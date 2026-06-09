Lipsa de os este un impediment în implantologie? Ce opțiuni pot fi analizate în cazurile complexe?

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Sunt pacienți care primesc vestea că nu mai au suficient os pentru implanturi dentare, iar această concluzie îi sperie. Pentru mulți dintre ei, pare că opțiunile se opresc aici, mai ales dacă își doresc o soluție fixă și nu vor să rămână dependenți de o proteză mobilă.

Lipsa de os este, într-adevăr, unul dintre cele mai importante obstacole în implantologie. Totuși, fiecare caz trebuie analizat individual, pentru că deficitul osos poate avea grade diferite, cauze diferite și soluții diferite.

Despre ce înseamnă lipsa severă de os, când apar astfel de situații și ce rol pot avea implanturile subperiostale personalizate în cazurile complexe, stăm de vorbă cu Dr. Călin Cioban, Medic Specialist Chirurgie Orală, Medic Primar Protetică Dentară, din cadrul Clinicii Denta Max Arad.

Domnule doctor, ce înseamnă, de fapt, lipsa de os în implantologie?

Lipsa de os înseamnă că volumul osos disponibil nu este suficient, în forma lui actuală, pentru inserarea unor implanturi dentare clasice în condiții sigure și stabile.

Pacienții folosesc uneori expresia „nu mai am os” sau chiar „os zero”. Medical, situația trebuie analizată mult mai atent. Nu vorbim doar despre cât os există, ci și despre calitatea lui, forma crestei osoase, poziția sinusurilor, apropierea de structuri anatomice importante și posibilitatea de a susține o viitoare lucrare dentară.

De aceea, o concluzie corectă nu se pune doar în urma unei priviri rapide în cavitatea orală. Este nevoie de investigații imagistice, evaluare clinică și o analiză completă a cazului.

Când apare lipsa de os și poate să aibă o legătură cu vârsta?

Lipsa de os apare, de cele mai multe ori, după pierderea dinților. Atunci când un dinte este pierdut și nu este înlocuit o perioadă lungă de timp, osul din acea zonă începe să se retragă treptat, pentru că nu mai primește aceeași stimulare funcțională.

Sunt și alte situații care pot duce la deficit osos: boala parodontală, infecțiile dentare netratate, extracțiile vechi, traumatismele sau purtarea îndelungată a protezelor mobile. În timp, toate acestea pot modifica structura osului și pot face mai dificilă inserarea implanturilor dentare clasice.

Vârsta poate fi un factor asociat, dar nu este singurul criteriu. Un pacient în vârstă poate avea o situație generală bună și poate fi evaluat pentru tratament, în timp ce un pacient mai tânăr poate avea pierderi osoase importante din cauza unor probleme parodontale sau a unor infecții vechi.

Prin urmare, nu vârsta decide singură dacă un tratament este posibil, ci situația clinică, starea generală de sănătate și rezultatul investigațiilor.

Dacă unui pacient i se spune că nu are suficient os, mai există opțiuni?

Depinde de caz. Lipsa severă de os este un impediment important, dar nu trebuie interpretată automat ca o imposibilitate absolută.

În implantologia dentară există mai multe direcții care pot fi analizate, de la proceduri de reconstrucție osoasă, până la soluții speciale pentru cazuri complexe. Alegerea depinde de anatomia pacientului, de gradul de resorbție osoasă, de obiectivul protetic și de ceea ce poate fi realizat în siguranță.

În anumite cazuri, când implanturile dentare clasice nu pot fi inserate în os în condiții predictibile, pot fi analizate și implanturile subperiostale personalizate. Acestea nu sunt o soluție standard pentru orice pacient, ci o opțiune care se ia în calcul în cazuri atent selectate.

Ce sunt implanturile subperiostale personalizate?

Implanturile subperiostale personalizate sunt diferite de implanturile dentare clasice.

Un implant dentar clasic este inserat în os. În schimb, un implant subperiostal personalizat este proiectat individualizat, în funcție de anatomia pacientului, și poate fi analizat atunci când osul disponibil nu permite folosirea implanturilor clasice în condiții predictibile.

Mai simplu spus, vorbim despre o variantă adaptată cazurilor cu deficit osos sever. Nu se pornește de la o soluție identică pentru toți pacienții, ci de la situația reală a fiecărui caz, evaluată prin investigații și planificare.

Pentru pacient, explicația simplă este aceasta: atunci când osul nu mai permite anumite variante convenționale, medicul poate analiza dacă există o soluție individualizată, construită în funcție de cazul respectiv.

Din experiența dumneavoastră, cum se evaluează un caz cu lipsă severă de os?

Într-un caz cu lipsă severă de os, primul pas este o evaluare completă.

Pacientul are nevoie de investigații imagistice și de o consultație în care să fie analizate toate datele cazului: cât os există, care este calitatea lui, ce structuri anatomice trebuie protejate, ce alternative pot fi luate în calcul și care sunt limitele fiecărei opțiuni.

Fiecare pacient ar trebui să primească explicații clare, nu doar o concluzie rapidă. Este important să înțeleagă de ce implanturile dentare clasice pot fi dificile sau imposibile, ce variante există în cazul său și de ce o anumită soluție este recomandată sau exclusă.

În cazul implanturilor subperiostale personalizate, această analiză devine cu atât mai importantă, pentru că tratamentul trebuie adaptat anatomiei și situației clinice a fiecărui pacient. Un caz complex trebuie explicat realist, planificat individualizat și urmărit cu atenție, astfel încât pacientul să știe care sunt etapele, limitele și obiectivele tratamentului.

Concluzia este simplă: implantologia modernă oferă astăzi opțiuni care, în urmă cu 10 ani, erau mult mai greu de imaginat. Chiar și în cazurile complexe, cum este lipsa severă de os, pacientul nu ar trebui să tragă o concluzie definitivă înainte de o evaluare completă.

Fiecare situație dentară trebuie analizată individual. În urma unei consultații de specialitate și a investigațiilor necesare, medicul poate stabili ce variante pot fi luate în calcul, care sunt limitele cazului și ce soluție este potrivită pentru pacient.

Sursa foto: shutterstock.com

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