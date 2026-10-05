Peptidele și noua eră a longevității: ce trebuie să știm despre GHK-Cu, NAD+ și noile formule de cercetare

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Peptidele au devenit în ultimii ani unele dintre cele mai interesante molecule studiate în zona de skincare, regenerare și longevity. Printre cele mai cunoscute se află GHK-Cu, iar în zona cercetării privind îmbătrânirea celulară, NAD+ a devenit un subiect major.

În paralel, piața produselor destinate cercetării începe să se schimbe. Dacă în trecut astfel de compuși puteau fi găsiți mai ales pe o piață informală, prin intermediul unor persoane fizice sau al unor site-uri fără informații clare despre companie și proveniența produselor, apar tot mai mulți furnizori care pun accent pe documentație, analiză și trasabilitate.

Este o evoluție importantă într-un domeniu în care diferența dintre un produs documentat și unul de origine incertă poate fi dificil de observat doar dintr-o fotografie sau de pe o etichetă.

Ce sunt peptidele și de ce au devenit atât de interesante?

Peptidele sunt lanțuri scurte de aminoacizi care pot avea roluri biologice complexe. În funcție de structura lor, acestea pot interacționa cu diferite procese celulare și moleculare.

În cercetarea privind îmbătrânirea pielii, interesul s-a concentrat asupra unor peptide implicate în procese precum matricea extracelulară, colagenul, repararea țesuturilor și răspunsul celular la stres.

Important este însă să facem diferența între potențialul biologic al unei molecule și efectele demonstrate în studii clinice. Faptul că o peptidă este cercetată pentru un anumit mecanism nu înseamnă automat că orice produs care o conține va reproduce acel efect.

Tocmai această diferență face ca sursa și calitatea compusului să devină importante pentru cercetare.

GHK-Cu – una dintre cele mai cunoscute peptide pentru cercetarea pielii

GHK-Cu, cunoscută și sub denumirea de peptidă de cupru, este un complex format din peptida GHK și cupru.

Interesul pentru GHK-Cu vine din cercetările care au analizat rolul său în procese precum remodelarea matricei extracelulare, inflamația, stresul oxidativ și repararea țesuturilor. Cercetări recente continuă să investigheze aceste mecanisme și potențialul moleculei în domeniul estetic și al regenerării tisulare.

În același timp, literatura arată că există încă limite importante. O analiză recentă asupra utilizării topice a GHK și derivaților săi observă că, deși există rezultate interesante la nivel experimental, datele clinice privind eficiența GHK-Cu sunt încă limitate.

Tocmai de aceea, GHK-Cu este un exemplu bun pentru modul în care ar trebui privită cercetarea peptidelor: cu interes pentru mecanisme și rezultate, dar fără a transforma automat rezultatele de laborator în promisiuni medicale.

De ce este GHK-Cu atât de prezent în industria de skincare?

Pielea își modifică structura odată cu înaintarea în vârstă. Producția de colagen, organizarea matricei extracelulare și capacitatea țesuturilor de a se repara se schimbă, iar factori precum expunerea la soare, stresul oxidativ și stilul de viață pot influența suplimentar aceste procese.

GHK-Cu este interesant tocmai pentru că cercetarea asupra sa se intersectează cu mai multe dintre aceste mecanisme.

Acesta este unul dintre motivele pentru care molecula a devenit atât de cunoscută în cercetarea cosmetică și estetică.

NAD+ și cercetarea asupra longevității celulare

Dacă GHK-Cu este asociat în special cu cercetarea pielii și a țesuturilor, NAD+ se află în centrul unei alte direcții importante: biologia îmbătrânirii.

NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) este o coenzimă esențială pentru metabolismul celular și participă la procese precum producerea de energie, reacțiile redox și mecanismele celulare implicate în repararea ADN-ului și semnalizarea celulară.

Interesul pentru NAD+ a crescut după ce numeroase studii au investigat modificările metabolismului NAD în procesul de îmbătrânire și posibilitatea de a influența aceste procese prin NAD+ sau precursorii săi.

Cercetarea este însă într-o etapă diferită de ceea ce sugerează uneori marketingul din industria de longevity. O analiză publicată în Nature Metabolism în 2025 a concluzionat că datele umane privind dinamica NAD+ în timpul îmbătrânirii sunt încă limitate, iar rezultatele obținute în modele animale nu pot fi extrapolate automat la oameni.

