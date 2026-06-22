Cum creezi un colț de relaxare în casă cu bani puțini

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Un colț de relaxare are nevoie de lumină potrivită, de câteva obiecte bine alese și de o atmosferă care te ajută să te rupi de ritmul zilnic. Nu contează dacă locuiești într-un apartament mic sau într-o casă spațioasă. Cu puțină organizare și cu multe idei practice, poți transforma un colț nefolosit într-un spațiu în care chiar îți vine să stai. Un astfel de loc poate fi folosit pentru citit, cafeaua de dimineață, câteva minute de liniște, scris în jurnal sau pur și simplu pentru o pauză între activitățile zilei. Iar diferența o fac detaliile, nu bugetul.

Alege locul în funcție de lumină și de activitatea pe care o faci

Un colț de relaxare funcționează atunci când îmbină confortul cu un scop clar. De aceea, este recomandat să alegi o zonă cu lumină naturală și să decizi de la început ce rol va avea acel spațiu. Dacă îl folosești pentru citit, ai nevoie de un scaun comod și de o sursă bună de lumină.

În cazul spațiilor mai întunecate, o lampă cu lumină caldă poate schimba rapid atmosfera, spre deosebire de lumina albă, rece, asociată mai degrabă zonelor de lucru. Specialiștii în design interior arată că iluminatul ambiental contribuie la confortul unei locuințe. Potrivit recomandărilor publicate de Architectural Digest, lumina influențează în mod direct percepția asupra spațiului și starea de bine.

În același timp, un spațiu care adună prea multe funcții își pierde identitatea, motiv pentru care este bine să eviți transformarea lui simultană în birou, zonă de depozitare și loc de relaxare.

Mizează pe trei elemente: textură, lumină și miros

Atmosfera unui colț de relaxare se construiește prin simțuri. Textilele moi oferă confort vizual și fizic, lumina caldă reduce senzația de spațiu rece, iar mirosul, fie că vine de la o lumânare, bețișoare parfumate sau uleiuri aromatice, poate transforma zona într-un loc asociat cu pauza și relaxarea. Aceste elemente au impact rapid și costuri reduse.

Păstrează spațiul aerisit

Un colț de relaxare nu trebuie încărcat cu multe decorațiuni. Prea multe obiecte creează agitație vizuală și reduc senzația de calm. Mai bine alegi două sau trei elemente precum o plantă, o carte, un obiect decorativ cu semnificație sau o lumânare. Obiectele simbolice, cristalele decorative, figurinele sau accesoriile inspirate din Feng Shui apar tot mai des în amenajările interioare, deoarece adaugă o dimensiune personală spațiului. Contează să nu aglomerezi zona, ci să alegi obiecte care susțin starea pe care vrei să o creezi.

Alege obiecte care au sens pentru tine

Un colț de relaxare nu trebuie să arate ca într-un catalog, ci trebuie să te reprezinte. Semnificația pe care o au obiectele pentru tine contează mai mult decât valoarea lor materială. Atunci când alegi lucruri care îți transmit liniște și confort, spațiul capătă coerență și devine mai ușor de integrat în rutina zilnică. Un astfel de spațiu nu depinde de buget, ci de felul în care folosești lumina, ordinea, textura și obiectele personale. Cu alegeri simple și bine gândite, chiar și un metru pătrat poate deveni locul în care îți recapeți ritmul și te bucuri de câteva momente doar pentru tine.

Sursa foto: pexels.

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