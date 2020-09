Emiratul este una dintre cele mai sigure destinații în actualul context!

Visăm. Visăm la ceea ce numim: ”înainte de pandemie”. Încercăm. Încercăm să ne reluăm viața așa cum o știam anul trecut. Păstrăm în gand acele vremuri, dar ne adaptăm astfel încât pașii întreprinși să fie mici, dar în siguranță. Siguranța este cuvântul de bază și atunci când vine vorba de vacanță și de a călători. DUBAI și-a redeschis granițele, dar nu a făcut-o oricum, ci adaptând absolut totul la normele internaționale de luptă împotriva Coronavirus. Dubai este una dintre cele mai sigure destinații din lume și are un mesaj pentru toți turiștii: ”Dubai is: Ready, when you are!”

Certificatul „ASIGURAT DUBAI”

Dubai a lansat un program de conformare pentru a certifica și recunoaște hotelurile și unitățile de retail, localurile care servesc mâncare și băutură și atracțiile turistice care au implementat toate protocoalele sanitare pentru prevenirea și gestionarea COVID-19, ca parte a eforturilor depuse de autorități pentru a se asigura că metropola este pregătită pentru orice. Eticheta „ASIGURAT DUBAI” creată special pentru acest scop este emisă gratuit și valabilă timp de 15 zile. Va fi reînnoită la fiecare două săptămâni, după o verificare amănunțită efectuată de inspectori ai autorităților competente. Având în vedere că numeroase facilități publice și private s-au redeschis, inclusiv plaje, mall-uri, restaurante, piscine și terenuri de golf, iar diverse activități populare s-au reluat, cum ar fi sporturile acvatice și campingul, programul va acoperi toate punctele turistice cheie din oraș.

Zborurile și Testul PCR

Cei care optează să mearga în vacanta in Dubai au la dispoziție 3 zboruri săptămânale in Septembrie iar începând cu Octombrie zboruri zilnice cu flydubai.

Toți pasagerii care ajung în Dubai, inclusiv cei care doar tranzitează Emiratul, trebuie să prezinte un Test PCR negativ pentru a fi admiși la bordul aeronavelor. Acest test nu trebuie să depășească o valabilitate de 96 de ore înainte de momentul plecării. Copiii sub 12 ani și pasagerii cu dizabilități moderate sau severe sunt scutiți de la această cerință.

De asemenea, se solicită un certificat de sănătate în formă printată la momentul check-in-ului. SMS-urile și certificatele digitale nu sunt acceptate.

Dacă doriti sa faceti testul la Aeroport, persoana în cauză va trebui să stea la hotel sau la locația de reședință până la primirea rezultatului. Însă, trebuie știut că răspunsul este gata în doar câteva ore. Dacă rezultatul este pozitiv, atunci se impune carantina.

Înainte de plecarea din Dubai, este obligatoriu să fie descarcată aplicația COVID-19 – DXB Smart App, care este gratuită atât pentru Android cât și pentru sistemele iOS.

Măsurile de siguranță

Din septembrie, Dubai este oficial în sezonul turistic. Marea este caldă, temperatura ajunge în jurul a 30 de grade. Se pot întreprinde tot felul de activități si se pot vizita cele mai renumite atracții turistice, totul într-o atmosferă cosmopolită.

Dubai este o destinație extrem de sigură. Datorită înaltelor standarde ale serviciilor oferite, incluzând măsurile de igienă, Emiratul s-a pregătit extrem de bine în a lupta contra infectării cu acest virus. Iar timbrul ”Asigurat Dubai” certifică acest lucru.

În Dubai este obligatoriu a se purta masca în spațiile închise și în mijloacele de transport și a se respecta distanța fizică de 1,5 metri.

9 zile în Dubai

Dacă îți faci planuri și vrei să călătorești în Dubai, iată un itinerariu ideal de 9 zile în care să acumulezi unele dintre cele mai frumoase amintiri. Acest itinerariu este potrivit atât pentru o vacanță de cuplu, cat si una cu prietenii sau alături de cei mici.

