LS1: Levi’s prezintă noul său icon, sneakerșii LS1

Un omagiu adus blugilor legendari Levi’s 501

Totul a început cu materialul: bumbacul, fibra filată și țesută în istoria Levi’s și un pilon în narațiunea culturală încă de la prima pereche de blugi 501 în 1873, denimul continuă să consolideze moștenirea mărcii, generație după generație și se regăsește sub o nouă formă în această primăvară: LS1. Onorând acest ADN legendar, noii sneakers LS1 sunt confecționați din cânepă coponizată, completați cu detaliile celebre. Noile modele de sneakers LS1 pentru brand au fost inspirate de îmbrăcămintea pentru skateboard și celebrează evoluția și măiestria sneakerșilor de zi cu zi.

Un stil ce a rezistat testului timpului

O piesă de bază pentru toate anotimpurile, LS1 are o talpă voluminoasă, inspirată de skating, care se întâlnește cu un bumbac grunjos, făcându-i perfecți pentru purtarea de zi cu zi. Ținând cont de renumita comunitate globală de fani Levi’s, LS1 se joacă cu estetica, genurile și stilurile – rezultatul este un mix perfect de contemporan și clasic, potrivit pentru toate categoriile sociale. Atât modelele low, cât și cele medii sunt completate cu detaliile emblematice ale mărcii, inclusiv cusături contrastante, ochiuri metalice în stil de nituri și o linie roșie la călcâi. LS1 debutează în patru nuanțe: un albastru indigo iconic familiar; negru versatil; un galben ocru care amintește de cusăturile blugilor Levi’s și un ecru strălucitor, culoarea naturală a bumbacului netratat și a cânepei.

O abordare responsabilă

Această colecție capsulă de sneakerși oferă o completare a garderobei moderne. Din cap până în picioare, Levi’s creează produse care sunt obținute în moduri mai bune, din materiale mai bune și realizate la cea mai înaltă calitate, făcute pentru a fi extrem de durabile. LS1 are partea superioară din cânepă cotonizată, branț Ortholite reciclat și accente din poliester reciclat (căptușeală, șireturi, limbă și etichete) care împreună susțin construcția durabilă și dau viață angajamentului continuu al mărcii de a respecta planeta. LS1 este conceput pentru a fi iubit și purtat cât mai mult timp posibil. Aceștia sunt prezentați într-o cutie albastră premium în care un cod QR te invită să afli detalii suplimentare despre angajamentele continue ale Levi’s pentru mediu.

Un pop-up parizian & LS1 x Doctor Woo

Deja previzualizat într-un magazin pop-up exclusivist în perioada 18-23 ianuarie din Paris, LS1 a aterizat cu o ediție limitată de LS1 personalizată manual de artistul tatuator Doctor Woo din Los Angeles. Magazinul întruchipează și mai mult parteneriatul și a fost proiectat de Doctor Woo și echipa sa – ilustrațiile din acest spațiu captivant de pe podele și pereți au fost inspirate de designurile lui Doctor Woo și a dat viață totodată unui salon intim de tatuaje. Spațiul includea, de asemenea, o rampă de skate funcțională, precum și o expoziție de fotografii realizată de fotograful și creatorul de film parizian Hugues Lawson Body ale cărui portrete evidențiază diversitatea tineretului parizian. Au fost disponibili pentru achiziționare la pop-up înainte de data lansării sale la nivel mondial, iar fiecare pereche de LS1 a venit la pachet cu un bilet de tombolă ce ii oferea noului său proprietar șansa de a câștiga o programare pentru a fi tatuat de Doctor Woo.

Despre cânepa cotonizată

Cânepa noastră revoluționară cotonizată constă într-o fibră de cânepă care este „cotonizată” pentru a-i oferi un aspect și o senzație care nu se pot distinge de bumbacul tradițional – necesită, în general, mai puțină apă și mai puține pesticide în cultivare decât necesită bumbacul în mod convențional. Cânepa pe care o integrăm în hainele noastre provine din culturi de cânepă crescute în ploaie, ceea ce reduce și mai mult consumul de apă. Este apoi tratat într-un mod care elimină senzația tradițională grunjoasă a cânepei, „cotonizând-o” în ceva care oferă toate beneficiile estetice și tactile ale bumbacului, dar într-o formă mai durabilă.

Despre Ortholite

OrthoLite Recycled este o tehnologie care oferă soluția perfectă complet reciclată pentru suport ecologic, stabilitate și confort sub picioare.

Despre poliesterul reciclat

Ne fabricăm produsul folosind plastic reciclat, reducând în același timp deșeurile. Obținem astfel aspectul și senzația Levi’s iubită de toți, fără risipă. În plus, poliesterul reciclat necesită mai puțină energie decât poliesterul virgin și reduce dependența noastră de combustibilii fosili. Materialele reciclate fac moda mai durabilă prin crearea de produse din deșeuri care ar fi ajuns la o groapă de gunoi. De asemenea, elimină resursele necesare pentru a crește bumbacul și a face poliester.

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizeaza stilul american clasic si cool fara efort. De la inventarea lor de catre Levi Strauss & Co. in 1873, blugii Levi’s® au devenit una dintre cele mai recunoscute articole de imbracaminte din lume, captand imaginatia si loialitatea oamenilor de generatii. Astazi, portofoliul de marci Levi’s continua sa evolueze printr-un spirit de pionierat si inovator, care este de neegalat in industria de imbracaminte. Gama noastra de imbracaminte de blugi si accesorii de top este disponibila in peste 110 de tari, permitand persoanelor din intreaga lume sa-si exprime stilul personal. Pentru mai multe informatii despre marca Levi’s, produsele si magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.