Levi’s celebrează efortul activiștilor LGBTQ+ care luptă pentru drepturile egale 

Pride 2022

Pride 2022 este momentul unei reîntoarceri la apariția mișcării de eliberare Queer și a celebrării activiștilor și pionieriilor care au început lupta pentru drepturi egale și vizibilitate pentru comunitatea LGBTQ+ din cele mai vechi timpuri. Pornind de la mesajele puternice ale afișelor și semnelor din acele vremuri, Levi’s a creat o colecție care își propune să inspire generațiile viitoare de activiști LGBTQ+, sperând că va atrage atenția asupra ideei că egalitatea nu se demodează niciodată.

În colecție este inclusă o gamă de îmbrăcăminte și accesorii care celebrează într-un mod unic fiecare activismul LGBTQ+. Mai mult de atât, fiecare piesă este concepută pentru a fi atât genderless cât și incluzivă din punct de vedere al mărimilor (de la XXS la XXXL pentru majoritatea pieselor), fiind astfel o colecție care este într-adevăr pentru toată lumea. Atunci când vine vorba de stilul genderless, de cele mai multe ori hainele înclină spre aspectul tradițional masculin. Însă, de această dată, Levi’s și-a dorit să îmbine totul și să creeze o colecție care înclină spre aspectul tradițional feminin. În acest scop, gama de articole din cadrul Pride 2022 va cuprinde articole vestimentare care nu au mai fost făcute până acum, cum ar fi Denim Corset – un corset conceput de Levi’s din denim care are închidere cu șireturi la spate – și fusta Pride Skirt, care purtată de bărbați se potrivește precum un kilt și are pliuri laterale, o insignă cu Pride și nasturi perlați.

De asemenea, un alt articol vestimentar care apare pentru prima dată în colecția Pride 2022 este reprezentat de blugii tip full fledged long bottom, inspirați de modelul 501 din anul ’93. Cu un fit straight și un aspect decolorat, Pride 501 este o ilustrare a stilul popular Pride din anii 1970, și prezintă o inserție deosebită la spate – un breloc curcubeu detașabil – un tab Levi’s în culorile curcubeului care conține un mare „E” și nasturi perlați pe mijloc. Pe lângă diversitatea de articole vestimentare, colecția include și o variantă de pantaloni scurți 501 ’93, toate create într-o notă stylish cu ajutorul aspectului decolorat specific anilor 1980.

Și pentru a completa gama de articole ce sunt parte din Pride, nu putea lipsi un liberation Trucker cu aspect decolorat și vintage, tip clasic III de trucker. Articolul conține o etichetă țesută Pride Two Horse pe partea interioară a jachetei, nasturi perlați la mijloc și un text grafic brodat pe spate care spune „Let Us Love”.

Printre alte elemente ale colecției se numără și Community Tee, un tricou de concert care are pe spate o listă a celor mai importante evenimente în ceea ce privește LGBTQ+, un Roadtrip Cropped Tee cu o grafică tip curcubeu însoțită de mesajul „Let My People Love!”, un Relaxed Graphic Tee ce are mesajul „We Are All Magical Beings” pe spate și un Relaxed Graphic Ragland Crew într-o versiune curcubeu cu logo-ul Levi’s în format sport, iar pe spate este inscripționat mesajul “Equality Never Goes Out Of Style”.

Accesoriile, pe lângă brelocurile din spate care sunt parte din piesele de denim, includ și pandantive pentru brățări, chei, pălării, dar și pentru eșarfe.

În sprijinul acestei colecții, Levi’s face o donație anuală de 100.000 USD către OutRightAction International, o organizație globală care lucrează pentru promovarea drepturilor omului pentru persoanele LGBTQ+ din întreaga lume.

Despre brandul Levi’s

