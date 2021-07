Ai încredere să îți cumperi cercei din aur online?

Știm că titlul este cel care te-a făcut să deschizi articolul, dar îți promitem că nu e clickbait. Sperăm să te punem un pic pe gânduri, după ce citești articolul și să iei în considerare și magazinele online din România data viitoare când vrei să faci cadou o pereche de cercei din aur sau când vrei să ți-i cumperi pentru tine.

Think about it! Dacă ai încredere să cumperi online telefoane mobile, canapele pe care nu le-ai testat și nu le-ai văzut niciodată fizic, articole de îmbrăcăminte cu o valoare mai mare, de ce nu ai cumpăra online și bijuteriile?

Mai jos demontam câteva dintre miturile frecvente și temerile clienților înainte de prima lor achiziție din magazinul online de bijuterii de aur IONA.

Cum mă asigur că bijuteriile sunt din aur?

Sigur primesc coletul? Sigur mi se livrează bijuteria?

Dacă nu am văzut fizic cerceii și nu îmi plac când îi primesc,

pot să îi returnez?

Probabil că, dacă ai mai făcut cumpărături online, te-ai fript și acum „sufli și în iaurt”. E o decizie înțeleaptă când nu există acea relație de încredere cu comerciantul, însă dacă ai încredere poți să descoperi în online bijuterii deosebite, pe care nu le găsești în magazinele fizice.

Hai să vedem cum te putem ajuta.

Cum mă asigur că bijuteriile sunt din aur?

Gândește-te așa: când cumperi o bijuterie din aur dintr-un magazin fizic, nu o testezi să vezi dacă e chiar din aur. Te bazezi pe încrederea pe care ți-o transmite magazinul respectiv, pe notorietatea brandului și pe documentele legale care însoțesc bijuteria: certificatul de garanție și mărcile obligatorii de pe bijuterie (titlul metalului prețios, marca de responsabilitate și marca ANPC).

Ei bine, același lucru se întâmplă și atunci când cumperi dintr-un magazin online de bijuterii.

Ca să fii liniștit(ă), înainte de a cumpăra o bijuterie poți să verifici respectivul magazin online și nu îți ia mai mult de 5 minute:

Are un număr de telefon afișat cât mai vizibil? Sună și pune acele întrebări care te macină.

Are datele de contact cât mai vizibile, poate chiar un punct fizic de lucru sau un showroom? Atunci nu are nimic de ascuns.

Sunt clare informațiile din paginile de produs?

Sunt clare informațiile din paginile de termeni și condiții, paginile asociate politicii de livrare și de retur?

Găsești ușor brandul în social media?

Dacă are și review -uri de la clienți diferiți, evident e un plus. E puțin probabil ca cineva să stea și să scrie review -uri false, cu atât de multe nume diferite și, în plus, dacă folosește o aplicație externă pentru review -uri acestea sunt verificate. Review-urile reale au întotdeauna însemne de verificare în dreptul lor.

Găsești pe site asocieri ale unor mărci de încredere, de pildă cele referitoare la procesatorii de plăți online și cele ale Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO)? Din nou, acestea constituie elemente de încredere.

Sigur primesc coletul? Sigur mi se livrează bijuteria?

Acum că ai eliminat primele temeri referitoare la existența magazinului online, știi cui să te adresezi în cazul în care nu primești bijuteria. Este puțin probabil să nu o primești, dar măcar ai siguranța că poți să verifici și poți să apelezi la cineva.

Ce mai trebuie să verifici tu este termenul de execuție și livrare din pagina de produs. Este posibil ca bijuteria pe care ți-o dorești să nu fie în stoc și atunci trebuie să știi în cât timp ajunge la tine, ca să stai fără griji.

Dacă nu am văzut fizic cerceii și nu îmi plac când îi primesc, pot să îi returnez?

Am vorbit despre bijuterii în general, însă articolul este dedicat cerceiilor din aur, așa că este momentul să discutăm mai în detaliu. Îți dorești o pereche de cercei de aur cu design deosebit, ai stabilit ce model ți se potrivești, ai verificat dimensiunile cerceilor și știi în cât timp îți ajunge coletul. Acum ce faci dacă ești dezamăgit(ă) de cerceii pe care i-ai primit?

La IONA ai întotdeauna posibilitatea să îi schimbi cu o altă pereche de cercei sau să soliciți restituirea banilor plătiți. Dacă cerceii pe care i-ai comandat erau un cadou, atunci putem să discutăm noi cu posesoarea cadoului și să își aleagă o altă pereche de cercei care să fie pe placul ei.

Suntem flexibili și relaxați pentru că facem bijuterii frumoase!

Acum că am ajuns la finalul articolului, sperăm că te-am convis să ai încredere data viitoare să cumperi online cerceii pe care ți-I dorești. Până la urmă, online e mai simplu: nu mai trebuie să alergi prin magazine și să pleci cu regretul că toate modelele de cercei seamănă între ele.

