Găsește jobul potrivit în locurile de muncă din București

Când ai în plan să dai un refresh carierei tale, și emoțiile sunt firești. Te temi că nu ai suficientă experiență și că nu vei găsi jobul potrivit. Însă contează să te orientezi spre orașe mari din țară și spre locuri de munca Bucuresti. Capitala are mii de oferte de muncă, cele mai multe companii și cele mai mari salarii din țară.

Chiar dacă mereu l-am perceput ca aglomerat, Bucureștiul mereu m-a convins că aici am cele mai multe oportunități în carieră. Am început prin a mă implica în cursurile ținute de jurnaliști la facultate și așa am ajuns în redacția unui ziar financiar, apoi în redacția unei reviste de lifestyle. După trei luni de internship venea și cea dintâi ofertă de angajare primii bani care aveau altă valoare decât cei primiți din familie. Pe eJobs.ro am găsit întotdeauna joburile potrivite, aplicând filtre în funcție de interesele mele. Ceea ce poți face și tu. Și te poți orienta spre joburi creative, care-ți permit să evoluezi și să ai abilități de viitor. Iată câteva dintre ele!

Text: Steluța Năstase-Lupu

Graphic Designer

Ai abilitatea de a lucra în Corel Draw, Illustrator, Photoshop și îți place să paginezi textele? Îți poți lua job de grafician, care îți va oferi ocazia de a realiza layouturi și machete grafice, de a prelucra efecte speciale și de a executa și adapta desene vectoriale. Pentru a te califica, pe lângă abilitățile hard, sunt importante și abilitățile soft: comunicare, organizare și planificare, atenție la detalii, abilitatea de a coordona și controla mai multe proiecte simultan, cu respectarea deadline-urilor. Ai posibilitatea de a lucra remote cam 80% din timpul de lucru, te bucuri de program flexibil și poți alege să te dedici jobului full time sau part-time.

Decorator floral

Iubești florile, ai imaginație, simț estetic și dorința de a crea mereu lucruri noi și frumoase. Cu aceste abilități poți intra în echipa marilor florării din București. Cariera ta începe cu un program de training în cadrul căruia vei învăța tehnici de realizare a buchetelor, aranjamentelor, atitudinea în fața clientului și cum se administrează o florărie. Contează ca tu să vii cu zâmbetul pe buze și cu deschidere de a crea cele mai frumoase experiențe!



Proiectant design interior

Cu studii în domeniul designului interior, abilități de lucru în Autocad 2D și Photoshop și experiență în vânzări sau customer care, poți intra în rolul designer de interior. Misiunea ta va fi să contactezi clienții pentru a afla nevoile acestora, să oferi consultanță în alegerea materialelor și a produselor, să negociezi și să închei contracte și să urmărești realizarea acestora. De asemenea, ai responsabilitatea de a crea conceptul de design interior, de a coordona proiectarea în 3D și de a o prezenta către client. Ai oportunitatea de a lucra într-o echipă profesionistă, cu proiecte pentru publicul exclusivist și de a participa la traininguri de specializare în domeniu.

Junior Arhitect

Îți place să proiectezi clădiri diferite și să le transformi în experiențe de viață? Pe eJobs.ro găsești joburi pentru entry level în domeniul arhitecturii. Contează să cunoști la nivel avansat programele AutoCad, Photoshop/CorelDraw, legislația, normele tehnice și juridice necesare procesului de proiectare. Responsabilitățile tale vor fi: întocmirea studiilor de fezabilitate; întocmirea proiectelor tehnice, realizarea documentaţiilor tehnice pentru obţinerea avizelor aferente. Ai posibilitatea dezvoltării multilaterale, prin sarcini și proiecte variate și te poți bucura de un pachet salarial stabiit în funcție abilități și implicare.



Ghid pentru a crea un CV convingător:

1. Identifică punctele tale forte, acele abilități prin care simți că te distingi.

2. Stabilește obiectivul profesional care trebuie să fie în acord cu nivelul tău de experiență.

3. Scoate în evidență studiile, cursurile sau calificările obținute, precum și abilitățile deprinse.

4. Pune accent și pe abilitățile hard, îndeosebi pe competențele digitale și pe cunoașterea unei limbi străine.





Cum faci față interviului când nu ai experiență

CV-ul tău a trecut cu bine de prima etapă de recrutare. Urmează interviul pentru primul job pentru care merită să te pregătești. Să citești despre companie, să știi ce presupune jobul. Recrutorii nu-ți vor da un test din descrierea jobului pentru a vedea dacă ai toate acele calități listate acolo. Vor să vadă cât de bine înțelegi ce presupune un job pe care nu l-ai mai făcut, ce abilități ai și sunt importante pentru noua ta poziție. Entuziasmul și dorința de a învăța contează mult în decizia recrutorului.

Pregătește-te și pentru întrebările de la interviu, mizând pe abilitățile care te diferențiază și pe sinceritate.



De ce ar trebui să te angajăm pe tine?

Primul impuls este să spui: Nu știu, nu am suficientă experiență. Nu știu de ce ar trebui să mă angajați. Răspunsul acesta ar putea să fie finalul interviului. Pentru a fi convingător, e important să înțelegi ce vor recrutorii să afle și să-ți răspunzi la următoarele întrebări: Cum te diferențiezi de alți candidați? Dacă te angajăm, ce valoare poți aduce în companie? Ce abilități consideri că aduci în dezvoltarea proiectelor?

Ce poți să-mi spui despre tine?

Această întrebare e menită să spargă gheața și să arate cât de sociabil ești. Contează să nu te pierzi în detalii inutile și să alegi acele informații despre tine, despre studiile ori pasiunile tale care te pot ajuta să te califici pentru job.

De ce îți dorești acest job?

Important e să fii onest și să spui adevăratul motiv, nu ceva ce crezi că recrutorul și-ar dori să audă.

Echipa eJobs îți oferă suport în drumul către jobul dorit

Știm cât de greu poate fi să găsești un loc de muncă în România în special dacă nu ai experiență. De aceea, îți punem la dispoziție numărul scurt (021)9124, cu tarif normal, la care poți apela pentru a-ți găsi anunțurile de joburi care ți se potrivesc! De luni până vineri, între orele 09:00 – 17:00, un consilier eJobs îți va răspunde și îți va oferi tot suportul necesar pentru aplicarea la un job. Te va ajuta să-ți faci un cont de candidat pe platforma eJobs și îți va completa CV-ul pe baza informațiilor pe care tu i le oferi. Apoi, pe baza acestui CV și a experienței tale, va căuta și va identifica joburile compatibile cu pregătirea ta și va aplica pentru tine. Astfel îți crești șansele ca angajatorul să te contacteze și să te invite la un interviu sau chiar să-ți facă o ofertă.

Schimbările în carieră nu sunt ușoare, căci vin la pachet cu o mulțime de temeri. Ca să-ți fie mai lină tranziția către un job mai bun sau chiar către un alt domeniu de activitate, îți suntem alături cu locuri de munca Bucuresti pe eJobs.ro! Curaj! Aplică!