Ziua 1

Puteți începe aventura cu un tur aerian al orașului. Dubai este renumit pentru multe obiective arhitecturale precum Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, Hotelul Burj Al Arab și Palm Jumeirah.

Poți lua prânzul la înălțime, la restaurantul Cé La Vi. Localizat la etajul 54 al noului Address Sky View Hotel, restaurantul este locul ideal de a face poze fabuloase cu Burj Khalifa în timp ce vă bucurați de bucătăria asiatică. Dar, puteți opta și pentru alternative precum Dubai Mall, acolo unde aveți experiența VR Park, KidZania, Dubai Aquarium și Underwater Zoo. Nu puteți rata Dubai Fountains, localizate exact la ieșirea din Mall.

Ziua 2

O călătorie în timp vă va face să înțelegeți irealul: cum era Dubai acum 50 de ani, care este istoria Dinastiei Maktoum care își are rădăcinile în anii 1800, cum a luat naștere ideea unui Dubai ca cel de azi, cum a ajuns ca un sat să devină Emiratul dinamic, cosmopolit și futurist de azi. Începeți la Bur Dubai/ Al Fahidi Historical District, treceți pe la XVA Art Hotel & Café pentru un mic dejun de neuitat, dar mai ales pentru limonada de mentă. Aveți de vizitat XVA Gallery, Dubai Museum, Coffee Museum și Majlis Gallery.

Nu trebuie să ratați Sheikh Mohammed Centre for Cultural Understanding (SMCCU). Puteți alege un tur alături de un ghid sau puteți să optați pentru o masă tradițională în timpul căreia veți afla despre viața în Emirate. Apoi puteți ajunge în bazar (souks) în Old Dubai pentru o experiență autentică a shopping-ului: bazarul de textile, de mirodenii și de aur. Luați Abra pentru a traversa golful. Este o călătorie cu barca tradițională din Dubai. Nu veți uita curând acest drum. Finalizați explorarea culturală în zonele Bur Dubai și Deira cu o vizită la Jameel Arts Centre.

Ce poate fi mai relaxant decât o cină în zonă, în timp ce admirați golful?

Ziua 3

Bucurați-vă de soare, mare și de Graffitti Instagramaibili în faimoasa locație La Mer.

O călătorie în Dubai nu poate fi completă fără experiența deșertului. Rezervați-vă un safari. Veți traversa dunele, veți auzi povești unice, veți vedea demonstrații cu șoimi și veți lua cina în Tabăra Beduinilor, în timp ce veți fi martorii unor activități culturale precum dans, mersul pe cămilă sau pictură pe corp cu henna.

Ziua 4

Soarele care vă va încălzi dintr-un balon cu aer cald este cel mai bun mod de a spune “Bună dimineața!” Bucurați-vă de un răsărit fabulos și aflați detalii despre geologie și viața sălbatică la Dubai Desert Conservation Reserve. Veți zări gazele și cămile, fiind surprinși de imaginea deșertului – totul de la înalțime. Întorși în tabără veți savura un mic dejun gourmet și plecați către oraș cu amintiri memorabile.

Dubai are antidotul perfect contra stresului – fiind în vacanță, răsfățați-vă cu o vizită la SPA, lăsați-vă spiritul, mintea și trupul în mâinile specialiștilor de la hammam sau de la masajele Thai.

Pentru o seară sofisticată, Dubai Opera este locul ce vă oferă o clădire arhitecturală excepțională, cu un design de mare artă care asigură o experiența acustică impecabilă. Nu trebuie să ratați un show unic în lume: La Perle.

Ziua 5

Pentru cei tineri și pentru cei cu spiritul tânăr, Atlantis, The Palm este locul unde veți găsi cel mai mare parc acvatic din Dubai. Aquaventure, votat al 3-lea cel mai bun waterpark din lume de către Trip Advisor Travelers’ Choice Awards, vă așteaptă pentru adrenalină, distracție și experiențe fabuloase.

