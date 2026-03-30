Design care inspiră: FERRO lansează trei noi colecții noi care transformă baia și bucătăria în sanctuare de stil și eficiență

Uneori, cele mai spectaculoase transformări dintr-o locuință nu vin din renovări majore, ci din acele detalii fine care schimbă modul în care interacționăm cu spațiul nostru. FERRO, unul dintre liderii de necontestat pe piața de instalații sanitare și termice, face un pas hotărât spre viitorul designului interior și lansează trei colecții noi: CIRCULUS, TALASSA și FILTRATA.

Aceste colecții au fost create pentru a demonstra că obiectele pe care le atingem de zeci de ori pe zi pot fi, în același timp, piese de artă minimalistă și soluții tehnologice de înaltă precizie.

CIRCULUS: Cum arată armonia perfectă într-o baie modernă?

Totul pornește de la cerc – forma supremă a echilibrului în natură. Colecția CIRCULUS a fost concepută pentru cei care caută o estetică pură, capabilă să inducă o stare de liniște imediat ce pășești în baie. Liniile cilindrice și pipele rotunde creează o curgere vizuală neîntreruptă, transformând lavoarul sau cada în zone de o eleganță rară.

Dincolo de aspect, magia stă în detalii: aeratorul este complet ascuns pentru a nu întrerupe continuitatea metalului, păstrând designul incredibil de curat. Disponibilă în finisaje sofisticate precum crom (luminos și atemporal, auriu periat (pentru un look cald, luxos) sau gunmetal (pentru un aer industrial-chic), CIRCULUS oferă soluții complete care se integrează perfect în băi moderne, minimaliste, industriale sau clasice reinterpretate, adaptându-se cu ușurință oricărui stil datorită versatilității sale vizuale. Bateriile de lavoar sunt dezvoltate în trei variante de înălțime – 10 cm, 15 cm și 20,5 cm – pentru a oferi soluții ergonomice și estetice adaptate diferitelor tipuri de lavoare și preferințe de utilizare. Alegerea înălțimii corecte asigură confort în utilizare, elimină stropirea nedorită și optimizează fluxul de apă în funcție de poziționarea lavoarului. Sistemul de duș încastrat oferă o combinație ideală între estetică modernă, confort maxim și siguranță în utilizare. Designul minimalist și elegant asigură mai mult spațiu în cabina de duș, confort superior la utilizare, o întreținere simplă și durabilitate crescută. Bateria pentru cadă free standing este ideală pentru băile spațioase unde designul are nevoie de „aer” să respire.

TALASSA: Poate minimalismul să fie cu adevărat spectaculos?

Dacă credeai că un design simplu nu poate tăia respirația, colecția TALASSA te va face să te răzgândești. Această gamă explorează limitele fineții, o pipă ultra-subțire și plată care oferă bateriei un aspect aproape sculptural, unde „mai puțin” înseamnă, de fapt, „mult mai mult”.

Deși profilul este unul delicat, ingineria din spate asigură un control extrem de precis al debitului și temperaturii, garantând o durabilitate pe care doar un lider de piață o poate oferi. Cu sisteme de duș integrate și baterii coordonate pentru lavoar, bideu și cadă, colecția TALASSA permite crearea unui decor unitar, unde nicio piesă nu pare lăsată la voia întâmplării.

FILTRATA: Cum ar fi să ai apă pură direct de la robinet, fără compromisuri?

Bucătăria modernă nu mai este doar locul unde gătim, ci reprezintă centrul vital al sănătății familiei. Sănătatea noastră vine în mare măsură din ceea ce mâncăm și bem. Aici intervine colecția FILTRATA, o soluție ingenioasă care elimină definitiv nevoia de a căra baxuri grele de apă sau de a aglomera blatul cu carafe de filtrare.

Inovația principală constă în sistemul de filtrare hibrid: o combinație între cărbune activ și tehnologie cu ioni de argint. În timp ce cărbunele elimină gustul de clor și impuritățile, ionii de argint acționează ca un scut protector, limitând dezvoltarea bacteriilor în interiorul filtrului. Rezultatul? O apă proaspătă, sigură și cu un gust excelent, livrată prin două comenzi separate pentru a nu risipi apa filtrată atunci când speli vasele. Este pasul final către o bucătărie sustenabilă, „plastic-free”, care are grijă atât de tine, cât și de mediu.

Viitorul locuinței tale începe cu un detaliu

Noile lansări FERRO confirmă faptul că tehnologia și designul nu sunt concepte separate, ci două fețe ale aceleiași monede. Fie că alegi liniile curbate din CIRCULUS, silueta plată din TALASSA sau funcționalitatea eco-friendly din FILTRATA, alegi de fapt să investești în confortul tău pe termen lung.Descoperă viitorul băii și bucătăriei tale! Explorează întreaga gamă și lasă-te inspirat de noile colecții FERRO. Vezi cum un singur detaliu bine ales poate schimba complet atmosfera întregii case.

Foto: FERRO

