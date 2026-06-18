  MENIU  
Home > Advertorial > Căldura, adversarul invizibil al Mondialului 2026: cum schimbă temperaturile extreme jocul

Căldura, adversarul invizibil al Mondialului 2026: cum schimbă temperaturile extreme jocul

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Pentru jucători și fani, Cupa Mondială 2026 are un adversar pe care nu îl regăsești în listele Opta sau în clasamentele FIFA: temperatura. Raportul „Pitches in Peril”, publicat în septembrie 2025 de Football for Future, Common Goal și Jupiter Intelligence, a constatat că 10 din cele 16 stadioane gazdă au risc „foarte ridicat” de stres termic extrem. Două săptămâni în turneu, jucătorii și antrenorii deja se plâng de condiții.

Pentru fanii care pariază de acasă pe site-uri ca betano și urmăresc cotele „peste/sub goluri” sau „prelungiri”, căldura schimbă jocul în moduri pe care statisticile pre-turneu nu le pot capta întotdeauna.

Ce trebuie să știi pe scurt:

  • 14 din 16 stadioane gazdă depășesc pragurile de siguranță pentru stres climatic
  • 20 de experți internaționali au numit politica FIFA „inadecvată”
  • 25% din meciurile turneului ar putea depăși pragul WBGT de 26°C
  • FIFA folosește prag de 32°C pentru pauze de hidratare — experții recomandă 26°C
  • Aproape jumătate din meciurile din grupe încep între 1:00 și 6:00 ora Europei Centrale
  • Cele mai expuse stadioane: Miami și Monterrey (fără acoperiș climatizat)
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Recomandarea zilei

Raportul „Pitches in Peril”

În septembrie 2025, o coaliție de trei organizații (Football for Future, Common Goal, Jupiter Intelligence) a publicat raportul „Pitches in Peril”, una dintre cele mai detaliate analize climatice asupra unei Cupe Mondiale. Concluziile au fost îngrijorătoare.

Conform datelor:

Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Recomandarea zilei
  • 14 din 16 stadioane gazdă depășesc pragurile de siguranță pentru cel puțin un hazard climatic major
  • 10 stadioane au risc „foarte ridicat” de stres termic — definit ca temperatura WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, măsură combinată de temperatură, umiditate, vânt și radiație) ce depășește pragul de siguranță medical
  • Cele mai expuse: Miami (Hard Rock Stadium) și Monterrey (Estadio BBVA), ambele fără acoperiș climatizat
  • De urmărit: Philadelphia, Kansas City, Boston, New York/New Jersey

Raportul a fost trimis FIFA cu solicitarea de a regândi programul. FIFA a răspuns prin programarea multor meciuri seara și introducerea pauzelor de hidratare de 3 minute pe repriză, dar nu a schimbat fundamental abordarea.

Scrisoarea celor 20 de experți

În aprilie 2026, 20 de experți internaționali în sănătate sportivă, climatologie și performanță au trimis FIFA o scrisoare deschisă. Mesajul lor: politica curentă de protejare împotriva căldurii e „inadecvată”.

Argumentul principal: FIFA folosește pragul WBGT de 32°C pentru a justifica pauze de hidratare suplimentare. Experții susțin că acest prag e mult prea mare — recomandă WBGT de 26°C, conform standardelor medicale internaționale pentru sport profesionist.

Diferența nu pare mare în cifre, dar în practică e enormă:

  • Conform analizei CNN și World Weather Attribution, 25% din toate meciurile turneului ar putea depăși pragul de 26°C WBGT
  • Aproape jumătate din meciurile din grupe încep între 1:00 și 6:00 ora Europei Centrale (deci după-amiezile în SUA)
  • Inclusiv finala de pe MetLife Stadium (19 iulie 2026) ar putea depăși 26°C WBGT

Repetiția de la Mondialul Cluburilor 2025

Vara 2025 a fost o repetiție generală. FIFA a organizat Mondialul Cluburilor în SUA, în aceleași orașe, în aceeași perioadă. Rezultatele au fost îngrijorătoare.

Enzo Fernández, mijlocaș Chelsea/Argentina, a numit condițiile „foarte periculoase”. A descris dificultăți reale în a-și menține concentrarea în reprize lungi sub 35-38°C. Igor Tudor, antrenor Juventus, a relatat „10 cereri de schimbare într-un singur meci” — cele mai multe pe care le-a văzut vreodată într-un meci profesionist.

