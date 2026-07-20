Mutare de proporții pe litoral – lanțul hotelier Carmen bate palma cu Europa FM și Virgin Radio pentru coloana sonoră a verii 2026

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După ce a ridicat standardele ospitalității prin locațiile sale de top, Grupul hotelier Carmen anunță o mutare strategică fără precedent: un dublu parteneriat media care transformă resorturile sale în kilometrul zero al radioului românesc. În această vară, Europa FM și Virgin Radio își mută energia direct pe plajele și terasele grupului.

Într-o industrie turistică în care experiența contează la fel de mult precum confortul, Grupul Carmen a înțeles că o vacanță perfectă are nevoie de o coloană sonoră pe măsură. Prin noul parteneriat cu radiourile din grupul Czech Media Invest, grupul hotelier Carmen ce deține hoteluri de 3, 4 și 5 stele în stațiunile Venus și Saturn, își consolidează poziția de pol al divertismentului de calitate și al turismului inteligent de pe litoralul românesc.

Odată cu extinderea portofoliului – prin recenta achiziție a hotelului Carmen Tower – grupul hotelier Carmen a gândit o strategie media care să acopere toate preferințele și bugetele turiștilor, de la luxul de 5 stele, până la vacanțele accesibile, dar pline de vibrație.

Europa FM aduce „Cea mai bună muzică de ieri și de azi” la Carmen Azzuro (4 stele) și noul Carmen Tower (3 stele)

Pentru turiștii care caută o atmosferă relaxantă, rafinată și un mix perfect între știri de calitate și muzică atemporală, parteneriatul cu Europa FM este marea surpriză a sezonului. Vocile inconfundabile ale radioului și campaniile cu puternic impact social se vor auzi din inima a două locații cheie ale grupului:

Carmen Azzuro (4 stele): Resortul recunoscut pentru echilibrul perfect între eleganță și vacanțele de familie devine gazda transmisiunilor estivale Europa FM difuzând în locație toată vara frecvența EuropaFM.

Resortul recunoscut pentru echilibrul perfect între eleganță și vacanțele de familie devine gazda transmisiunilor estivale Europa FM difuzând în locație toată vara frecvența EuropaFM. Carmen Tower (3 stele): Cea mai nouă achiziție a grupului intră direct în forță pe piața de pe litoral. Asocierea cu Europa FM îi garantează noului hotel de 3 stele un debut plin de vizibilitate, transformându-l rapid într-o destinație favorită pentru cei care își doresc o vacanță cu servicii excelente la un preț accesibil și o atmosferă de vacanță în adevăratul sens al cuvântului.

Energia Virgin Radio continuă la Carmen International (5 stele) și Carmen Venus (3 stele)

Dacă Europa FM setează tonul relaxării, Virgin Radio menține ritmul pe care l-a avut în 2025. După succesul fulminant din sezonul trecut, parteneriatul strategic cu Virgin Radio continuă și se consolidează, având cartierul general în locațiile cu cea mai mare energie:

Carmen International (5 stele): Bijuteria coroanei grupului rămâne destinația vedetelor, a influencerilor de top și a experiențelor fine dining. Relocarea studiourilor Virgin Radio aici înseamnă emisiuni matinale transmise de DJ Oana Tache direct de pe plaja privată, petreceri la piscina cu apă sărată, seturi de DJ la apus și concerte live cu artiștii momentului. Aici este locul unde luxul de 5 stele întâlnește energia neobosită a radioului.

Bijuteria coroanei grupului rămâne destinația vedetelor, a influencerilor de top și a experiențelor fine dining. Relocarea studiourilor Virgin Radio aici înseamnă emisiuni matinale transmise de DJ Oana Tache direct de pe plaja privată, petreceri la piscina cu apă sărată, seturi de DJ la apus și concerte live cu artiștii momentului. Aici este locul unde luxul de 5 stele întâlnește energia neobosită a radioului. Carmen Venus (3 stele): Pentru tinerii și grupurile de prieteni care caută distracție continuă, cazare confortabilă și acces direct la evenimentele momentului, Carmen Venus va pulsa pe frecvențele Virgin Radio. Este o fuziune perfectă între un buget smart și accesul la o vacanță pe toate gusturile.

Grupul hotelier Carmen devine perla sudului

Strategia Grupului Carmen demonstrează o viziune rară pe litoralul românesc: segmentarea inteligentă a publicului. Indiferent dacă alegi luxul absolut de la Carmen International, eleganța relaxată de la Azzuro, prospețimea noii achiziții Carmen Tower sau energia de la Carmen Venus, vacanța vine la pachet cu o experiență media directă, concerte live, chefi renumiți și posibilitatea de a interacționa cu vedetele preferate.

Investițiile masive în infrastructură, achizițiile recente și acest parteneriat dublu cu giganții din FM-ul românesc transmit un mesaj clar: în 2026, polul calității și al inovației în turism s-a mutat definitiv în sudul litoralului, în locațiile hoteliere ale Carmen Group.

Pentru REZERVĂRI, SUNĂ ACUM la numărul de telefon: +40754055476!

Te așteptăm în oricare dintre locațiile GRUPULUI HOTELIER CARMEN – Carmen Venus, Carmen Azzurro, Carmen Tower și Carmen Internațional.

Mai multe detalii pe: www.hotelcarmenvenus.ro

Sursa foto: https://hotelcarmenvenus.ro/

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