Alserkal Avenue este în apropierea unuia dintre cele mai trendy locuri artistice, transformând ceea ce odinioară era o zonă industrială într-un district cu peste 60 de spații de artă, design, magazine, restaurante și spații creative. Iubești ciocolata? Minunat! În Al Quoz is Mirzam vizitatorii sunt bineveniți ca să experimenteze fiecare pas al procesului de producție a ciocolatei în fabrică. Firește, magazinul vă oferă produse a căror amintire gustativă va rămâne pe veci în memoria degustătorului. Sunteți fani ai cafelei și ceaiului? Ei bine, în zonă vă puteți bucura și de aceste delicioase băuturi.

Mai mult decât a fi un Hub de business, Dubai International Financial Centre (DIFC) este și casa unei serii de galerii de artă, a unor magazine aparte și a unora dintre cele mai bune restaurante.

Ziua 6

Dubai găzduiește o scenă vibrantă pentru golf: Dubai Creek Golf and Yacht Club, JA The Resort și Emirates Golf Club.

Dubai este renumit pentru culinaria somptuoasă. Puteți să vă bucurați de orice fel de bucătărie a lumii doriți! Orice ați visat să mâncați, Dubai vă oferă prin multitudinea de restaurante și de preparate. Și ca experiența să fie cu adevărat savuroasă, vă puteți bucura și de multitudinea de cluburi de pe plajă. Acolo relaxarea se îmbină cu atmosfera chic, vibrantă și de elita. Iar când luna începe să răsară, bucurați-vă de petrecerile de noapte la terase fabuloase.

Ziua 7

O călătorie de 90 de minute până în Hatta, locul preferat al fotografilor, al celor care caută aventura și al celor care doar își doresc să fugă de tot.

Ziua 8

Dacă ești în căutarea adrenalinei pure, atunci îndrăznește și optează pentru experiența XLine, cea mai lungă tiroliană urbană din lume!

După o experiență plină de adrenalină ca cea de la XLine, relaxați-vă lângă apă la Kite Beach. Este locul unde se pot practica multe sporturi și activități, dar și locul unde relaxarea este la ea acasă.

Se spune că mâncarea reprezintă cea mai bună metodă ca să înțelegi cultura unui popor. Încercați, de exemplu, The Middle Eastern Food Pilgrimage pentru experiențele autentice culinare prin care veți descoperi și înțelege regiunea.

Ziua 9

Fără prea multe cuvinte, tot ce se poate spune despre parcurile de distracții din Dubai este simplu: distracție la maximum atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari! Puteți alege din peste 100 de spații în interior și exterior ale Dubai Parks and Resorts – Motiongate Dubai, Bollywood Parks Dubai, Legoland Dubai și Legoland Water Park.

Ultima seară se recomandă a fi petrecută vizitând Pier 7, o destinație unică pentru a cina. Clădirea cu design circular oferă o panoramă uluitoare asupra orizontului Dubai și Golfului.

Nu uitați: Dubai este un loc sigur pentru a călători! Issam Abdul Rahim Kazim, CEO Dubai Turism: Sănătatea și siguranța locuitorilor și vizitatorilor noștri rămân prioritatea noastră principală. Programul de conformare pe care îl derulăm, în momentul de față, la nivelul întregii industrii de ospitalitate nu reprezintă doar dovada clară că vom continua să depunem eforturi pentru a îmbunătăți standardele privind sănătatea și siguranța, ci este și o măsură menită să asigure toți călătorii că Dubai este una dintre cele mai sigure destinații din lume.

Paul Griffiths, CEO Dubai Airports: “Dubai International Airport este pregătit să își primească vizitatorii imediat ce aeroporturile din toată lumea se vor redeschide și vor pava drumul revitalizării aviației. Cum standardele de igienă și de sănătate sunt cele care joacă un rol important în încurajarea oamenilor să călătorească, am pus în aplicare un set de protocoale printre care toate aranjamentele de carantinare necesare și implementarea măsurilor sanitare și de dezinfectare, ca turiștii să știe că Dubai este una dintre cele mai sigure destinații.”

Dubai is: Ready, when you are!