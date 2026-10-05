Cum previi mucegaiul din baie și bucătărie odată cu venirea toamnei

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Toamna schimbă treptat și condițiile din interiorul locuinței. Temperaturile scad, ferestrele rămân închise perioade mai lungi, iar aburul produs la duș sau în timpul gătitului poate crește umiditatea din baie și bucătărie. Dacă pe suprafețele reci apare de obicei condensul, în colțuri, pe rosturi sau în zonele mai slab ventilate pot să apară urme de mucegai.

O bună prevenție pornește de la observarea unor semne înainte ca problema să se extindă. Dacă mucegaiul este deja vizibil, suprafața se curăță cu un produs anti-mucegai potrivit. Dacă umiditatea rămâne ridicată, intervenția trebuie să aibă în vedere nu doar tratarea zonelor cu mucegai ci și reducerea umidității care favorizează apariția si dezvoltarea acestuia.

De ce să verifici baia și bucătăria înainte de toamnă

În baie, aburul rezultat după duș poate produce condens pe pereți, tavan, ferestre și alte suprafețe reci. În bucătărie, gătitul adaugă la rândul său vapori de apă în aer. Problema poate fi observată mai repede în colțuri, în jurul ferestrelor, în spatele mobilierului sau în alte zone în care aerul circulă mai greu.

Câteva semne justifică o verificare mai atentă:

apariția unor puncte sau pete închise la culoare pe anumite suprafețe;

condens care persistă pe ferestre ori pereți;

miros de umezeală;

suprafețe umede în zone slab aerisite.

Înainte de a curăța mucegaiul din baie sau bucătărie, este util să identifici toate suprafețele care sunt afectate de mucegai și să alegi produsul potrivit pentru fiecare dintre acestea. Citește cu atenție instrucțiunile de utilizare și fișa tehnică a produsului anti-mucegai înainte de utilizare și testează compatibilitatea acestuia cu suprafața afectată într-o zonă mai puțin vizibilă.

Ce soluție alegi când mucegaiul a apărut deja

O soluție anti-mucegai se alege în funcție de severitatea problemei pe care trebuie să o rezolve dar și ținând cont de alți factori cum ar fi mărimea și tipul suprafeței, persoanele care locuiesc în spațiul respectiv.

De exemplu, MELLERUD Soluție de curățare a mucegaiului – Clor activ – este mai eficientă pentru îndepărtarea mai rapidă sau a petelor dificile de mucegai. În schimb, MELLERUD Soluție pentru îndepărtarea mucegaiului, fără clor, se recomandă pentru a îndepărta mucegaiul de pe suprafeţele poroase, care nu pot fi spălate (tapet, lemn, suprafeţe vopsite), din încăperi sau spații fără ventilaţie, din dormitoare sau din camera copiilor.

MELLERUD aditiv pentru îndepărtarea mucegaiului poate fi adăugat în diferite materiale de construcţii (adezivi pentru tapet, mortar, ipsos, chituri, etanșeizanți) dar și în diferite tipuri de vopsele pe bază de apă asigurând un efect de prevenție de lungă durată împotriva apariției mucegaiului, ciupercilor sau algelor.

După eliminarea mucegaiului și uscarea suportului, MELLERUD soluție de protecție împotriva mucegaiului poate fi folosită pentru protejarea suprafețelor expuse și previne astfel reapariția mucegaiului.

Categoria de soluții antimucegai reunește atât produse pentru suprafețele afectate, cât și variante destinate controlului umidității.

Petele au dispărut, dar de unde vine umezeala?

Îndepărtarea petelor de mucegai nu înseamnă automat că au dispărut și condițiile care au determinat apariția acestora. Cauza formării inițiale a mucegaiului trebuie găsită pentru a preveni reapariția sau răspândirea acestuia. Dacă în baie sau bucătărie condensul reapare frecvent, este necesar să se urmărească modul în care se realizează ventilația spațiului respectiv și să se identifice sursa umidității în exces. O infiltrație sau o scurgere necesită remedierea imediată a problemei și eliminarea cauzei.

Pentru excesul de umiditate relativă din spațiile cu ventilație slabă sau inexistentă poate fi utilizat BISON Air Max Absorbant de umiditate. Sistemul funcționează fără energie electrică și colectează treptat apa absorbită din aer. Este recomandat pentru spații precum dulapuri de bucătărie, mansarde, pivnițe, spații auxiliare, sifoniere sau depozite.

Când materialul absorbant s-a consumat, dispozitivul poate fi utilizat în continuare cu rezervă pentru absorbant de umiditate BISON Air Max. Pentru această rezervă se apreciază o durată de utilizare de aproximativ trei luni într-un spațiu de 30 mc, cu o capacitate de absorbție de circa 0,5 litri de apă. Valorile pot varia în funcție de temperatură, umiditatea relativă și dimensiunea spațiului.

Pregătirea casei pentru sezonul rece nu se oprește la curățarea petelor

Când faci curățenie casă înainte de venirea toamnei, baia și bucătăria pot fi verificate tocmai în punctele în care umezeala lasă primele semne. Condensul persistent, petele și mirosul de umezeală oferă indicii diferite și nu necesită automat aceeași intervenție.

Mucegaiul vizibil presupune curățarea cu un produs anti-mucegai adecvat, o suprafață deja tratată poate beneficia de protecție viitoare împotriva mucegaiului, iar excesul de umiditate dintr-un spațiu slab ventilat și care poate favoriza apariția și dezvoltarea mucegaiului poate fi redus cu ajutorul unui absorbant de umiditate. Nu doar alegerea produsului potrivit este foarte importantă in cazul problemelor cu mucegaiului, ci și identificarea corectă și eliminarea cauzelor care au generat apariția si dezvoltarea acestuia.

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