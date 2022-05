EMAGIC WEEK PASS la Arenele Romane din București!

Între 24 iunie și 1 iulie ești așteptat împreună cu prietenii tăi la Arenele Romane din București pentru patru evenimente ce vor avea loc în cadrul primei ediții Emagic Week: Morcheeba + Golan (24 iunie), Thievery Corporation (27 iunie), Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (28 iunie) și Passenger (1 iulie).

EMAGIC WEEK PASS poate fi achiziționat la prețul special de numai 359 lei la weekpass.emagic.ro, îți oferă șansa să participi la toate dintre cele patru evenimente și poate fi transmis și prietenilor tăi!

MORCHEEBA + special guest GOLAN | 24 iunie | https://fb.me/e/135AWYiar

Skye Edwards și Ross Godfrey se întorc anul acesta în România, cu un show de promovare a celui de-al zecelea album de studio Morcheeba – “Blackest Blue”, compus în pandemie și lansat în primăvara lui 2021. Albumul explorează soundurile experimentale cu care duoul londonez ne-a obișnuit de-a lungul celor aproape trei decenii de carieră, continuând călătoria muzicală ce i-a consacrat că pionieri ai scenei muzicale britanice și i-a făcut cunoscuți în toate colțurile lumii, cu vânzări de miloane de albume.”. Pe 24 iunie, pe scena Arenelor Romane, se vor auzi în premieră piesele de pe “Blackest Blue”, precum și piese Morcheeba deja foarte cunoscute și iubite de public.

Înaintea showului Morcheeba pe scenă vor urca special guest GOLAN.

THIEVERY CORPORATION | 27 iunie | https://fb.me/e/2e2usDbH9

Thievery Corporation revin pe 27 iunie la București pentru un live electrizant, cu full band, organizat de Emagic și The Fresh. Rob Garza si Eric Hilton au devenit cunoscuti în 1996, când o piesă le-a fost inclusă pe una dintre compilațiile renumiților DJi și producători Kruder & Dorfmaister și au atins faima mondială cu cel de-al treilea și cel mai popular album al lor – The Richest Man în Babylon. În cei peste 25 de ani de activitate, Thievery Corporation a rămas unul dintre cele mai populare proiecte associate cu muzica electronică, cu un stil ce îmbină elemente de dub, acid jazz, reggae, muzică clasică indiană, muzică din Orientul Mijlociu, hip hop, muzică electronică și muzică braziliană, inclusiv bossa nova. Inițial cunoscuți pentru muzică abstractă, instrumentală, clasificată undeva între trip-hop și jazz, sunetul Thievery Corporation s-a extins pe parcursul anilor, incluzând vocalisti și instrumente live, iar principiile DYI și mesajele lor pentru incluziune au devenit astăzi din ce în ce mai relevante.

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX | 28 iunie | https://fb.me/e/29MwUsle4

Fenomenul pop-jazz Postmodern Jukebox continuă concertele din cadrul turneului mondial început în 2021, sub egida “The Grand Reopening Tour” (“Marea Redeschidere”) și promite audiențelor de pretutindeni o petrecere senzațională în stilul anilor ’20, cu un live performance ca pe vremea Marelui Gatsby! Ca toate showurile Postmodern Jukebox, concertul din cadrul “The Grand Reopening Tour” va aduce pe scena Arenelor Romane un ansamblu impresionant de muzicieni multi-talentați ce vor da viață compozițiilor lui Scott Bradlee. Turneului i se vor alătura, seară de seară, invitați-surpriză, ce vor face că fiecare spectacol să fie unic și imprevizibil – transformându-l într-una dintre cele mai încântătoare experiențe muzicale live ale timpurilor noastre, dar și ale timpurilor apuse.

PASSENGER | 1 iulie | https://fb.me/e/KXD2jmVk

Mike Rosenberg, cunoscut mai mult sub numele sau de scenă – PASSENGER, este un cântăreț-compozitor de folk-rock din Brighton, Anglia, ce a câștigat un număr impresionant de premii pentru activitatea sa muzicală. Cu toate că și-a pornit cariera cântând la colțurile străzilor din UK, a ajuns în scurt timp să umple stadioane din toată lumea, după ce single-ul “Let Her Go” s-a clasat pe prima poziție în topurile din mai multe țări și a atins succesul internațional, având acum peste trei miliarde de vizualizări pe YouTube.

După lansarea celui mai recent album – “Songs For The Drunk And Broken Hearted”, PASSENGER își continuă în 2022 turneul mondial cu trupă live, în care va interpreta piesele de pe ultimul album, dar și piese devenite deja clasice.

EMAGIC WEEK PASS poate fi achiziționat de la https://tickets.emagic.ro și de pe iaBilet, la prețul unic de 359 lei (+ comisioane) și îți oferă acces la Arenele Romane la patru evenimente:

Morcheeba + Golan (24 iunie) – abonamentul oferă acces la categoria General Access (în spatele zonei Golden Standing), cu locuri în picioare sau pe scaune, la alegere;

– abonamentul oferă acces la categoria (în spatele zonei Golden Standing), cu locuri în picioare sau pe scaune, la alegere; Thievery Corporation (27 iunie) – abonamentul oferă acces la categoria General Access (în spatele zonei Golden Standing), cu locuri în picioare sau pe scaune, la alegere;

– abonamentul oferă acces la categoria (în spatele zonei Golden Standing), cu locuri în picioare sau pe scaune, la alegere; Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox (28 iunie) – abonamentul oferă acces în tribune, în sectoarele G, H, I cu loc pe scaun;

– abonamentul oferă acces în în cu loc pe scaun; Passenger (1 iulie) – abonamentul oferă acces la categoria General Access (în spatele zonei Golden Standing), cu locuri în picioare sau pe scaune, la alegere.

Abonamentul este transmisibil și poate fi folosit de oricine pentru acces în incinta fiecăruia dintre cele patru evenimente, ca tu să îl poți “shareui” cu alte persoane. Abonamentul va putea fi scanat la acces în fiecare dintre cele patru zile de concerte, câte o singură dată per concert.

Emagic Week Pass poate fi achiziționat și de deținătorii unui voucher sau ai unui pachet reSTARt Emagic.

***

Intrarea la eveniment se face în baza regulamentului organizatorului și include respectarea tuturor restricțiilor și ale posibilelor condiții suplimentare impuse de autoritățile locale înainte de eveniment și în timpul desfășurării evenimentului.

Cumpărătorilor de bilet li se recomandă consultarea siteului oficial și a platformelor social media Emagic, precum și a siteurilor și paginilor de social media ale platformei de ticketing partenere, înainte de participarea la eveniment.