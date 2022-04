Nu ai experiență? Cum ar trebui să arate scrisoarea de intenție

Text: Mihaela Pascari

Chiar dacă nu ai experiență anterioară, scrisoarea de intenție ar putea să te ajute să obții un loc de muncă. Rare sunt cazurile în care debutanții pe piața muncii nu au niciun fel de experiență, având în vedere că, indiferent de ce activități au desfășurat în trecut, aceștia pot extrage abilitățile transferabile. Te numeri printre cei care nu au experiență, dar vor să obțină un loc de muncă? Descoperă câteva sfaturi utile în acest articol!

Află cum arată candidatul căutat de compania angajatoare

Înainte să începi să redactezi scrisoarea de intenție, e important să afli cât mai multe informații despre ceea ce caută recrutorul. În acest caz, poți apela atât la detalii din anunțul de angajare, cât și la rețeaua ta de networking. Îți poți întreba colegii de facultate care poate au lucrat acolo sau care au cunoștințe în interiorul organizației. Informațiile despre cultura organizațională, valorile sau mediul de lucru, te pot ajuta să-ți adaptezi scrisoarea de intenție în funcție de ce-și dorește compania.

Subliniază motivul pentru care vrei să obții locul de muncă respectiv

Înainte de a începe să convingi recrutorul că tu ești candidatul ideal pentru jobul disponibil, amintește-i care este jobul pentru care ai aplicat. Oamenii de resurse umane primesc zeci sau chiar sute de CV-uri zilnic și e de ajutor pentru ei să le subliniezi poziția pentru care candidezi. Apoi, menționează pe scurt care este motivul pentru care ești interesat de locul de muncă disponibil sau de ce vrei să lucrezi pentru compania respectivă.

Enumeră competențele și reușitele tale anterioare

Apoi, poți să treci cele mai importante lucruri despre tine pe care recrutorul ar trebui să le cunoască. De regulă, în cadrul cursurilor de la facultate îți poți dezvolta o mulțime de abilități transferabile, așa că menționează ce ai învățat pe parcursul studiului, dar și cum aceste cunoștințe te pot ajuta la noul loc de muncă. Spre exemplu, poți să precizezi astfel: „În cadrul Academiei de Studii Economice, unde am avut cursuri de contabilitate, finanțe și econometrie, mi-am dezvoltat bune abilități de luare a deciziilor, gândire analitică și atenția la detalii. Cele din urmă cred că m-ar ajuta să mă integrez în rolul de contabil junior, disponibil în cadrul companiei X”.

Amintește-ți activitățile pe care le-ai desfășurat în trecut

Această secțiune este una dintre cele mai mare provocare pentru cei care își caută un job, dar au puțină experiență de lucru sau chiar deloc. Este, totodată, secțiunea în care mulți candidați greșesc pentru că nu știu cum să-și evidențieze abilitățile relevante și experiența anterioară, chiar dacă este vorba de activități pe termen scurt sau participarea în diverse programe de voluntariat.

E important să evidențiezi orice experiență din trecut, din care ai dobândit noi abilități. Chiar dacă unele ar putea să fie irelevante pentru jobul pentru care aplici, acestea le va arăta angajatorilor că ai anumite cunoștințe despre cum funcționează piața muncii. Spre exemplu, dacă ai parcurs un anumit curs de formare profesională, povestește mai multe despre acesta. Dacă nu ai trecut printr-un astfel de program de învățare, nu e niciodată târziu să începi. Dacă, spre exemplu, ești interesat de domeniul IT, poți alege proiectul Cursuri de IT by eJobs, cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Acesta are mai multe etape (consiliere, cursurile propriu-zise, coaching).

Ai ocazia ca în timpul cursurilor să îmbini partea teoretică cu partea practică, să pui trainerului întrebări în timp real și să faci schimb de experiență cu ceilalți cursanți. După finalizarea cursurilor, echipa de consiliere în carieră din cadrul proiectului îți va oferi suportul necesar pentru a-ți găsi job. Detalii despre cursuri aici.

Iată care sunt condițiile pentru înscriere la cursurile IT by eJobs:

ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București

ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

ești angajat, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

ai absolvit cel puțin 8 clase

dispui de acces la internet (viteză minimă de 10 Mb/s) – cursurile au loc doar online

ai în posesie un computer (laptop sau PC) cu webcam (integrat sau separat) pentru a permite accesul la curs/examen

ai în posesie difuzor/căști și microfon pentru a participa la discuții

ești un bun vorbitor de limba engleză (mediu/avansat)

deții competențe digitale de bază

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Personalizează scrisoarea de intenție în funcție de cerințele poziției deschise

Atunci când redactezi scrisoarea de intenție, amintește-ți că scopul acesteia este să arate cum ai îndeplini nevoile angajatorului. Cel mai bun mod de a realiza acest lucru este să pui în legătură abilitățile cu sarcinile postului. Așadar, citește cu atenție anunțul de angajare și cerințele precizate de companie. Spre exemplu, dacă jobul necesită lucrul în Excel, ai putea oferi un exemplu de proiect la care ai lucrat la facultate și în cadrul căruia ai fost determinat să aplici aceste cunoștințe.

Evită aceste greșeli în scrisoarea de intenție

Când nu ai experiența necesară pe care să o treci în scrisoarea ta de intenție, într-adevăr, depui mai mult efort pentru a convinge recrutorul că ești candidatul potrivit pentru rolul scos la bătaie de către acesta. De aceea, e important să fii atent la aceste greșeli care ar putea sta în calea obținerii jobului mult dorit.

Aranjarea scrisorii de intenție poate compensa lipsa ta de experiență

Asigură-te că aceasta include un antet bine pus la punct cu numele tău și câteva date de contact. Totodată, ai putea să bolduiesti anumite secțiuni pe care vrei să le scoți în evidență. Odată ce scrisoarea de intenție este gata, salveaz-o într-un document PDF și atașează-l la un prim e-mail, pe care ți-l poți trimite chiar ție. Astfel te vei asigura că formatarea documentului tău nu se schimbă odată ce este descărcată de destinatar.

Micile greșeli prezente în scrisoarea de intenție sau în CV-ul tău te pot costa

Recrutorul poate considera că nu ești atent la detalii sau pur și simplu nu te-ai concentrat asupra redactării documentului. Poți evita aceste mici greșeli cerându-i unui prieten să-ți citească varianta finală a scrisorii de intenție.

Chiar dacă nu ești expert într-un domeniu, ar trebui să ai totuși o idee despre obiectivele și interesele tale de viitor. Dorința de a învăța, faptul că știi exact ce vrei să faci în următorii ani și ești deschis să depui eforturi pentru a evolua în carieră, sunt principalele lucruri pe care le urmăresc recrutorii de la un angajat, chiar dacă acesta nu are experiență de lucru.