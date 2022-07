Cumpără pardoseală de marcă de pe Plintaonline.ro – Investiția merită!

Magazinele de bricolaj din ziua de azi oferă o gamă largă de pardoseli, iar prețurile sunt destul de mari. În acest an au crescut mult prețurile la materiale de construcții și amenajări interioare și asta a devenit o problemă pentru oamenii care vor să facă astfel de lucrări la casă.

Cei care sunt în căutarea unor pardoseli de marcă, ar putea găsi diferite tipuri de parchet laminat pe magazinul plintaonline.ro, care are doar produse de calitate. Aici găsești tot ce îți dorești pentru amenajari de acest fel, doar produse de top, precum sunt:

Parchet laminat de marcă Egger, Tarkett, Kronopol, Kronotex, Swiss Krono

Parchet stratificat, parchet triplustratificat

Parchet de plută, parchet de lemn masiv

Plinte parchet de toate tipurile – din lemn, din PVC, MDF, duropolimer, videlit, UPVC, durotec

Brâuri decorative, scafe tavan, cornișe tavan și profile bandă LED.

Parchetul laminat de marcă (ex. Tarkett, Egger) are caracteristici de calitate foarte bune, rezistență, durabilitate și un aspect frumos, fapt pentru care cererea crește an de an, în ciuda prețului actual. În magazinul plintaonline.ro poți găsi astfel de pardoseli de lux la cele mai competitive prețuri de pe piață.

Alegerea parchetului se face în funcție de mai multe criterii (preț, model, marcă, stilul încăperii în care se montează, culoarea pereților, tipul de mobilier, decorațiuni și alte aspecte). Plăcile de parchet trebuie verificate, să aibă stratul superior rezistent la uzură și stratul de mijloc cu proprietăți de stabilitate. Stratul de bază contează enorm și el, trebuie să fie stabil și cu proprietăți de rigiditate. Asortarea cu plintă parchet trebuie să se facă cu atenție, pentru a nu scădea calitatea produsului final; în acest an, cele mai populare opțiuni sunt plinte mdf și plinte duropolimer.

În ziua de azi, mulți oameni aleg anumite variante de parchet cu proprietăți hidrofuge, ca de exemplu:

Parchet laminat rezistent la apă Tarkett

Parchet laminat rezistent la apă Kronotex Aqua Robusto

Parchet laminat rezistent la apă Swiss Krono

Parchet laminat rezistent la apă Egger Aqua+

Parchet laminat rezistent la apă Cassen.

De asemenea, oamenii sunt încântați și de modelele de parchet stratificat din prezent, pentru că acestea sunt elegante și de calitate. Producătorii oferă o gamă mare de pardoseli de toate tipurile, din care face parte și parchetul laminat, care este apreciat din punct de vedere calitate-preț.

Foarte popular a devenit și parchetul din plută, deoarece acesta este perfect pentru bucătării. Acest material are proprietăți de izolare termică și fonică ridicată și se comportă bine în spații cu un nivel de umiditate mai ridicat, ca de exemplu în bucătărie.