(P) Ei sunt artiștii și prezentatorii galei E! People’s Choice Awards, de duminică, 15 noiembrie, de la 4 A.M.

Mai este foarte puțin până la cel mai mare show difuzat la E! în acest an.

Vă prezentăm artiștii și prezentatorii de la gala din 2020 a E! People’s Choice Awards, găzduită de Demi Lovato și transmisă în direct în noaptea de duminică spre luni, 15 noiembrie, de la 4:00 a.m. Gala este transmisă live din Barker Hangar în Santa Monica. Artistul câștigător al unui premiu Grammy, Justin Bieber, și Chloe x Halle vor urca pe scenă pentru două momente de neuitat, cu cele mai tari hituri!

Alături de ei, următoarele vedete vor urca pe scenă:

Addison Rae (He’s All That)

Alison Brie (Happiest Season)

Armie Hammer (Death on the Nile)

Bebe Rexha (Recording Artist)

Christina Hendricks (Good Girls)

Jameela Jamil (The Misery Index)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Machine Gun Kelly (Recording Artist)

Sofia Carson (Feel the Beat/Recording Artist)

Tiffany Haddish (Like A Boss)

Tyler, the Creator (Recording Artist)

Anul acesta E! va oferi mai multe premii onorifice: artista Jennifer Lopez primește distincția The People’s Icon Award, antreprenorul și filantropul Tyler Perry titlul The People’s Champion of 2020 Award și premiata actriță, producătoare și CEO, Tracee Ellis Ross, distincția The Fashion Icon Award.

Urmărește Gala E! People’s Choice Awards difuzată duminică spre luni, 15 noiembrie. Începe cu Live From The Red Carpet de la 02:00 a.m. prezentată de Giuliana Rancic și continuă cu ceremonia decernării premiilor de la 4 a.m. Ambele programe sunt reluate luni, 16 noiembrie, de la ora 18:00.

Vezi la postul tv E! Entertainment cel mai mare show din pop culture din acest an