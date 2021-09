Cum să pregătești copilul de şcoală, dar și să economisești

Știi povestea cu copilul care după prima zi de şcoală, când părintele îl întreabă în dimineața următoare dacă s-a pregătit pentru o nouă zi, îi răspunde contrariat: „Da’ am fost ieri! Trebuie să mă mai duc iar”? Dacă te-am făcut să zâmbești, ne bucurăm. Mai ales că rândurile următoare sunt ceva mai serioase, dar – zicem noi – de mare ajutor pentru tine. Fiindcă cu toții știm că pregătirea copilului pentru un (nou) an şcolar (să sperăm) offline înseamnă costuri deloc de neglijat… De la ghiozdan, la rechizite, cărți și până la haine – toate sunt necesare, dar și costisitoare. Cum te asiguri că reduci cheltuielile, pentru ca bugetul familiei să nu fie afectat din prima lună? Uite, există câteva trucuri pe care specialiștii din domeniu le recomandă:

Fă achizițiile pas cu pas

În prima zi de şcoală copiii își cunosc sau revăd colegii, profesorii și tocmai de aceea îmbrăcămintea contează mult pentru ei. Doar vorbim de prima impresie… Încearcă să empatizezi cu cel mic și fă-i pe plac. În prima zi, cumpără-i ținuta pe care și-o dorește, iar restul de haine de care ar mai avea nevoie achiziționează-le ulterior. Nu trebuie să faci toate cumpărăturile dintr-un foc.

Ai grijă de hainele celui mic

E mai ieftin să protejezi îmbrăcămintea, decât să cumperi una nouă. Orice părinte știe că nu e ușor să păstrezi hainele copilului nepătate. Să evităm murdăria este imposibil, așa că indicat e să găsim detergentul de rufe potrivit. O variantă pe care ți-o recomandăm este noul ASEVI Max Freshness. Detergentul lichid (creat special pe mirosul consumatorului român și care ajunge pentru 30 spălări) elimină cele mai dificile pete, atât de pe haine albe, cât și colorate, protejând țesăturile și prelungindu-le viața. Astfel, te asiguri că nu vei cumpăra haine noi în fiecare săptămână! Iar dacă i le mai și catifelezi și parfumezi cu balsamul Sensations Luxury, sigur îl cucerești. Cui nu-i place să fie lăudat pentru parfumul pe care-l poartă?

Etichetează, etichetează, etichetează

Cei mici au tendința să fie neglijenți cu lucrurile lor și, de multe ori, le cam pierd / încurcă cu colegii/prietenii. Pentru a te asigura că penarul, cărțile sau alte rechizite se întorc acasă, o idee foarte bună și creativă este să etichetezi lucrurile. Găsești în toate papetăriile sau în supermarketuri etichete colorate și amuzante pentru obiectele copilului. Prețul lor este unul infim, mai ales atunci când te gândești câte lucruri vei salva de acum încolo, nu-i așa?

Reciclează rechizitele

An de an cumperi caiete, cărți și tot felul de rechizite, care, cel mai adesea, sunt folosite doar pentru o anumită materie. Deseori, chiar dacă sunt încă în stare bună, ghiozdanele sunt schimbate în fiecare an, iar cel vechi ajunge să fie aruncat. Să apelezi la rude / prieteni pentru a te ajuta cu rechizite de la copiii lor mai mari să știi că are multe avantaje. Cei mici sunt învățați să dăruiască, mediul înconjurător este astfel protejat iar, desigur, bugetul tău intact. Super deal!

Pacheţelul cu mâncare de acasă

Dacă îl înveți pe cel mic cu pachețel de acasă, vei prinde doi iepuri dintr-o lovitură. În primul rand, sigur vei economisi bani, dar te vei asigura și că va mânca mai sănătos. Doar știi că atunci când primește bani la şcoală, copilul are tendința să îi cheltuie pe toți pe fast-food sau dulciuri. Învață-l cu variante gustoase de pachețel pentru şcoală: sandvișuri cu pui, curcan, ton, fructe tăiate într-un mod creativ, brioșe cu legume etc. Tu eşti expertul J

Pentru că începutul şcolii nu e un moment important doar pentru copil, ci și pentru părinți! Un studiu realizat pe 2,000 de participanți arată că un părinte mai muncește încă 10 ore în plus în fiecare săptămână doar pentru pregătirea copilului pentru şcoală. Așa că fă-ți viața mai ușoară învăţându-ți, în același timp, copilul să aibă obiceiuri sănătoase!