Performanțele individuale au scăzut clar:

  • Sprinturi pe meci: -15% față de iarna europeană
  • Distanță totală alergată: -8%
  • Pase reușite: -3%
  • Greșeli individuale: +20%

Aceste cifre sunt extrapolate pentru Mondialul 2026. Cele mai vulnerabile sunt echipele din ligi nordice (Norvegia, Suedia, Olanda, Danemarca), care au cele mai puține antrenamente în condiții similare.

Impactul tactic și asupra rezultatelor

Antrenorii de fotbal adaptează totul:

Rotația lotului crește. Antrenorii folosesc mai multe schimbări pe care le permit acum noile reguli (5 schimbări per meci). Jucătorii de top sunt menajați în prima jumătate a turneului pentru a fi prezenți în fazele eliminatorii.

Tempo-ul scade. Jocul devine mai bazat pe posesie și mai puțin pe presing înalt. Echipele de tip „Bielsa” (pressing total) sau „Klopp” (gegenpressing) sunt cele mai dezavantajate.

Greșeli mai frecvente. Deshidratarea la 4-5% scade dramatic capacitatea cognitivă. Decizii proaste se înmulțesc în repriza secundă. Erorile defensive cresc cu 20-25%.

Mai multe lovituri de departajare. Meciurile decisive (optimi, sferturi, semifinale, finale) au șansă mai mare să meargă în prelungiri și apoi penalty-uri. Echipele cu portari excepționali (Argentina cu Emi Martínez, Maroc cu Yassine Bounou) au avantaj implicit.

Pregătirile antrenorilor

Diferite echipe au luat decizii diferite pentru adaptare:

Anglia s-a stabilit la baza din Kansas City și a importat „kit-uri de somn” personalizate — saltele răcoritoare, perdele black-out, suplimente de melatonină ajustate pentru fiecare jucător. Tuchel a comentat: „Pregătirea fizică nu mai e suficientă. Recuperarea termică e la fel de importantă.”

Spania a făcut antrenamente pre-turneu la Sevilla, unde temperaturile vara depășesc 35°C, pentru aclimatizare. Brazilia sub Ancelotti a făcut același lucru în Brasilia.

Norvegia are cea mai dificilă situație. Niciun jucător de top nu joacă în ligi cu climă caldă (toți sunt în Anglia, Germania, Italia, Spania de nord). Antrenamentele de aclimatizare au fost limitate.

Programul de meciuri și fusurile orare

Mondialul 2026 are 13 ore diferite de start și 4 fuse orare diferite. Asta înseamnă că echipele sunt programate în meciuri în condiții foarte diferite:

  • Meciurile de la 12:00 EST (ora SUA Est) sunt cele mai fierbinți (aproximativ 19:00 ora Europei) — folosite pentru maximizarea TV global
  • Meciurile de la 15:00 EST sunt încă fierbinți
  • Meciurile de la 21:00 EST sunt cele mai răcoroase

Tunisia are cel mai fierbinte program din toate echipele — toate cele 3 meciuri din grupă programate la ore foarte calde. Reciproca: Iordania are programul mai răcoros.

Implicații pentru pariori

Cotele „peste/sub goluri” se mișcă diferit în funcție de oră:

  • Meciurile programate după ora 21:00 EST: cota „peste 2,5 goluri” e relativ mai bună
  • Meciurile programate la 12:00 EST sau 15:00 EST: cota „sub 2,5 goluri” e relativ mai bună (jucătorii obosesc, presing scade, șuturi mai puține)
  • Meciurile cu echipe nordice (Norvegia, Suedia, Olanda) ziua: cota „sub 2,5 goluri” e mai atractivă
  • Cota „meciuri cu prelungiri” în fazele eliminatorii: mai mare decât istoric

Aceste tipare au fost demonstrate empiric la Mondialul Cluburilor 2025 — diferențe statistice de 12-18% între meciuri ziua și seara.

Joacă responsabil

Pariurile sportive rămân o formă de divertisment și sunt permise doar persoanelor peste 18 ani. Stabilește-ți un buget înainte să pariezi și nu pune în joc sume care îți afectează viața. Pentru sprijin gratuit și confidențial, JocResponsabil.ro este punctul de contact oficial în România.

