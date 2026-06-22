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De ce prima impresie costă și cum o controlezi cu servicul de dantură planificată digital la Mb Dental

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.  Actualizat 22.06.2026, 11:26
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Zâmbetul e primul lucru pe care îl observă oamenii. Dacă îl eviți sau îl ascunzi, se vede. Dantura planificată digital schimbă asta și poate îți arată rezultatul înainte de tratament.

De ce zâmbetul contează mai mult decât crezi în mediul profesional

În business, la întâlniri, când ai prezentări sau faci negocieri, zâmbetul influențează percepția de credibilitate, îngrijire și încredere în sine, lucruri pe care nicio ținută nu le poate compensa dacă lipsesc. Femeile active știu asta intuitiv și tocmai de aceea investesc în imagine, în detalii, în tot ce comunică înainte de primul cuvânt. 

Dantura face parte din această ecuație – și serviciul de dantura planificata digital poate fi soluția care pune controlul în mâinile pacientei.

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Ce înseamnă, concret, dantură planificată digital?

Dantura planificată digital – sau Digital Smile Design, disponibil la Mb Dental – e un protocol care combină fotografii faciale standardizate, scanare intraorală 3D și software specializat pentru a proiecta zâmbetul înainte de orice intervenție.

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Rezultatul e un mockup digital pe care îl vezi pe ecran. Îți poate arăta proporțiile dinților, simetria, forma, culoarea, toate ajustabile în timp real, în funcție de preferințele tale. Abia după ce aprobi simularea, tratamentul începe. Nu e estetică la ghici.

Cum arată procesul pas cu pas

  • Consultație inițială și fotografii faciale standardizate.
  • Scanare intraorală digitală (fără amprentă clasică).
  • Radiografie 3D CBCT, care s suprapune cu scanarea intraorală digitală.
  • Proiecție digitală a zâmbetului final, ajustată împreună cu medicul.
  • Mockup (simulare fizică) de probat în gură înainte de orice decizie.
  • Tratament executat conform planului aprobat.

Durata variază în funcție de complexitatea cazului, dar etapele de planificare se desfășoară de obicei în 1-2 consultații.

Ce poți corecta printr-un plan digital de zâmbet?

  • Dinți inegali ca lungime sau lățime.
  • Spații între dinți.
  • Culoare sau transparență neuniformă.
  • Contur gingival asimetric
  • Zâmbet gingival.
  • Restaurări vechi care nu mai corespund estetic.

De ce contează că poți să vezi rezultatul înainte de tratamente?

Planificarea digitală elimină această incertitudine. Un studiu clinic publicat în J Pharm Bioallied Sci (2024, n=150) arată că satisfacția pacienților care au beneficiat de Digital Smile Design a fost semnificativ mai ridicată față de abordarea convențională – 92% rezultate excelente față de 78% în cazul planificării clasice.

De ce Mb Dental poate fi alegerea potrivită pentru acest serviciu

Mb Dental este una dintre clinicile din Cluj-Napoca care integrează planificarea digitală a zâmbetului într-un flux de tratament complet, de la simulare la execuție, cu o echipă multidisciplinară in-house: estetică, ortodonție, parodontologie și implantologie în același loc.

Asta înseamnă că planul de zâmbet e construit cu toate perspectivele medicale activate de la început, nu ajustat pe parcurs. Pacientele care vin pentru estetică primesc și o evaluare completă a sănătății orale – pentru că un zâmbet frumos care nu e sănătos nu rezistă.

Întrebări frecvente:

  1. Dantura planificată digital e doar pentru estetică?

Nu. Planificarea digitală evaluează și funcția – ocluzia, sănătatea gingivală, stabilitatea pe termen lung. Estetica e rezultatul, nu singurul scop.

  1. Cât durează procesul de planificare?

De regulă 1-2 consultații pentru simulare și aprobare. Tratamentul efectiv variază în funcție de tipul de intervenție ales.

  1. Pot vedea rezultatul înainte să mă decid?

Da. Mockup-ul digital și cel fizic sunt parte din proces. Nu presupune nicio intervenție ireversibilă nu începe fără aprobarea ta explicită.

  1. Este dureros?

Scanarea intraorală e complet nedureroasă. Intervențiile ulterioare se fac sub anestezie locală, cu posibilitatea să simți un disconfort minim.

  1. De unde știu dacă sunt candidată potrivită?

O consultație de evaluare clarifică asta. Planificarea digitală se adaptează majorității cazurilor de estetică dentară.

Mini-rezumat

Dantura planificată digital îți oferă controlul asupra rezultatului înainte de orice tratament. Poți să vezi zâmbetul final, apoi poți să-l ajustezi și să aprobi dacă îți place ce vezi – abia apoi încep intervențiile. Pentru femeile active din Cluj care investesc în imagine, poate fi abordarea care reduce incertitudinea din ecuație.

Programează o consultație la Mb Dental ca să poți vedea cum ar arăta zâmbetul tău.

Sursa foto: mbdental.ro

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