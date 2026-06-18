Curtea de Apel din Paris a decis extrădarea prințului Paul al României

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Paul de România, în vârstă de 77 de ani, ar putea fi predat autorităților de la București, în urma unei decizii de ultimă oră a justiției franceze care aduce o schimbare radicală în acest caz extrem de complex. Potrivit unui anunț al Ministerului Justiției, Curtea de Apel Paris a dispus predarea imediată a acestuia, hotărârea reprezentând un moment de cotitură în cadrul procedurii judiciare derulate în baza cooperării internaționale și punând capăt unui blocaj juridic care s-a întins pe parcursul ultimilor trei ani.

Deși decizia magistraților din Paris nu este una definitivă și poate fi contestată de avocații săi, ea reprezintă o victorie majoră pentru autoritățile române. În prezent, cel în cauză se află sub măsura controlului judiciar pe teritoriul francez, așteptând finalizarea procedurilor de contestație.

Condamnarea care l-a transformat în urmărit internațional

Problemele penale ale lui Paul de România au culminat în luna decembrie a anului 2020. Atunci, Înalta Curte de Casație și Justiție a României l-a condamnat definitiv la o pedeapsă de 3 ani și 4 luni de închisoare cu executare. Acuzațiile aduse de procurori au fost extrem de grave, vizând fapte de trafic de influență și complicitate în dosarul devalizării și retrocedării ilegale a fostei Ferme Regale de la Băneasa.

La doar o zi după pronunțarea sentinței, deoarece nu a fost găsit pentru a fi încarcerat, autoritățile de la București au emis pe numele său un prim mandat european de arestare, declanșând o operațiune de urmărire internațională care durează deja de mai bine de cinci ani, notează Hotnews.ro.

Istoricul refuzurilor: Cum a fentat extrădarea în Franța și Malta

Drumul până la decizia de predare din Franța a fost presărat cu numeroase eșecuri pentru justiția din România. În noiembrie 2023, Curtea de Apel din Paris respingea inițial cererea de extrădare formulată de București. La acel moment, judecătorii francezi au invocat argumente legate de nerespectarea dreptului la un proces echitabil, punctând o serie de nereguli administrative în depunerea jurământului de către doi dintre cei trei magistrați români care au dictat condamnarea.

Pentru a debloca situația, autoritățile române au emis un nou mandat european de arestare la începutul anului trecut. Ulterior, o nouă tentativă de aducere în țară a eșuat în primăvara anului 2024, când fugarul a fost localizat și reținut în Malta în timp ce asista la o ceremonie oficială. În ciuda eforturilor diplomatice și juridice, instanțele malteze s-au raliat poziției anterioare a Parisului și au refuzat, la rândul lor, predarea acestuia.

Rădăcinile dinastice ale unui caz intens mediatizat

Dincolo de componenta strict penală, cazul poartă și o puternică încărcătură istorică și dinastică. Tatăl său, Carol Mircea Grigore, născut în anul 1920, a fost fiul regelui Carol al II-lea al României, monarh care a condus țara în perioada interbelică. Destinul întregii familii a fost zdruncinat în anul 1947, odată cu venirea la putere a regimului comunist, când familia regală a fost expulzată forțat din țară, iar uriașul său patrimoniu imobiliar și funciar a fost confiscat de stat. Zeci de ani mai târziu, încercările repetate ale lui Paul de România de a redobândi aceste proprietăți de prestigiu, printre care și Ferma Regală Băneasa, aveau să stea la baza dosarului penal care l-a transformat în fugar internațional.

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