(P) Orașul recordurilor (mondiale) – Hiturile Dubaiului

Dubai, cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite, este considerat locul/orasul cu cele mai multe recorduri mondiale de pe Pământ. Este suficient să spunem că aici găsim 20 din cele mai înalte 100 de clădiri din lume, majoritatea dintre ele fiind construite in ultimii 10 ani.

Cel mai mare mall din lume

Cel mai mare mall din lume poate fi găsit în Dubai. Se numește Dubai Mall și a fost deschis în Noiembrie 2008. Deși au trecut mai bine de zece ani de la finalizarea sa, mall-ul nu a avut încă concurenta care ar fi putut amenința statutul său de record mondial. Dubai Mall este, de asemenea, considerat a fi una dintre cele mai vizitate cladiri de acest tip din lume – 84 de milioane de oameni au trecut prin mall anul trecut!

VEZI GALERIA FOTO ( 5 )

Vă reamintim că suprafața utilizabilă a mallului este de aproape 1.130.000 mp, cu peste 1.200 de magazine, 200 de restaurante, un patinoar olimpic cu trei etaje și un acvariu gigantic cu o capacitate de 10 milioane de litri de apă (aproximativ 400 de rechini și zeci de mii de animale marine trăiesc în el). Acvariul poate fi admirat din mai multe perspective diferite folosind tuneluri și pasaje special amenajate, si puteți, de asemenea, sa sariti în acesta. Această atracție poate fi atat pentru adulți, cât și pentru copii cu vârsta de peste 8 ani – imersiunea are loc într-o cușcă specială care permite contactul în condiții de siguranță cu rechinii.

Cel mai înalt zgârie-nori din lume

In Dubai gasiti de asemenea si cel mai înalt zgârie-nori din lume. Burj Khalifa (cunoscut și sub numele de Turnul Khalifa) are o înălțime de 828 de metri și îi datorează numele șeicului Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Clădirea de 163 de etaje a fost data in primire în 2010. Designul său a fost pregătit de aceeași echipă de arhitecți care au lucrat si la turnul New York City World Trade Center 1. Turnul este încoronat cu o turlă subțire care iese din partea centrală a clădirii.

Burj Khalifa găzduiește nu numai un hotel de lux, decorat și proiectat de Giorgio Armani, ci și cel mai înalt restaurant din lume – The Lounge . Este demn de adăugat că în timpul Anului Nou în 2018, fațada zgârie-noriului a fost folosită pentru a efectua show-ul cu lasere Light Up. Evenimentul a fost apoi recunoscut ca fiind cel mai mare spectacol de lumină și sunet pus în scenă vreodată pe o singură fațadă a clădirii.

Cele mai mari si inalte fantani dansatoare din lume

Fantana Dubai este considerată a fi cea mai mare și mai înaltă fântână dansatoare din lume. Instalația cuprinde aproximativ 120 de mii de metrii patrati si este situata pe fundul lacului artificial Burj Khalifa lung de 275 de metrii. Aceasta este situata în inima orașului in fata Turnului Khalifa. Duzele instalate în ea sunt capabile să impinga apa la o înălțime de peste 150 m (volumul total de apă aruncată în aer este de aproximativ 83 de mii de litrii).

Fântâna Dubai a fost proiectată de o echipă de designeri care au mai proiectat, printre altele, si fântânile dansatoare din fața Hotelului Bellagio din Las Vegas. Fântâna Dubai, a costat aproape 220 de milioane de dolari si este iluminată de 6.600 de lămpi și 50 de proiectoare color. Toate spectacolele acompaniate de melodii pop, clasice și tradiționale arabesti.

Fântâna Dubai are de curând concurenta, pe 22 Octombrie a fost inaugurata Fantana Palm, situata în imediata vecinătate a Palm Jumeirah, considerata cea mai mare insulă facuta de om din lume.

Fântâna noua Palm de 1.300 de metrii patrati, a fost construită direct în mare și este alimentată cu apa direct din mare (apa nu este filtrată și nu există rezervor separat în structură).

Cea mai mare rama foto din lume

Un alt obiect record, numit Dubai Frame a fost, de asemenea, construit în Dubai. Editorii Britanici de la The Guardian l-au salutat ca fiind „cea mai mare rama foto din lume”. Aceasta este situata în Parcul Zabeel și are puțin peste 150 de metrii înălțime (95,5 metrii lățime). Rama Dubai a fost construita din sticlă, oțel, aluminiu și beton armat; lucrările la structură au fost finalizate în Ianuarie 2018. Frame este acum una dintre cele mai emblematice structuri arhitecturale din Dubai.

De pe dealul pe care se află Dubai Frame, puteți admira panorama orașului: vederea Golfului, orasului vechi, legendarul bazar Deira și zgârie-norii din centrul orașului. În partea de sus a Ramei există, de asemenea, un pod de sticlă de 93 de metrii lungime.

Cea mai mare pârtie de schi interioară din lume

Ski Dubai este una dintre cele mai mari stațiuni de schi interioara din lume. Aceasta este situata în centrul commercial Mall of Emirates. Pârtiile de schi au o înălțime de 85 de metrii, iar suprafața totală depășește 22 de mii de metrii pătrați. Există cinci pârtii de schi și snowboard de dificultate variabilă. Există chiar și o partie neagră pentru pasionații avansați a sporturilor de iarnă – are o lungime de 400 de metrii și o diferență de nivel de 60 de metrii. Toate pârtiile sunt, de asemenea, echipate cu un sistem automat de zăpadă artificiala.

În stațiunea de schi se află, de asemenea, un tobogan, un patinoar, o pârtie pentru schi alpin pe roți gonflabile și o școală de schi. Se mai poate gasi si un parc cu sculpturi in gheață și o fermă de pinguini, care – spre deliciul vizitatorilor – se plimba prin domeniul lor de mai multe ori pe zi. Nu e de mirare atunci că Ski Dubai a fost numit cea mai bună stațiune de schi interioară din lume la World Ski Awards 2016 din Austria.

Cel mai mare inel de aur din lume

Dubai nu este doar unul dintre cele mai moderne centre de afaceri și financiare din lume ci si un oraș care rămâne credincios tradițiilor și istoriei sale. Este un bazar Arabesc tradițional – cunoscut sub numele de souk , unde puteți cumpăra condimente locale, textile, precum și bijuterii și metale prețioase. In souk-ul de aur puteti gasi un inel de aur de 21 de carate si 64 de kilograme cunoscut sub numele de Najmat Taiba (Steaua Tajba).

Acesta este acoperit cu un strat de 615 cristale Swarovski, a căror greutate totală depășește 5 kg. Este, fără îndoială, cel mai mare și mai spectaculos inel din lume, fapt confirmat de faptul că a fost înscris în Cartea Recordurilor. Experții estimează că valoarea inelului, care a fost creat datorită muncii a 55 de bijutieri, depășește 3 milioane de dolari.

Cel mai inalt hotel din lume

Cu o înălțime de aproape 358 de metrii, Hotelul Gevora de patru stele este considerat în prezent cel mai înalt hotel din lume (acest lucru este confirmat în Cartea Recordurilor). Construcția complexului format din 75 de etaje supraterane și 2 etaje subterane, a fost finalizată în urmă cu doar 10 ani. Hotelul are nu mai puțin de 528 de camere, care diferă ca dimensiune și număr de facilități disponibile. Există, de asemenea, o sală de gimnastică, un centru de conferințe și cinci restaurante care servesc preparate din bucătăria locală și internațională.

Interesant este că hotelul este situat în imediata vecinătate a celor mai importante centre financiare din Dubai. De asemenea, este bine conectat cu cele mai populare plaje și centre comerciale ale orașului. Cazat la acest hotel, puteți fi siguri că veți fi întotdeauna în centrul evenimentelor.