În 2026, o analiză sistematică a 113 studii preclinice și clinice a arătat că domeniul continuă să se dezvolte rapid, cu rezultate interesante în modele experimentale, dar și cu diferențe importante între studiile umane și cele pe animale.

Cu alte cuvinte, NAD+ este una dintre direcțiile importante ale cercetării privind longevitatea, dar este și un domeniu în care cercetătorii încă încearcă să stabilească exact unde, când și cum poate fi valorificat acest mecanism.

De la molecule individuale la formule complexe

Pe măsură ce cercetarea asupra peptidelor s-a dezvoltat, au apărut și formule care combină mai multe molecule.

Ideea este de a studia compuși diferiți care pot avea mecanisme biologice distincte, în locul concentrării asupra unei singure molecule.

Un exemplu este Glow Blend, o formulă bazată pe mai multe peptide, orientată către cercetarea mecanismelor asociate cu pielea și aspectul acesteia.

Astfel de formule fac parte dintr-o tendință mai largă a domeniului: trecerea de la cercetarea unei singure molecule către studierea unor combinații de compuși.

Dar și aici calitatea cercetării contează mai mult decât numărul de ingrediente de pe etichetă. O formulă mai complexă nu este automat o formulă mai eficientă.

Piața românească începe să se schimbe

Pe măsură ce interesul pentru peptide și compuși utilizați în cercetare a crescut, s-a dezvoltat și o piață informală.

O parte dintre produse au fost comercializate prin intermediul unor persoane fizice, pagini de social media sau site-uri în spatele cărora nu exista o companie identificabilă și nici documentație suficientă privind proveniența produselor.

Pentru cumpărător, problema este simplă: cum poți verifica ceea ce cumperi dacă nu poți verifica cine îl produce, de unde provine și ce documente îl însoțesc?

O etichetă poate fi imprimată. Un nume de produs poate fi schimbat. Un site poate arăta profesionist.

Trasabilitatea este însă mult mai greu de înlocuit.

Novalyx Labs și trecerea către o piață bazată pe trasabilitate

În acest context apare o nouă generație de furnizori specializați, care încearcă să aducă pe piața din România un standard diferit.

Novalyx Labs este un exemplu al acestei evoluții, construind comercializarea compușilor destinați cercetării în jurul unei companii identificabile, furnizori documentați, analiză de laborator și trasabilitatea loturilor.

Diferența față de piața gri este una fundamentală.

În cazul unei surse neverificabile, cumpărătorul poate să nu aibă suficiente informații pentru a confirma originea, puritatea sau compoziția produsului. Într-un model bazat pe trasabilitate, produsul poate fi urmărit până la lot și documentația aferentă poate fi verificată..

Pentru Novalyx Labs, direcția este clară: profesionalizarea comercializării compușilor pentru cercetare și construirea încrederii prin origine, documentație, analiză și trasabilitate, nu doar prin marketing.

Ce ar trebui să urmărească cei interesați de cercetarea peptidelor?

Într-o piață care se dezvoltă rapid, câteva întrebări sunt esențiale:

• Cine este compania din spatele produsului?

• De unde provine compusul?

• Există un lot identificabil?

• Există un certificat de analiză?

• Poate fi verificată puritatea?

• Sunt disponibile informații despre furnizor și producător?

• Există documentație care poate fi asociată concret produsului primit?

Aceste întrebări sunt relevante indiferent dacă vorbim despre GHK-Cu, NAD+, peptide individuale sau formule complexe precum Glow Blend.

Unde merge cercetarea peptidelor?

GHK-Cu și NAD+ fac parte din două direcții diferite, dar complementare, ale cercetării moderne.

Pe de o parte, există molecule studiate pentru interacțiunea lor cu procesele asociate pielii, țesuturilor și regenerării. Pe de altă parte, cercetarea longevității explorează metabolismul celular, mecanismele îmbătrânirii și posibilitatea de a influența aceste procese.

Niciuna dintre aceste direcții nu trebuie redusă la promisiuni de tip „molecula minune”. Cercetarea serioasă înseamnă să urmărim dovezile pe măsură ce apar și să înțelegem diferența dintre rezultate experimentale și beneficii demonstrate clinic.

În același timp, pe măsură ce domeniul crește, se schimbă și piața din jurul lui.

Iar trecerea de la produse provenite din surse greu de verificat la furnizori specializați, cu documentație și trasabilitate, este una dintre cele mai importante evoluții pentru cercetarea peptidelor în România.

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