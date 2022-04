Jaguar F-PACE și 3 caracteristici unice ale unei mărci de succes

Jaguar F-PACE este urmașul demn al modelelor clasice sportive Jaguar și un exemplu pentru felul în care modelele inovatoare Jaguar s-au remarcat de-a lungul timpului prin atenția deosebită acordată detaliilor. Brand-ul Jaguar a însemnat întotdeauna design seducător, performanță sport și excelență în inginerie, după cum o demonstrează istoria de peste 90 de ani a mărcii.

Fondatorul Jaguar, Sir William Lyons, a insistat încă de la început ca fiecare mașină produsă să combine frumusețea și performanța într-un mod unic. Este o viziune fără compromis care a stabilit noi valori de referință după care se ghidează și astăzi creatorii mașinilor Jaguar, automobile luxoase, performanțe, care oferă putere și manevrabilitate de excepție.

1. Design-ul seducător

Pentru Jaguar, spiritul estetic a reprezentat întotdeauna o valoare fundamentală. Producătorii Jaguar consideră că rolul design-ului este acela de a ne face viața mai bună. De aceea, automobilele Jaguar se doresc a fi automobile speciale, față de care oamenii să se simtă foarte atrași. Silueta unui Jaguar trebuie să fie întotdeauna fascinantă, ușor exagerată și diferită de a oricărei alte mărci, iar acesta trebuie să se facă întotdeauna remarcat. Iar eleganța și proporțiile armonioase trebuie să se regăsească și la interior. Modelul Jaguar F-PACE are o capotă aerodinamică, o grilă mai pronunțată, faruri noi și ornamente integrate ale eșapamentului ce completează perfect bara de protecție spate reproiectată și sporesc aspectul sportiv al modelului. Noul Jaguar F-PACE este un SUV modern cu exterior actualizat și dinamic, dar și habitaclu spațios, luxos și complet reproiectat.

2. Performanța sport

Producătorul Jaguar depune eforturi deosebite pentru a realiza cele mai sigure, fiabile și robuste limuzine, modele sport și SUV-uri de lux. Proiectarea avansată asistată de calculator permite realizarea mai rapidă și mai exactă a componentelor, precum și testarea și optimizarea virtuală a acestora de-a lungul a milioane de kilometri, înainte de a fi fabricate sau inainte de a intra pe linia de fabricatie. Gama Jaguar F-PACE include mai multe tipuri de motorizări, inclusiv un nou model hibrid cu incarcare la priză, care asigură consum de combustibil și emisii de CO2 reduse. Toate modelele Jaguar F-PACE asigură o manevrabilitate excelentă dublată de un consum redus de combustibil, dar și o experiență extraordinară la volan.

3. Excelența în inginerie

Jaguar investește peste 13 milioane de lire în fiecare an în software și hardware pentru proiectarea avansată asistată de calculator (CAE). De asemenea, Jaguar Land Rover este cel mai mare investitor în cercetare și dezvoltare din Marea Britanie. Fiecare model nou de cutie de viteze este testată continuu timp de 12 săptămâni, pe un banc de testare static din laboratoarele avansate Jaguar, simulând un ciclu de exploatare de 10 ani. Vehiculele sunt testate la temperaturi de -40º C în nordul Suediei, de +50º C în deșerturile din Arizona și Dubai și pe circuitul de teste de mare viteză de la Nardò (Italia), înainte de a li se forța limitele pentru 8.000 km pe bucla de nord a circuitului de la Nürburgring (Germania). Toate aceste teste sunt menite să verifice dacă tehnologia este la fel de performantă în condiții reale. Noul Jaguar F-PACE îmbină performanțele excepționale cu tehnologiile inteligente de asistență pentru șofer. Totodată, cel mai performant SUV Jaguar F-PACE este modelul SVR care atinge o viteză maximă de 286 km/h, fiind cel mai rapid model din această gamă lansat până acum.