Surse

[1] Football for Future, Common Goal, Jupiter Intelligence. Pitches in Peril Report. footballforfuture.org [2] CNN. World Cup 2026 climate concerns: experts warn FIFA. cnn.com [3] World Weather Attribution. WBGT analysis for World Cup 2026 stadiums. worldweatherattribution.org [4] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro [5] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii, dat afară din casă de soție, după 12 ani de relație: „Am fost aruncat”
Andrei Rotaru, de la Insula Iubirii, dat afară din casă de soție, după 12 ani de relație: „Am fost aruncat”
Katie Price, de nerecunoscut după cea mai recentă intervenție la nivelul feței. "Buzele mele par atât de subțiri, urăsc asta!"
Katie Price, de nerecunoscut după cea mai recentă intervenție la nivelul feței. "Buzele mele par atât de subțiri, urăsc asta!"
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Avantaje
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Wow! Fiica Andreei Marin, decolteu îndrăzneț pe covorul roșu! Violeta a devenit o femeie superbă: rochie decoltată, machiaj de seară, bucle și atitudine
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Elle
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Cum arată și cu ce ocupă soția lui Marcel Pavel. Violeta Șmîșleaeva este o apariție rară
Cum arată și cu ce ocupă soția lui Marcel Pavel. Violeta Șmîșleaeva este o apariție rară
Tensiunile dintre Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu continuă. „De câte ori a avut nevoie de ajutor, eu am fost acolo”
Tensiunile dintre Ioana Ginghină și Nicoleta Luciu continuă. „De câte ori a avut nevoie de ajutor, eu am fost acolo”
Curtea de Apel din Paris a decis extrădarea prințului Paul al României
Curtea de Apel din Paris a decis extrădarea prințului Paul al României
Anghel Damian, contactat de o victimă după ce a lansat documentarul „Cămătarii”: „Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”
Anghel Damian, contactat de o victimă după ce a lansat documentarul „Cămătarii”: „Apelul nostru rămâne deschis și pentru alte persoane care vor să își spună povestea”
Observator News
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Un oraş cu doar doi locuitori se vinde la preţ de casă. Noul proprietar devine primar, poştaş şi recepţioner
Libertatea pentru Femei
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
18 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știau! Mare sfântă, astăzi, milioane de românce îi poartă numele superb. La mulți ani!
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Imaginile momentului cu Tuncay Öztürk, alături de soția și fetița lui! Uite cât este de topit după cea mica!. Imagini rare cu fostul soț al Andreei Marin și femeia care i-a dăruit un copil
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Redactia.ro
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Doliu în lumea filmului. A murit un îndrăgit actor din celebrul serial „Dallas”
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Studiu pe 1,6 milioane de oameni: medicamentele pentru slăbit ar putea reduce riscul unor forme de cancer
Studiu pe 1,6 milioane de oameni: medicamentele pentru slăbit ar putea reduce riscul unor forme de cancer
Cercetătorii au identificat organul care ar putea influența longevitatea și riscul de cancer
Cercetătorii au identificat organul care ar putea influența longevitatea și riscul de cancer
A murit profesorul Bogdan Marinescu, medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani
A murit profesorul Bogdan Marinescu, medicul care a ajutat-o pe Adriana Iliescu să devină mamă la 66 de ani
Medicii avertizează: greșeala pe care milioane de bărbați o fac zilnic și care le poate scurta viața
Medicii avertizează: greșeala pe care milioane de bărbați o fac zilnic și care le poate scurta viața
TV Mania
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Apariție neașteptată a lui David Popovici cu iubita lui. Momentul din parcare nu a trecut neobservat
Apariție neașteptată a lui David Popovici cu iubita lui. Momentul din parcare nu a trecut neobservat
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Madonna, imagini nefiltrate: Cum arată vedeta la 67 de ani. Fanii au rămas muți de uimire
Madonna, imagini nefiltrate: Cum arată vedeta la 67 de ani. Fanii au rămas muți de uimire
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
Fiica unui fost mare fotbalist va fi ispită în noul sezon „Insula iubirii”. Are 23 de ani și o carieră surprinzătoare
Imagini rare cu Adelina, soția lui Cristi Chivu! Are 44 de ani, dar arată impecabil. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”
Imagini rare cu Adelina, soția lui Cristi Chivu! Are 44 de ani, dar arată impecabil. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Și-a surprins fanii cu o fotografie din copilărie. Imaginea care a stârnit valuri de reacții în mediul online. Nimeni nu l-a recunoscut. Tu știi cine este?
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Libertatea
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Daveigh Chase a murit. Fetița din filmul de groază „The Ring” avea 35 de ani
Daveigh Chase a murit. Fetița din filmul de groază „The Ring” avea 35 de ani
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton