DR Congo și Irak, ultimele calificate: drumul brutal de pe ultima sută de metri

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În martie 2026, în două orașe mexicane — Guadalajara și Monterrey — s-au decis ultimele două locuri din cele 48 ale Cupei Mondiale. Pentru șase echipe (Bolivia, DR Congo, Irak, Jamaica, Noua Caledonie, Suriname), barajul intercontinental a reprezentat ultima și cea mai dramatică șansă de a ajunge la cel mai mare turneu fotbalistic al planetei. Irakul s-a calificat după 40 de ani de absență. DR Congo a obținut prima sa calificare istorică. Două povești care își au locul în memoria oricărui fan al fotbalului.
Barajul s-a desfășurat în Mexic, ca „repetiție generală” pentru stadioanele care vor găzdui meciuri ale Mondialului. Două stadioane gazdă:
Guadalajara Stadium (Estadio Akron) — pathway 1: Noua Caledonie, Jamaica, DR Congo
Monterrey Stadium (Estadio BBVA) — pathway 2: Bolivia, Suriname, Irak
Format: single-leg knockout. Semifinale pe 26 martie 2026, finalele pe 31 martie 2026.
Drumul Irakului: 40 de ani
Irakul a participat la un singur Mondial înainte: Mexic 1986. Acolo, sub Saddam Hussein și în plin conflict cu Iran, naționala irakiană a ieșit din grupe după 3 înfrângeri (vs Paraguay, Belgia, Mexic). În cei 40 de ani care au urmat, eșec după eșec.
Calificarea 2026 a durat 21 de meciuri. Antrenor: Graham Arnold (australian, fost antrenor al Australiei). A organizat echipa pe principiile fotbalului european modern — presing colectiv, formație stabilă (3-5-2), accent pe disciplină.
Momentele cheie:
Faza grupelor AFC (a 5-a rundă) — Irak vs UAE — Irakul a câștigat 2-1 cu un penalty în minutul 17 al prelungirilor (Amir Al-Ammari)
Barajul intercontinental vs Bolivia, 31 martie 2026, la Monterrey
Aymen Hussein a marcat ultimul gol al campaniei globale de calificare — al 2.527-lea, după 899 de meciuri totale
Rezultat: Irak 2-1 Bolivia. Lupte mari pentru a securiza locul în Grupa I („Grupa morții” — Franța, Norvegia, Senegal).
Provocările logistice ale Irakului
Drumul Irakului spre Mondial nu a fost doar sportiv. Războiul Iran-Israel din 2024-2025 a închis spațiul aerian al Iranului, prin care zburau majoritatea zborurilor din Irak spre Europa.
Pentru deplasarea la barajul din Mexic, federația irakiană a trebuit:
Deplasare pe uscat din Bagdad în Iordania (Aman), trec prin teritoriul iordanian
De la Aman, zbor FIFA via Lisabona (escală de 8 ore)
De la Lisabona, zbor direct la Monterrey (10 ore)
Total drum: 36+ ore pentru o ședere de 5 zile
Comparativ, Bolivia a zburat direct de la La Paz la Monterrey în 6 ore. Logistic, Irakul a fost vulnerabil — jucătorii au ajuns obosiți. Performanța 2-1 e cu atât mai impresionantă.
Drumul DR Congo
DR Congo are participări la 3 Mondiale anterioare (1974 — sub numele Zair, 1982 — sub Zair, 2014 — DR Congo). Calificarea pentru 2026 a fost la fel de dramatică.
În preliminariile africane, DR Congo l-a eliminat pe Nigeria — favorita continentului — la penalty-uri (4-3) într-un meci tensionat. Generația congoleză include:
Axel Tuanzebe (West Ham, fundaș central)
Yoane Wissa (Brentford, atacant)
Cédric Bakambu (Olympiakos, atacant veteran)
Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, fundaș dreapta — recent schimbat naționalitatea din Anglia)
În barajul intercontinental vs Jamaica (31 martie 2026, Guadalajara), DR Congo a câștigat 1-0. Gol marcat de Axel Tuanzebe în prelungiri, după un meci foarte echilibrat. Tuanzebe, până atunci necunoscut publicului mondial, a devenit instant erou național.
Pentru DR Congo, e a 4-a calificare în istoria țării. Joacă în Grupa K alături de Portugalia, Columbia și Uzbekistan.
Cei 4 dezamăgiți: Jamaica, Suriname, Bolivia, Noua Caledonie
Jamaica — eliminată de DR Congo în finală. „Reggae Boyz” au ratat al doilea Mondial al istoriei (după 1998).
Suriname — eliminată în semifinală de Irak (2-0). A fost prima oară când Suriname ajungea atât de aproape — fără să se califice vreodată la un Mondial.
Bolivia — eliminată de Irak în finală. Bolivia nu a mai jucat la un Mondial din 1994. Pentru fanii sud-americani, eliminarea de către o echipă asiatică a fost dureroasă.
Noua Caledonie — eliminată în semifinală de Jamaica. Pentru această națiune din Pacific (270.000 locuitori), simpla prezență la barajul intercontinental a fost un triumf istoric.
Impactul pe cotele Mondialului
Calificarea Irakului și DR Congo a schimbat marginal cotele pentru Mondial:
Grupa I: a devenit „Grupa morții” datorită Irakului (cel mai slab într-o grupă cu Franța, Norvegia, Senegal) — paradoxal, Iranul prezent ar fi făcut grupa mai dificilă, dar Iran nu s-a calificat
Grupa K: Portugalia a primit un adversar accesibil în DR Congo, ceea ce ușurează calculul Cristiano Ronaldo & co.
Cota DR Congo să iasă din grupă: 5,0 (acceptabilă, dar nu favorită)
Cota Irak să iasă din grupă: 25,0 (foarte improbabilă, dar nu imposibilă în noul format)
Pentru pariori, ambele echipe oferă potențial pe „locul 3 cu calificare în 32-imi” — formatul nou permite asta.
Lectura emoțională a barajului
Dincolo de cifre, barajul intercontinental e momentul în care fotbalul își dezvăluie esența. Jucători care au sacrificat ani pentru vise care pot fi împlinite sau zdrobite într-un singur meci.
Pentru Irak: o țară marcată de războaie, sancțiuni, instabilitate politică. Calificarea la Mondial nu e doar sportivă — e simbolică pentru un popor care a suferit decenii.
Pentru DR Congo: o țară cu istorie tragică (genocid, război civil, sărăcie). Calificarea naționalei e una dintre puținele bucurii colective ale ultimelor decenii.
Pentru Noua Caledonie: pur și simplu prezența la baraj e o victorie istorică. Federația și-a dublat numărul de membri în 6 luni.
Rezultate la 16-17 iunie
Primele meciuri ale celor două echipe la Mondial:
Irak 1-4 Norvegia (16 iunie, Edmonton). Singurul gol al Irakului a venit prin Aymen Hussein — același jucător care a marcat golul de calificare împotriva Bolivia. Simbolic.
DR Congo încă nu a jucat. Primul meci e pe 18 iunie cu Portugalia.
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Surse
[1] FIFA. World Cup 2026 Play-Off Tournament results. fifa.com [2] Gulf News. Iraq qualifies for 2026 World Cup, ending 40-year wait. gulfnews.com [3] BBC Sport. DR Congo qualifies through intercontinental playoff. bbc.com/sport [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro