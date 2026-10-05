Mai mult timp pentru tine: ce activități casnice poți simplifica

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Timpul petrecut cu treburile casei nu înseamnă doar minutele în care aspiri, speli vase sau pui rufele la spălat. Se adaugă și momentele în care pregătești aparatele, alegi programele, verifici dacă au terminat sau revii asupra unei activități. Unele dintre aceste etape pot fi însă simplificate, iar tehnologia poate prelua operațiuni care altfel s-ar repeta aproape zilnic.

Curățenia pardoselilor poate fi mai ușor de gestionat

Aspirarea este una dintre activitățile care revin frecvent, mai ales în zonele intens circulate, într-o casă cu copii sau atunci când ai animale de companie. Nu este nevoie însă ca întreținerea pardoselilor să însemne de fiecare dată parcurgerea tuturor camerelor cu un model clasic de aspirator.

Un model de aspirator robot de la Bosch România poate prelua o mare parte din întreținerea curentă a pardoselilor. Sesiunile de curățare pot fi programate pentru anumite intervale, iar aparatul își planifică traseul prin locuință în funcție de harta spațiului. În funcție de model, poți stabili zonele în care vrei să intervină, ajusta nivelul de aspirare sau intensitatea ștergerii și urmări progresul sesiunii de curățare.

Unele modele combină aspirarea cu funcția de mop, astfel încât cele două operațiuni să fie realizate în cadrul aceleiași sesiuni. Poți păstra astfel curățenia mai ușor între sesiunile ample, fără să aștepți momentul în care praful și murdăria devin suficient de vizibile încât să fie nevoie de mai mult timp pentru a le îndepărta.

Spălatul vaselor poate ocupa mai puțin timp

După gătit și după masă, rămân de obicei mai multe lucruri de făcut în bucătărie, de la curățarea blatului și a plitei până la spălarea vaselor folosite. Dacă această ultimă activitate este preluată de mașina de spălat vase, timpul necesar pentru a pune bucătăria în ordine poate fi redus considerabil. În plus, programele automate disponibile la anumite mașini de spălat vase folosesc senzori pentru a evalua gradul de murdărie și pot adapta temperatura, durata ciclului și cantitatea de apă folosită.

Astfel de funcții se regăsesc și la unele modele disponibile la Bosch România și pot reduce numărul de setări pe care trebuie să le faci manual. De exemplu, mașina de spălat vase poate adapta automat durata programului, temperatura și consumul de apă în funcție de gradul de murdărie al vaselor.

Spălatul și uscarea rufelor pot necesita mai puține intervenții

Îngrijirea hainelor nu se rezumă la pornirea mașinii de spălat. Sortarea, dozarea detergentului, alegerea programului, verificarea ciclului, mutarea rufelor și uscarea lor transformă întreaga activitate într-o succesiune de pași.

Unele funcții pot reduce însă numărul intervențiilor. La anumite mașini de spălat rufe, dozarea detergentului și a balsamului se face automat. Compartimentele pot fi umplute pentru mai multe spălări, iar aparatul stabilește cantitatea necesară în funcție de gradul de murdărie și cantitatea de rufe, cu o dozare foarte precisă.

În cazul aparatelor conectate, ciclurile pot fi și programate sau monitorizate, iar utilizatorul poate verifica stadiul programului și timpul rămas până la finalizare.

Dacă folosești și un uscător, mai elimini o etapă care poate solicita timp, mai ales în perioadele în care rufele se usucă greu în mod natural.

Și alte electrocasnice îți pot simplifica rutina din bucătărie

Nu doar aparatele care spală sau curăță pot reduce numărul operațiunilor pe care trebuie să le faci. În bucătărie, mai multe categorii de electrocasnice includ funcții care simplifică prepararea, monitorizarea sau întreținerea.

De exemplu:

cuptoarele pot include funcții care permit monitorizarea unor etape ale preparării și soluții care reduc efortul necesar pentru curățarea interiorului;

aparatele pentru cafea pot permite personalizarea băuturilor preferate și automatizarea unor operațiuni legate de preparare;

plitele și hotele compatibile pot comunica între ele, iar hota își poate adapta funcționarea în raport cu treapta de gătire utilizată;

aparatele frigorifice conectate pot oferi acces la informații despre funcționare și posibilitatea ajustării anumitor setări.

Folosește timpul economisit așa cum îți dorești

Simplificarea treburilor casnice nu înseamnă că locuința se întreține fără nicio intervenție. Tot vor rămâne lucruri de strâns, suprafețe de șters, haine de pus la loc sau mese de pregătit. Diferența apare atunci când activitățile repetitive nu mai solicită aceeași atenție.

Electrocasnicele Bosch România pot prelua o parte dintre aceste etape prin programe automate, senzori, conectivitate sau funcții care reduc operațiunile manuale. Iar timpul câștigat nu trebuie ocupat cu alte treburi. Poate rămâne pentru odihnă, familie, o ieșire, o carte sau pur și simplu pentru o seară în care lista lucrurilor de făcut este mai scurtă.

Foto: bosch-home.ro

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