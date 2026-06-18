Cum arată și cu ce ocupă soția lui Marcel Pavel. Violeta Șmîșleaeva este o apariție rară

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Violeta Șmîșleaeva, soția lui Marcel Pavel, este o apariție foarte rară în spațiul public. Cei doi formează un cuplu de peste 30 de ani și au împreună trei copii. Cântărețul a postat fotografii rare cu soția lui. Iată cum arată și cu ce se ocupă Violeta.

Cum arată soția lui Marcel Pavel

Marcel Pavel a publicat imagini rare alături de soția lui, cu ocazia aniversării acesteia. Artistul i-a transmis un mesaj emoționant Violetei Șmîșleaeva, femeia care îi este alături de peste 30 de ani.

Fanii au reacționat imediat și au transmis felicitări și urări de la mulți ani, apreciind faptul că cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc.

Cu toate că este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți din România, Marcel Pavel se afișează rar în ipostaze de familie. De data aceasta, el a ales să posteze un mesaj plin de emoție pentru soția lui.

„La mulți ani, iubita mea soție! Astăzi sărbătorești nu doar ziua în care ai venit pe lume, ci și imensa binecuvântare de a te avea alături. Îți admir bunătatea, delicatețea, puterea, răbdarea și felul unic în care reușești să păstrezi echilibrul familiei noastre! Ești sprijinul meu, inspirația mea și omul care îmi face viața mai frumoasă prin simpla sa prezență.

Citește și: Marcel Pavel, dezvăluiri despre carieră și familie: „Voi fi un bunic tânăr!” VIDEO

Îți mulțumesc pentru dragostea pe care mi-o oferi, pentru zâmbetele care îmi înseninează sufletul și pentru toate momentele minunate pe care le construim împreună. Fiecare clipă petrecută lângă tine îmi amintește cât de norocos sunt. Îți doresc sănătate, fericire, împliniri și să ai parte de tot ce este mai frumos pe lume. Să rămâi mereu la fel de luminoasă, elegantă, inteligentă și iubitoare. Meriți tot respectul, admirația și dragostea mea, astăzi și în fiecare zi.

La mulți ani, scumpa mea soție! Te iubesc din toată inima și îți mulțumesc că faci din viața mea o poveste atât de frumoasă”, a scris Marcel Pavel pe Facebook.

Citește și: Cum își cresc Marcel Pavel și soția lui copiii: „Nu au bani să arunce prin cluburi, să facă aroganțe prin restaurante!” / Exclusiv

Pentru că a primit foarte multe mesaje, artistul a revenit ulterior cu o nouă fotografie și le-a mulțumit oamenilor pentru urările primite, în numele soției sale.

O poveste de dragoste impresionantă

Marcel Pavel și Violeta Șmîșleaeva sunt împreună de peste trei decenii. Femeia a mărturirist că relația cu artistul nu a început cu o dragoste la prima vedere.

Ea l-a cunoscut în anul 1992, pe când în viața ei se întâmplau o mulțime de schimbări. Violeta este fostă balerină, iar cariera lui Marcel Pavel nu i-a dat încredere că lucrurile între ei vor funcționa.

Citește și: Cum s-au cunoscut Marcel Pavel și soția lui? Formează un cuplu de 27 de ani!

„L-am cunoscut în 1992. Și atunci trăiam vremuri tulburi, cu multe schimbări, însă aveam încredere că sunt schimbări în bine! Nu a fost dragoste la prima vedere, nici la a doua, dar Marcel a fost întotdeauna carismatic şi a reuşit să-mi pătrundă în minte şi în inimă. Dar nu, nu mă vedeam lângă el, şi cum aş fi putut spera: eu balerină, el cântăreţ, nu era o combinaţie câştigătoare!”, mărturisea Violeta Șmîșleaeva.

Cei doi au împreună trei copii: Sasha, Richard și Ioana Iuvenalia.

Cei doi au ales să își trăiască povestea de dragoste dincolo de ochii publicului, iar Violeta este o prezență extrem de discretă, preferând adesea să nu apară la evenimentele mondene.

Urmărește-ne pe Google News