RAYE headliner „Access All Areas”: noul festival Zalando dedicat muzicii, modei și culturii, Berlin 2027

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Berlinul a fost dintotdeauna un loc în care muzica, moda, arta și ideile noi se întâlnesc și se reinventează. În 2027, Zalando aduce această energie creativă, mereu în mișcare, pe o scenă globală prin Access All Areas (AAA) — cel mai amplu proiect cultural al brandului de până acum.

Pe 24 și 25 aprilie 2027, AAA va transforma Berlinul într-un punct de întâlnire pentru artiști, branduri, comunități și creatori care dau forma culturii de azi, reunindu-i într-un weekend dedicat muzicii, modei și exprimării creative.

Cu un sound care sfidează genurile și o voce devenită una dintre cele mai recognoscibile ale momentului, RAYE va fi headliner-ul primei ediții AAA, aducând la Berlin una dintre cele mai influente prezențe din muzica actuală. Artista globală, nominalizată de patru ori la GRAMMY Awards, va conduce un program care extinde experiența AAA dincolo de muzică, către fashion, beauty, sport și entertainment. Alte nume importante vor fi anunțate în lunile următoare.

AAA este festivalul Zalando dedicat modei, muzicii și culturii, construit în jurul energiei creative a Berlinului. Inspirându-se din moștenirea Bread&Butter by Zalando, AAA duce mai departe acel spirit pentru modul în care oamenii descoperă și experimentează cultura astăzi — mai fluid, mai conectat și cu acces direct la entertainment, inspirație și produs. În două dintre spațiile emblematice ale Berlinului, Station Berlin și Tempodrom, până la 40.000 de participanți vor putea descoperi un program construit în jurul spectacolelor live, universurilor de brand imersive, experiențelor creative și momentelor exclusive de produs.

James Rothwell, SVP of Marketing Zalando, spune: „AAA este scrisoarea noastră de dragoste către Berlin — orașul care a contribuit la definirea Zalando și locul în care a început povestea noastră. Este un oraș în care inspirația, entertainmentul și cultura se întâlnesc într-un mod pe care oamenii îl pot experimenta direct. Prin AAA, vrem să aducem această energie mai aproape de comunitatea noastră.”

Partenerii principali adidas, Calvin Klein și Nike se alătură unor nume precum Asics, Dr. Martens, lululemon, New Balance, On, Puma, Tommy Hilfiger și Vans, reunind unele dintre cele mai recognoscibile branduri de fashion și sportswear într-un singur spațiu. Universul AAA se extinde și în zona de beauty și exprimare de sine, prin partenerii Beauty of Joseon, Kérastase și MAC. În cadrul festivalului, brandurile vor crea experiențe exclusive în jurul unor lansari de produse, momente creative și universuri de brand immersive, oferind publicului noi moduri de a descoperi, experimenta și conecta cu brandurile pe care le îndrăgesc.

Experiența AAA depășește granițele festivalului. Printr-un mix de experiențe fizice și digitale, Zalando va aduce energia evenimentului mai aproape de clienții săi din întreaga Europă, prin livestream-uri, content, experiențe în aplicația Zalando și lansări exclusive. De la energia Berlinului la inspirație și produse descoperite de oriunde s-ar afla, publicul european va putea intra în universul AAA înainte, în timpul și dincolo de weekendul festivalului.

Biletele pentru AAA sunt gratuite pentru membrii Zalando Plus, iar accesul exclusiv pentru membrii programului se va deschide în ianuarie 2027. Înscrierea în Zalando Plus durează doar câteva momente, oferind acces la AAA tuturor celor care vor să facă parte din experiență.

Detalii suplimentare despre program, experiențe, artiști și brandurile partenere vor fi anunțate în perioada premergătoare AAA.

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