Originea ginului tonic: o scuză pentru a lupta împotriva malariei

Chinina, folosită ca remediu împotriva malariei, este amară. Așa că, pentru a face acest ingredient acceptabil la gust, britanicii din India din secolul al XIX-lea l-au amestecat cu zahăr și apă.

Winston Churchill, un mare fan al spirtoaselor, se presupune că a spus o dată și pe bună dreptate: „Ginul tonic a salvat mai multe vieți de englezi decât toți doctorii din Imperiu”. O metaforă a lumii coloniale globalizate, în care o băutură cu adevărat europeană și un amestec sud-american s-au reunit într-o țară asiatică pentru a sprijini Imperiul Britanic. Căsătoria dintre gin și apa tonică a fost consumată în Rajul britanic al secolului al XIX-lea.

Războaiele coloniale purtate de britanici în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea au fost punctate de dezastre cauzate de bolile tropicale transmise de țânțari. Le-a luat o jumătate de secol să învețe lecția.

De la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, Compania Britanică a Indiilor de Est a anexat cu forța zone mari din India. Aceasta a fost bijuteria Coroanei și exploatarea resurselor acesteia a făcut posibilă revoluția industrială în țara anglo-saxonă, dar Marea Britanie a trebuit să plătească un preț foarte mare. Zeci de boli noi au decimat invadatorii, coloniștii și soldații cu pielea albă. Malaria a fost unul dintre ele, poate cel mai rău.

Controlul britanic asupra Indiei coloniale a cerut capacitatea de a combate bolile. În anii 1840, soldații și cetățenii britanici care trăiau în India foloseau 700 de tone de scoarță de chinină pulbere pe an – un copac recunoscut ca antidot împotriva malariei, care a fost testat pentru prima dată la Contesa de Chinchon – care a fost importat din dominațiile spaniole din America tropicală.

Chinina este amară, așa că pentru a face medicamentul chiar și aproape de acceptabil ca gust, au amestecat-o cu zahăr și apă. Astfel s-a născut o băutură răcoritoare medicinală, apa tonică indiană.

A devenit băutura preferată de anglo-indieni și a ținut trupele britanice în viață. A permis oficialilor să supraviețuiască în zonele fierbinți și umede ale Indiei și, în cele din urmă, a făcut posibil ca o populație britanică stabilă să prospere în coloniile tropicale.

Dar ceva lipsea. Amărăciunea chininei nu a fost redusă de zahărul din trestie. Curajul unui soldat nu sporea cu câteva picături de apă tonică. Alcoolul ieftin a fost un ingredient mai eficient în atenuarea amărăciunii și în insuflarea curajului. Ideal pentru a face față campaniilor de război foarte lungi din coloniile britanice. „Dacă amestecăm apa tonică cu un gin?”, probabil că a sugerat un prim soldat englez.

Ginul poate fi distilat din orice cereale. A intrat în uz în Țările de Jos sub numele olandez Jenever și a devenit popular în Marea Britanie când olandezul William de Orange a devenit regele William al III-lea al Angliei. La acea vreme, ginul era deja produs în Anglia, deoarece amestecul fusese descoperit de marinarii britanici când au sprijinit Țările de Jos în timpul Războiului de Independență al Olandei din 1568 și au putut verifica că acest distilat i-a transformat pe aliații lor olandezi în viteji neînfricați. Au numit-o „curaj olandez” și au dus rețeta înapoi în țara lor.

În timpul tulburătoarei domnii engleze a lui William al III-lea și Maria a II-a, care a început în 1688, fabricarea ginului a devenit un instrument de politică economică pentru a oferi o alternativă la coniacul francez într-o perioadă de conflict politic și religios între Marea Britanie și Franța. Între 1689 și 1697, Guvernul a adoptat o serie de legi menite să restricționeze importurile de coniac prin impunerea de tarife mari. În același timp, pentru a crește vânzările de produse autohtone, el a oferit avantaje fiscale pentru a-i ajuta pe supușii britanici să-și distileze propriile băuturi spirtoase.

Ginul era mai sigur decât apa de băut (ca să spunem așa) și de zece ori mai ieftin decât berea sau orice altă băutură răcoritoare și era inepuizabil. Așa se face că a devenit alcoolul săracilor, care erau o majoritate covârșitoare. La sfârșitul primilor doi ani de implementare a legilor care favorizau consumul acestuia, producția națională de gin a urcat la peste două milioane de litri pe an.

În 1721, conturile de accize ale Angliei indicau că aproximativ un sfert din locuitorii Londrei erau angajați în producția de gin. Acest lucru a fost echivalent cu aproape 9,1 milioane de litri de gin pe an.

În următorul deceniu, consumul de gin (permis celor peste 15 ani) s-a dublat din nou, iar orașele cu jumătate de milion de locuitori puteau cumpăra un pahar de gin pentru puțin peste un cent dintr-o gamă de aproape 7.000 de ginuri diferite.

Amestecul cu alcool a fost scuza pentru a socializa un medicament esential pentru supravietuirea coloniei. Când soldații s-au întors în Regatul Unit și au cerut cocktailul în cluburi, s-au identificat drept eroii Orientului, ceea ce a încurajat consumul prin emulație. Se născuse combinația prin excelență dintre imperiul britanic și un alt imperiu, cel al unui german inteligent, Johann Jacob Schweppe (1740-1821).

Schweppe a dezvoltat o metodă pentru apă carbogazoasă în orașul elvețian Geneva, unde a înființat compania Schweppe’s în 1783. În 1792 s-a mutat în populata Londra pentru a dezvolta afacerea până la pensionare în 1798, lăsând afacerea deschisă pentru viitoarea expansiune sub numele de J. Schweppe & Co. Expansiunea internationala a venit in jurul anului 1870 cand a aparut apa tonica, o apa carbogazoasa cu diverse ingrediente, inclusiv chinina.

Apa tonică era o băutură directă și originală moștenită de la englezii care serviseră (sau se îmbogățiseră) în India. Acolo au luat chinină și s-au obișnuit să o amestece cu lămâie și sifon. Rezultatul, singur sau amestecat cu gin, a fost atât de reușit încât l-au dus înapoi în Anglia și au făcut-o băutura națională. A luat naștere ginul tonic, o băutură „lungă, vioaie și ușoară”, un însoțitor perfect atât la aperitiv, după masă, cât și seara.