumoase sate este Sfântu Gheorghe, acolo unde Dunărea se îmbrățișează cu Marea Neagră formând o impresionantă plajă sălbatică cu nisip fin. Continuă călătoria spre Sulina, unde vei călca pe urmele piraților pe faleza ce păstrează amprenta vremurilor trecute sau te poți retrage la plajă în cel mai însorit loc din țară.

Printre locurile de neratat în Delta Dunării se află Letea, cea mai nordică pădure subtropicală din Europa. Supranumită „Jungla României”, rezervația te întâmpină cu peisaje asemeni celor de la tropice datorită lianelor lungi de până la 25 metri ce se încolăcesc de trunchiurile stejarilor seculari, dunelor de nisip și a păturilor impresionante de orhidee sălbatice ce înfloresc începând cu luna mai. Letea mai este cunoscută în Europa și datorită celei mai mari herghelii de cai liberi, pe care îi poți surprinde în special în lunile de primăvară.

