  MENIU  
Home > Advertorial > Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți”

Fundația Renașterea, cu sprijinul NEPI Rockcastle, lansează campania națională „Prevenția Salvează Vieți”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

10 orașe și 10.000 de investigații medicale oferite gratuit femeilor din România pe parcursul unui an

Fundația Renașterea lansează, cu sprijinul NEPI Rockcastle, campania națională 

„Prevenția Salvează Vieți”

prin care prevenția și investigațiile medicale ajung mai aproape de femeile din România. Pe parcursul unui an, femei din 10 orașe vor putea beneficia gratuit de teste HPV și mamografii pentru depistarea precoce a cancerelor de sân și de col uterin. Laboratoarele Rețelei de Sănătate Regina Maria se alătură campaniei prin susținerea componentei de procesare a testelor HPV și interpretarea mamografiilor.

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști?
Recomandarea zilei

Campania s-a lansat, astăzi, la București, în cadrul unui eveniment organizat la Promenada Mall.

Bucureștencele vor beneficia de mamografii gratuite la Unitatea Mobilă a Fundației Renașterea care se va afla în perioada 5 – 23 octombrie în parcarea Promenada Mall, iar în parcarea Vulcan Value Center se va afla Unitatea Mobilă unde vor putea fi efectuate, gratuit, teste HPV, în limita locurilor disponibile prin programare. 

Anunțul de doar 15 cuvinte cu care George Simion l-a desființat pe Luca Niculescu. Ce mesaj a transmis liderul AUR
Anunțul de doar 15 cuvinte cu care George Simion l-a desființat pe Luca Niculescu. Ce mesaj a transmis liderul AUR
Recomandarea zilei

Investigațiile sunt oferite gratuit în limita programărilor disponibile.

Programările se pot face începând cu data de 5 octombrie, prin telefon la numărul:     0756 713 652 sau pe www.fundatiarenasterea.ro și pot efectua testarea în perioada 5 – 23 octombrie, de luni până sâmbătă, între orele 10:00 – 18:00, teste HPV și între orele 10:00 – 16:00, pentru mamografii.  

Până în prezent, unitățile medicale mobile din cadrul campaniei au ajuns la femeile din localitățile Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos unde au fost efectuate 204 mamografii, dar și la Shopping City Sibiu, unde au beneficiat de testare HPV 688 de femei și alte 488 au făcut mamografii gratuite. 

„Am pornit această campanie de la convingerea construită în 25 de ani: prevenția trebuie să fie aproape de femei, iar accesul la investigații nu ar trebui să fie limitat de costuri. La Sibiu am realizat cât de mare este nevoia de astfel de programe. În primele ore de la deschiderea înscrierilor, toate locurile disponibile au fost ocupate, iar noi am căutat rapid soluții pentru a suplimenta numărul de programări. Pentru noi, acest lucru a însemnat mai mult decât o statistică – a fost o confirmare că femeile își doresc să se testeze atunci când prevenția le este accesibilă și că au încredere în demersurile Fundației Renașterea. 

Cele 10.000 de investigații gratuite pe care ne-am propus să le oferim în cadrul campaniei reprezintă, pentru noi, ocazia de a aduce prevenția mai aproape de femei. Ne dorim ca fiecare femeie care află despre această campanie să nu mai amâne un control care poate face diferența. Pentru că atunci când prevenția devine un gest firesc, putem salva vieți, împreună.”, a declarat doamna Mihaela Geoană, Președinta Fundației Renașterea. 

Campania se va desfășura pe parcursul unui an și va ajunge în mai multe mall-uri din portofoliul NEPI Rockcastle: Promenada Craiova, Shopping City Timișoara, City Park Mall Constanța, Shopping City Ploiești, Shopping City Galați, Shopping City Piatra Neamț, Shopping City Satu Mare și Shopping City Târgu Mureș. 

Ne dorim ca la finalul campaniei să ajungem la 10.000 de investigații medicale oferite GRATUIT femeilor.

Mesajul campaniei este simplu și esențial: prevenția nu trebuie amânată, iar accesul la investigații medicale poate salva vieți.

Prevenția ajunge mai aproape de femei

În cadrul campaniei pot fi realizate: testul HPV – destinat femeilor cu vârsta de peste 18 ani, cu respectarea condițiilor de recoltare; mamografie – destinată femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Testul HPV poate depista infecția cu tipuri de HPV care pot duce, în timp, la apariția cancerului de col uterin. Dacă infecția sau modificările celulare sunt descoperite la timp, acestea pot fi urmărite și tratate înainte să evolueze către cancer. Cu cât este depistat mai devreme, cu atât șansele de prevenire a cancerului de col uterin sunt mai mari.

Mamografia este o investigație imagistică utilizată pentru depistarea precoce a cancerului de sân și poate identifica modificări suspecte înainte ca acestea să fie observate prin simptome sau prin palpare. În cadrul campaniei, mamografiile sunt oferite femeilor cu vârsta de peste 40 de ani, în baza unei recomandări de la medicul de familie sau medicul specialist.

Fundația Renașterea invită femeile din București să se programeze și să își acorde timpul necesar pentru propria sănătate. Pentru că un test făcut la timp poate schimba un destin.

Prevenția Salvează Vieți.

***

Despre Fundația Renașterea

Înființată în anul 2001, Fundația Renașterea este o organizație de utilitate publică dedicată promovării sănătății femeilor, prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și a cancerului de col uterin. Prin proiectele și programele sale, Fundația Renașterea urmărește să faciliteze accesul femeilor la informație, prevenție și servicii medicale, inclusiv în comunitățile în care accesul la screening este mai dificil. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.fundatiarenasterea.ro 

Despre NEPI Rockcastle 

NEPI Rockcastle este al treilea cel mai mare proprietar de centre comerciale listat la bursă din Europa, raportat la valoarea portofoliului, și cel mai mare proprietar, dezvoltator și operator de centre comerciale din Europa Centrală și de Est. Portofoliul său de peste 8 miliarde de euro cuprinde 60 de proprietăți situate în opt țări din regiune. Compania este lider de piață în România și Polonia (cele mai mari două piețe din portofoliul NEPI Rockcastle) și deține centre comerciale în Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Croația, Republica Cehă și Lituania.

NEPI Rockcastle își accelerează dezvoltarea printr-un program investițional de 795 milioane de euro, completat de achiziții strategice. În 2024, NEPI Rockcastle a finalizat achizițiile Magnolia Park (Wroclaw) și Silesia City Center (Katowice) ambele în Polonia, în valoare totală de aproximativ 760 milioane euro.

NEPI Rockcastle beneficiază de două avantaje strategice cheie – portofoliul său unic de spații de retail din Europa Centrală și de Est, creat în ultimii 18 ani, și echipa de peste 690 de specialiști cu un know-how unic în domeniu. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.nepirockcastle.com 

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Niamh O'Brien, soția lui Michael Flatley, a murit la 52 de ani: „Frumoasa mea mireasă s-a dus la Domnul”
Niamh O'Brien, soția lui Michael Flatley, a murit la 52 de ani: „Frumoasa mea mireasă s-a dus la Domnul”
Ce relație are Florin Ristei cu fiul iubitei lui. Cum s-au afișat cei trei în mediul online
Ce relație are Florin Ristei cu fiul iubitei lui. Cum s-au afișat cei trei în mediul online
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
A încălcat protocolul sau nu? Nu doar românii, toată planeta a văzut-o! Mirabela Grădinaru, gest fără precedent în delegația de la Praga. S-a aplecat brusc și a încep...Vezi tot
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Andreea Popescu, urmărită de un bărbat. Vedeta acuză Poliția că nu face nimic: „Îmi spune: te iubesc, vreau să te omor, îți tai gâtul”
Andreea Popescu, urmărită de un bărbat. Vedeta acuză Poliția că nu face nimic: „Îmi spune: te iubesc, vreau să te omor, îți tai gâtul”
Care era numele lui Alexandru Sautner, înainte de prima căsătorie: „M-am măritat”. Celebrul chef a păstrat numele după divorț
Care era numele lui Alexandru Sautner, înainte de prima căsătorie: „M-am măritat”. Celebrul chef a păstrat numele după divorț
Cezar Ouatu, primele declarații despre partenera lui. Teodora își dorește discreție
Cezar Ouatu, primele declarații despre partenera lui. Teodora își dorește discreție
Andreea Bostănică are un admirator secret. Ce își dorește de la bărbatul de lângă ea: „Sinceritatea în zilele noastre este foarte rară”
Andreea Bostănică are un admirator secret. Ce își dorește de la bărbatul de lângă ea: „Sinceritatea în zilele noastre este foarte rară”
Observator News
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu
"Scotea niște sunete mai ne-ok". Ultimele clipe din viaţa lui Octav, asistentul medical găsit mort la serviciu
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Bei cafea în fiecare zi? Ce legătură are, de fapt, cu grupa ta de sânge
Bei cafea în fiecare zi? Ce legătură are, de fapt, cu grupa ta de sânge
Are 88 de ani și încă se menține în formă. Jane Fonda a renunțat la alergare și a ales un exercițiu simplu
Are 88 de ani și încă se menține în formă. Jane Fonda a renunțat la alergare și a ales un exercițiu simplu
Doar 1% dintre români spun că au depresie. Ce poate spune somnul despre cei care nu vorbesc despre asta
Doar 1% dintre români spun că au depresie. Ce poate spune somnul despre cei care nu vorbesc despre asta
O româncă a învățat AI-ul să caute semne ale depresiei în ceea ce scriem online. Cercetarea sa a primit un premiu internațional
O româncă a învățat AI-ul să caute semne ale depresiei în ceea ce scriem online. Cercetarea sa a primit un premiu internațional
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
CSID.ro
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Libertatea
A călcat pe un capac de suc la cinema și și-a rupt piciorul. Suma incredibilă obținută în instanță de o femeie din Italia
A călcat pe un capac de suc la cinema și și-a rupt piciorul. Suma incredibilă obținută în instanță de o femeie din Italia
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Aproape jumătate dintre români se tem de sărăcie, iar îngrijorările lor sunt mult peste cele din Uniunea Europeană
Aproape jumătate dintre români se tem de sărăcie, iar îngrijorările lor sunt mult peste cele din Uniunea Europeană
Irina Fodor, apariție spectaculoasă la petrecerea lui Richard Abou Zaki, în Italia. Rochia ei transparentă a atras toate privirile
Irina Fodor, apariție spectaculoasă la petrecerea lui Richard Abou Zaki, în Italia. Rochia ei transparentă a atras toate privirile
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton