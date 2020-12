INVITAȚIE: „Mask on your face; Music in your soul”- muzică în stradă, pe 5 decembrie (P)

Echipa jumptosmart.ro/ SMARTiCITY a creionat proiectul „Mask on your face; Music in your soul”- muzică în stradă, prin care dorim să oferim bucureștenilor care vor fi în trecere prin centrul orașului, câteva momente frumoase, care să îi reconecteze la spiritul sărbătorilor de iarnă.

Proiectul se concretizează în câteva locatii, pe stradă, unde vor cânta artiști, care, prin cântece cunoscute din toate ariile muzicale: de la opera, jazz, muzică clasică, până la rock, dance si blues, ne vor aminti că situația cauzată de coronavirus nu trebuie să ne copleșească.

Ni s-au alăturat, până acum, artiști cunoscuți si apreciați, precum si tineri artiști, aflați la început de drum: Alexandru Burcă, pianist la Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian“, Adrian Naidin, violoncelist, tenor, compozitor – Adrian Naidin, sopranele Tina Munteanu, Diana Tudor, Georgiana Dumitru, Mădălina Petre, bass-ul Filip Panait, bass- ul Florin Ganea, Daniel Găina tenor, de la Teatrul de Operetă Ion Da,cian, violoncelistul Vlad Matei, violonceliștii Ana Geabou si Tudor Matei- Liceul de muzica George Enescu, Daria Batschi- harpa, eleva Liceul George Enescu, dar si mulți alții.

De asemenea, vor fi alături de noi membri ai #hugtheartists, o inițiativă care dorește să adune toți muzicienii liber-profesioniști în aceeași voce pentru a “cânta aceeași melodie”: Tibi Băncilă, Ciprian Teodorescu, Ioana Siia, Alina Dincă, Tobi Ibitoye, Kamara, Omar Secada etc.

Vom avea trei locații pe Calea Victoriei, una în Piața Romană, una in Piața Constituției. Vom reveni cu locatiile exacte si orele la care intra artistii, intre 12.00-15.00.

Si, desigur, cei care au nevoie de zâmbete acum, sunt micuții de lângă noi. Iar cei care sunt în spital în perioada asta, au și mai mult nevoie de asta. Ne gândim să le oferim puțină bucurie prin muzică și, de ce nu, chiar și printr-o poveste, spusă de actori cunoscuți. Suntem în discuții pentru a susține un astfel de moment în curtea unui spital de copii.

Scopul proiectul este de a pune pauză stresului cauzat de pandemie, măcar pentru câteva minute, dar si pentru a încuraja arta și artiștii, în această perioadă.

Evenimentul va fi transmis live pe Facebook, pe pagina: https://www.facebook.com/oraseinteligente , unde evenimentul va fi transmis din toate locațiile, pe rând, astfel încât sa asigurăm continuitate.

Detalii privind desfășurarea evenimentului:

Fiecare artist va susține 1-2 piese, pentru a nu aduna public, deoarece vrem să respectăm întru totul prevederile legale în vigoare pe perioada stării de alertă.

Evenimentul este destinat trecătorilor și publicului din mediul online, fără intenția de a imita un concert sau de a aduna mai multe persoane în același loc.

Intentionăm să menținem acest proiect pe perioada sărbatorilor de iarnă, dacă ne vor permite condițiile legale, în funcție de evoluția pandemiei.