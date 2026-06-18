DR Congo și Irak, ultimele calificate: drumul brutal de pe ultima sută de metri

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În martie 2026, în două orașe mexicane — Guadalajara și Monterrey — s-au decis ultimele două locuri din cele 48 ale Cupei Mondiale. Pentru șase echipe (Bolivia, DR Congo, Irak, Jamaica, Noua Caledonie, Suriname), barajul intercontinental a reprezentat ultima și cea mai dramatică șansă de a ajunge la cel mai mare turneu fotbalistic al planetei. Irakul s-a calificat după 40 de ani de absență. DR Congo a obținut prima sa calificare istorică. Două povești care își au locul în memoria oricărui fan al fotbalului.

Pentru fanii care urmăresc echipele „outsiderelor” sau pariază folosind bonusuri bune de bun venit de 500 de rotiri, baraj e cel mai dramatic moment al ciclului calificărilor — un meci unic care decide ani de vise.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Barajul intercontinental: 26 și 31 martie 2026, în Mexic

Irakul a învins Bolivia 2-1 (31 martie, Monterrey) — prima calificare după 1986

DR Congo a învins Jamaica — prima calificare istorică

6 echipe au concurat: 5 confederații, 2 locuri disponibile

Irakul afectat logistic de războiul din Iran (spațiu aerian închis)

Aymen Hussein a marcat ultimul gol al campaniei globale de calificare (al 2.527-lea)

Formatul barajului intercontinental

Pentru noua structură cu 48 de echipe, FIFA a introdus barajul intercontinental cu 6 echipe din 5 confederații, care concurează pentru ultimele 2 locuri disponibile. Selecția:

CAF (Africa) : DR Congo

: DR Congo AFC (Asia) : Irak

: Irak CONCACAF (America de Nord, Centrala, Caraibe) : Jamaica, Suriname (două echipe)

: Jamaica, Suriname (două echipe) CONMEBOL (America de Sud) : Bolivia

: Bolivia OFC (Oceania): Noua Caledonie

Barajul s-a desfășurat în Mexic, ca „repetiție generală” pentru stadioanele care vor găzdui meciuri ale Mondialului. Două stadioane gazdă:

Guadalajara Stadium (Estadio Akron) — pathway 1: Noua Caledonie, Jamaica, DR Congo

(Estadio Akron) — pathway 1: Noua Caledonie, Jamaica, DR Congo Monterrey Stadium (Estadio BBVA) — pathway 2: Bolivia, Suriname, Irak

Format: single-leg knockout. Semifinale pe 26 martie 2026, finalele pe 31 martie 2026.

Drumul Irakului: 40 de ani

Irakul a participat la un singur Mondial înainte: Mexic 1986. Acolo, sub Saddam Hussein și în plin conflict cu Iran, naționala irakiană a ieșit din grupe după 3 înfrângeri (vs Paraguay, Belgia, Mexic). În cei 40 de ani care au urmat, eșec după eșec.

Calificarea 2026 a durat 21 de meciuri. Antrenor: Graham Arnold (australian, fost antrenor al Australiei). A organizat echipa pe principiile fotbalului european modern — presing colectiv, formație stabilă (3-5-2), accent pe disciplină.

Momentele cheie:

Faza grupelor AFC (a 5-a rundă) — Irak vs UAE — Irakul a câștigat 2-1 cu un penalty în minutul 17 al prelungirilor (Amir Al-Ammari) Barajul intercontinental vs Bolivia, 31 martie 2026, la Monterrey Aymen Hussein a marcat ultimul gol al campaniei globale de calificare — al 2.527-lea, după 899 de meciuri totale

Rezultat: Irak 2-1 Bolivia. Lupte mari pentru a securiza locul în Grupa I („Grupa morții” — Franța, Norvegia, Senegal).

Provocările logistice ale Irakului

Drumul Irakului spre Mondial nu a fost doar sportiv. Războiul Iran-Israel din 2024-2025 a închis spațiul aerian al Iranului, prin care zburau majoritatea zborurilor din Irak spre Europa.

Pentru deplasarea la barajul din Mexic, federația irakiană a trebuit:

Deplasare pe uscat din Bagdad în Iordania (Aman), trec prin teritoriul iordanian

(Aman), trec prin teritoriul iordanian De la Aman, zbor FIFA via Lisabona (escală de 8 ore)

(escală de 8 ore) De la Lisabona, zbor direct la Monterrey (10 ore)

(10 ore) Total drum: 36+ ore pentru o ședere de 5 zile

Comparativ, Bolivia a zburat direct de la La Paz la Monterrey în 6 ore. Logistic, Irakul a fost vulnerabil — jucătorii au ajuns obosiți. Performanța 2-1 e cu atât mai impresionantă.

