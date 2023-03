Fiecare loc poate deveni acasă cu Reserved Home

Pe 23 februarie, Reserved a prezentat, pentru prima dată în istoria sa, o colecție creată pentru casă și pentru designul de interior – Reserved Home. Colecția va cuprinde propuneri care satisfac nevoile de design interior în toate tipurile de spații, începând cu bucătăria și terminând cu dormitorul.

Colecția Reserved Home se distinge prin coerența sa estetică. Brandul oferă posibilitatea de a alege între trei linii: Clasică, Minimalistă și Romantică. Fiecare dintre ele are un stil propriu și original, o gamă de culori atent selecționate și detalii elaborate.

Linia Clasică are un design universal pentru o casă modernă, completând cu ușurință orice tip de interior. Reprezintă o serie de propuneri atemporale în nuanțe neutre de bej și gri, cu o prezență discretă de roz prăfuit. Produsele, realizate din materiale de înaltă calitate, cuprind articole de bucătărie și produse decorative, textile, perne decorative din catifea, pături, precum și prosoape, halate de baie și covorașe din materiale de bună calitate. Colecția include, de asemenea, articole de ceramică produse în Polonia, în fabrica Lubiana. Printre accesoriile pentru sufragerie se numără pahare produse în fabrica poloneză de sticlărie Krosno, cu o tradiție de peste o sută de ani. În plus, linia Clasică cuprinde și produse din marmură, cum ar fi lămpi, ghivece, tocătoare și suporturi pentru lumânări. În plus, printre obiectele decorative se numără și vasele canelate în culori delicat-fumurii.

Toate cele de mai sus sunt completate de propunerile Homewear: halate de baie, cămăși de noapte și lenjerie intimă în culori roz, alb-deschis și negru pentru femei și halate de baie în culori negru și gri pentru bărbați.

Linia Minimalistă este o adevărată odă adusă armoniei și funcționalității. Minimalismul, claritatea și simplitatea au fost prevăzute cu o formă funcțională. Aceste proiecte practice au o gamă de culori neutre și în ele au fost aplicate materiale naturale precum bumbacul, bambusul și lemnul de salcâm, ardezia și travertinul. Accentul semnificativ pus pe texturi sub formă de țesătură waffle (fagure) și muselină comunică excelent ideea de tendințe minimaliste care combină asprimea scandinavă și pragmatismul japonez.

Nucleul colecției sunt nuanțele de gri și bej într-o formă brută, texturată și organică, completate cu verde subtil, precum și cu note neregulate și calde de lemn.

Linia include, de asemenea, o mini-colecție pentru pisici și câini. Bolurile funcționale din ceramică, recipientele de depozitare, obiecte din sisal pentru ascuțit ghearele, jucăriile din iarbă naturală de mare, frânghia și jucăriile din lemn nu numai că vor aduce bucurie animalelor noastre de companie, dar se vor potrivi perfect cu interioarele simple și elegante. În plus, materialele naturale atent selecționate vor păstra siguranța animalelor noastre de companie.

A treia linie, cea Romantică, are un stil romantic care se bazează pe interioare calde și confortabile.

Evocă elemente romantice și rustice, punând accentul pe nostalgie și măiestrie și infuzând interioarele cu confort și căldură. Nuanțe blânde de albastru, roz pastel și verde salvie, modele botanice, florale, detalii brodate și texturi tricotate împodobesc seturile de perne, fețele de masă și lenjeria de pat. Acestea sunt însoțite de veselă din ceramică smălțuită în forme tradiționale; în contrast, lămpile sunt moderne și au fost concepute într-un stil organic. Bucătăria poate fi decorată cu coșuri din nuiele și de lemn pentru fructe, tăblițe practice din salcâm sau recipiente de depozitare; pentru baie au fost pregătite săpuniere și suporturi din sticlă colorată pentru periuțele de dinți.

Colecția Reserved Home include, de asemenea, propuneri pentru copii. Pentru nou-născuți: pături, prosoape și lenjerie de pat din tricot moale, bavete, jucării fermecătoare și diverse genți, portfarduri și organizatoare funcționale, excelente pentru a fi agățate de pătuț, prevăzute cu multiple buzunare și compartimente practice. Toate acestea au fost decorate cu modele fermecătoare care fac referire la vreme, cum ar fi nori, stele și picături de ploaie. Culorile de aici sunt, de asemenea, discrete, reprezentate de verde salvie, roz prăfuit și bej cald cu saturație armonioasă.

Copiii mai mari se vor bucura de colecția florală cu margarete, ca leitmotiv. Acest detaliu fermecător este prezent în diferite versiuni, în print și broderie 3D; înfrumusețează suprafața liliachie și bej a lenjeriei de pat și a perdelelor și ia, de asemenea, forma unor perne de pluș. Colecția include pături tricotate cu volane și un coș de depozitare cu un model de margarete.

Reserved Home nu se concentrează doar pe stiluri excepționale, ci și pe soluții extrem de utile, cum ar fi o gamă largă de dimensiuni. Acest lucru este deosebit de important în cazul lenjeriei de pat. Fețele de pilotă și fețele de pernă sunt disponibile în șase dimensiuni. Colecția pentru copii are trei opțiuni de dimensiuni. Tendințele trebuie să fie practice și funcționale. Paleta de culori trebuie să fie gândită în așa fel încât să se potrivească în mod ideal cu interioarele. Este timpul să îți redecorezi casa!