Anul 2020 nu a fost ușor pentru nimeni. Nesiguranța și neprevăzutul, răsturnările de situație, au marcat anul trecut și au lăsat răni adânci. Din experiența anterioara, anul 2021 aduce o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții. De asemenea, aduce și multă speranță și entuziasm. Schimbările vor apărea, însă, în 2021, un an al paradoxului și al ineditului. Conjunctia dintre Uranus și Saturn, un fenomen extrem de rar, alătura atât persoane cu aceleași interese, cât și persoane cu interese și puncte de vedere opuse.

Jupiter in Varsator aduce șansa schimbării. Prin urmare, fii cu ochii pe oportunitatile care s-ar putea ivi și de care ai putea profita.

Cariera, viața profesională va cunoaște, de asemenea, un avânt. Nevoia de a dovedi, de a interactiona, de a progresa îi va motiva pe mulți să opteze pentru o schimbare a jobului sau pentru deschiderea propriei afaceri.

Viața de cuplu va cunoaste o revigorare și imprevizibil, însă nu întotdeauna va fi un aspect pozitiv.

Nevoia de a lasa în urma anul 2020, de a progresa, de a trăi se va manifesta mai puternic în acest an. Asta poate însemna impacari, despartiri, schimbări la care poate că nu te-ai gandit în trecut.

Anul 2021 e un an dinamic, diferit de 2020. Totuși, în unele cazuri se poate păstra o ușoară temere de a te arunca cu capul înainte. Acest an poate aduce confruntări, ciocniri, lupta pentru putere, entuziasm, energie, dorința de a trai viata din plin. Depinde de fiecare dacă schimbările vor fi pozitive sau negative, în funcție de ce decizii vom lua în acest an.

Citește și horoscopul pe 5 ani pentru toate zodiile.

Taur

Pot apărea schimbări în cariera. Poți opta pentru un nou loc de munca, dar ai putea avea parte și de o promovare. Ai incredere-n tine și în ceea ce poți. Lasa experiența sa vorbească pentru tine.

Gemeni

În 2021 ai putea avea șansa de a te dezvolta profesional. Fie ca vei opta pentru cursuri de specializare, fie ca vei cunoaste oameni informați, curiozitatea ta nativă îți poate aduce informații utile în acest an.

Rac

Anul acesta lasa-te rasfatat de ceilalți. Obișnuit sa fii părinte, uiti sa ai grija de tine sau sa ceri afectiune. Acum e momentul sa te simți ocrotit și sa fii tu cel care beneficiază de atenția și dragostea celor din jur.

Leu

Îti place sa fii în centrul atenției și în 2021 ai putea avea parte de asta, insa parca nu la nivelu dorit de tine. Învață sa ai răbdare și să-i înțelegi pe ceilalți, pentru ca unele rezultate pot apărea mai tarziu decat te astepti.

Fecioara

Mișcarea și întâlnirile cu prietenii te vor energiza și te-ar putea ajuta sa obții calmul și echilibrul de care ai nevoie. Ai răbdare.

Balanta

Dragostea ar putea sa apara de unde nu te aștepți dacă ești în căutarea unei relații serioase, pe termen lung. Altfel, te-ai putea bucura de afecțiunea celor apropiati tie.

Scorpion

Pastreaza-ti mintea limpede. În 2020 ai invatat ca viata te poate lua prin surprindere, însă 2021 iti da speranta și îți aduce echilibru și entuziasm.

Sagetator

Ești dornic de petreceri, de distracție și de apropiere, ceea ce anul trecut ti-a lipsit. Ai grija la sanatate, atât la cea fizica, dar și la cea mentală.

Capricorn

Cariera și banii vor fi în centrul atenției tale în acest an. Ești gata sa depui toate eforturile pentru a obține succesul și mai mulți bani.

Varsator

Ai putea fi în centrul atenției, fie pentru ajutorul pe care-l oferi celorlalți, fie pentru calmul pe care îl vei inspira în acest an.

Pești

Ești magic, îndrăgostit și pășești cu gratar si umor catre o noua iubire pe care o asteptai de mult. Ești expansiv și iti doresti sa socializezi si sa simti.

Citește și horoscopul pe 5 ani pentru toate zodiile.