Drumul DR Congo

DR Congo are participări la 3 Mondiale anterioare (1974 — sub numele Zair, 1982 — sub Zair, 2014 — DR Congo). Calificarea pentru 2026 a fost la fel de dramatică.

În preliminariile africane, DR Congo l-a eliminat pe Nigeria — favorita continentului — la penalty-uri (4-3) într-un meci tensionat. Generația congoleză include:

Axel Tuanzebe (West Ham, fundaș central)

(West Ham, fundaș central) Yoane Wissa (Brentford, atacant)

(Brentford, atacant) Cédric Bakambu (Olympiakos, atacant veteran)

(Olympiakos, atacant veteran) Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, fundaș dreapta — recent schimbat naționalitatea din Anglia)

În barajul intercontinental vs Jamaica (31 martie 2026, Guadalajara), DR Congo a câștigat 1-0. Gol marcat de Axel Tuanzebe în prelungiri, după un meci foarte echilibrat. Tuanzebe, până atunci necunoscut publicului mondial, a devenit instant erou național.

Pentru DR Congo, e a 4-a calificare în istoria țării. Joacă în Grupa K alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan.

Cei 4 dezamăgiți: Jamaica, Suriname, Bolivia, Noua Caledonie

Jamaica — eliminată de DR Congo în finală. „Reggae Boyz” au ratat al doilea Mondial al istoriei (după 1998).

Suriname — eliminată în semifinală de Irak (2-0). A fost prima oară când Suriname ajungea atât de aproape — fără să se califice vreodată la un Mondial.

Bolivia — eliminată de Irak în finală. Bolivia nu a mai jucat la un Mondial din 1994. Pentru fanii sud-americani, eliminarea de către o echipă asiatică a fost dureroasă.

Noua Caledonie — eliminată în semifinală de Jamaica. Pentru această națiune din Pacific (270.000 locuitori), simpla prezență la barajul intercontinental a fost un triumf istoric.

Impactul pe cotele Mondialului

Calificarea Irakului și DR Congo a schimbat marginal cotele pentru Mondial:

Grupa I : a devenit „Grupa morții” datorită Irakului (cel mai slab într-o grupă cu Franța, Norvegia, Senegal) — paradoxal, Iranul prezent ar fi făcut grupa mai dificilă, dar Iran nu s-a calificat

: a devenit „Grupa morții” datorită Irakului (cel mai slab într-o grupă cu Franța, Norvegia, Senegal) — paradoxal, Iranul prezent ar fi făcut grupa mai dificilă, dar Iran nu s-a calificat Grupa K : Portugalia a primit un adversar accesibil în DR Congo, ceea ce ușurează calculul Cristiano Ronaldo & co.

: Portugalia a primit un adversar accesibil în DR Congo, ceea ce ușurează calculul Cristiano Ronaldo & co. Cota DR Congo să iasă din grupă : 5,0 (acceptabilă, dar nu favorită)

: 5,0 (acceptabilă, dar nu favorită) Cota Irak să iasă din grupă: 25,0 (foarte improbabilă, dar nu imposibilă în noul format)

Pentru pariori, ambele echipe oferă potențial pe „locul 3 cu calificare în 32-imi” — formatul nou permite asta.

Lectura emoțională a barajului

Dincolo de cifre, barajul intercontinental e momentul în care fotbalul își dezvăluie esența. Jucători care au sacrificat ani pentru vise care pot fi împlinite sau zdrobite într-un singur meci.

Pentru Irak: o țară marcată de războaie, sancțiuni, instabilitate politică. Calificarea la Mondial nu e doar sportivă — e simbolică pentru un popor care a suferit decenii.

Pentru DR Congo: o țară cu istorie tragică (genocid, război civil, sărăcie). Calificarea naționalei e una dintre puținele bucurii colective ale ultimelor decenii.

Pentru Noua Caledonie: pur și simplu prezența la baraj e o victorie istorică. Federația și-a dublat numărul de membri în 6 luni.

Rezultate la 16-17 iunie

Primele meciuri ale celor două echipe la Mondial:

Irak 1-4 Norvegia (16 iunie, Edmonton). Singurul gol al Irakului a venit prin Aymen Hussein — același jucător care a marcat golul de calificare împotriva Bolivia. Simbolic.

DR Congo încă nu a jucat. Primul meci e pe 18 iunie cu Portugalia.

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Surse

[1] FIFA. World Cup 2026 Play-Off Tournament results. fifa.com [2] Gulf News. Iraq qualifies for 2026 World Cup, ending 40-year wait. gulfnews.com [3] BBC Sport. DR Congo qualifies through intercontinental playoff. bbc.com/sport [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

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