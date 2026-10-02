Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement

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Octombrie schimbă ritmul garderobei. Temperaturile scad, texturile devin mai moi, layering-ul revine în ținutele de zi cu zi, iar confortul începe să joace un rol tot mai important în felul în care ne îmbrăcăm. Dar cozy nu mai înseamnă doar seri petrecute acasă, pături pufoase și ritualuri de sezon. În 2026, confortul iese în oraș și devine parte din stilul personal.

Crocs surprinde această schimbare prin Make It Cozy, o campanie care transformă ideea de cozy dintr-o simplă senzație într-o stare de spirit. Confort cu personalitate, stil cu o doză de umor și libertatea de a face fiecare look cât mai personal – acestea sunt elementele care definesc universul Crocs în sezonul rece.

Pentru că, în viziunea brandului, cozy nu este doar despre temperatură. Este despre acele alegeri care te fac să te simți bine și despre felul în care le transformi într-o expresie a propriului stil.

Cozy, dar niciodată basic

În centrul poveștii se află familia Unfurgettable, care duce estetica cozy într-o direcție fashion și versatilă. Siluetele familiare Crocs sunt reinterpretate prin texturi tactile, finisaje inspirate de sezon și proporții care transformă confortul într-un element vizibil al ținutei.

Printre modelele-cheie se regăsesc Unfurgettable Platform Clog, Classic Unfurgettable Vegan Suede Clog și Unfurgettable Quilted Vegan Suede, în nuanțe neutre și calde precum Bone și Sepia. Alături de acestea, accesoriile completează ideea unui look cozy din cap până-n picioare.

Rezultatul? Piese care se potrivesc firesc cu garderoba de toamnă și pot fi purtate dincolo de casă, de la o ieșire la cafea și o zi prin oraș până la drumurile cotidiene sau un weekend plecat spontan.

Confortul iese din casă

Una dintre cele mai importante schimbări ale ultimelor sezoane este felul în care privim hainele și accesoriile confortabile. Granița dintre „indoor” și „outdoor” devine tot mai flexibilă, iar piesele pe care altădată le asociam exclusiv cu relaxarea își găsesc locul în ținute construite intenționat.

Crocs duce această idee mai departe printr-o abordare head-to-toe cozy, în care confortul nu presupune renunțarea la stil. Un model Crocs cu textură moale poate completa la fel de bine un set oversized, o pereche de jeans sau chiar o ținută construită în jurul contrastului dintre piese feminine și volume relaxate.

Este acel tip de styling care pare effortless, dar rămâne suficient de cool pentru a ieși din zona previzibilului.

Make Cozy Your Own

Iar pentru Crocs, confortul nu ar fi complet fără personalizare. Cozy season poate veni în fiecare an cu aceleași ritualuri familiare, însă felul în care alegem să le trăim rămâne personal.

Prin Jibbitz și diferite elemente de personalizare, fiecare pereche poate deveni o extensie a stilului celui care o poartă. Minimalistă sau maximalistă, discretă sau jucăușă, estetica cozy nu are o singură formulă.

Make It Cozy devine astfel o invitație de a transforma confortul într-un stil de viață și de a-l purta oriunde – acasă, în oraș sau în mișcare. Pentru că sezonul cozy nu începe neapărat atunci când scad temperaturile. Începe în momentul în care decizi să-l faci al tău.

Descoperă selecția Crocs Cozy în magazinele Crocs din țară și pe www.crocs.ro.

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