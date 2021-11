Cum să comunici eficient cu colegii de la birou în funcție de personalitatea lor?

Personalitățile diferite au moduri diferite de a comunica și este ideal să determini ce personalitate are interlocutorul tău pentru a putea să comunici eficient. Dacă ai simțit vreodată o deconectare față de colegii tăi, poate că nu vorbești limba lor. Diferitele personalități au moduri diferite de a comunica și, înțelegându-te mai bine pe tine și pe ceilalți, poți fi parte dintr-o o echipă mai eficientă. Cartea 5 Voices: How to Communicate Effectively with Everyone You Lead oferă numeroase informații în acest sens și primul lucru pe care ar trebui să îl faci este să citești despre cele mai comune tipuri de personalitate.

În activitatea lor de consultanți în afaceri, Kubicek și co-autorul Steve Cockram au auzit în mod obișnuit despre angajații care au făcut teste de personalitate, doar ca să uite rezultatele sau să nu înțeleagă cum să le folosească. „Testele de personalitate pot fi inutile, deoarece se bazează pe modul în care persoana se vede la locul de muncă”, spune Kubicek. „Sunt adesea prea complicate și nu sunt atractive.”

Dar personalitatea este importantă atunci când vine vorba de o comunicare eficientă. Bazându-se pe cercetările renumitului psihiatru elvețian Carl Jung și folosind perspectivă din tastarea personalității de bază, Kubicek și Cockram au simplificat procesul. Rezultatul este reprezentat de 5 Voci, o metodă care creează un limbaj comun, astfel încât fiecare membru al unui grup nu numai că poate fi auzit, ci și apreciat pentru contribuțiile sale unice.

Vocile sunt distincte, fiecare cu punctele sale forte și slabe:

1. Îngrijitorii. Îngrijitorii sunt pregătiți să aibă grijă de ceilalți și să îi ajute pe alții să se dezvolte. Ei protejează valorile și principiile și au un angajament față de armonia organizațională.

2. Creativii. Creativii au un dar pentru companii, fiind vocea viitorului și sunt campioni ai inovației și ai ideilor noi. Ei pot vedea cum se potrivesc piesele dintr-un proiect și caută mereu modalități de a îmbunătăți lucrurile.

3. Gardienii. Gardienii se străduiesc să păstreze și să protejeze, concentrându-se pe responsabilitate, muncă grea și administrare. Ei caută claritate și logică și le place să vadă antecedente de succes.

4. Conectorii.Conectorilor le place să conecteze oameni, idei și resurse. Ei au o capacitate intuitivă de a simți lucrurile și au nevoie alte persoane pe care sa le ghideze și între care să mijlocească accesul.

5. Pionierii. Pionierii sunt dominanti și zgomotoși, aducând grupului o gândire de tip militar. Ei privesc mereu spre viitor și au o dorință puternică de a câștiga.

Cum pot fi folosite aceste informații în comunicare?

Vocea ta este punctul tău favorabil, iar dacă poți petrece 70% din timp făcând lucruri care se potrivesc cu ea, vei prospera, spune Kubicek. Odată ce îți identifici propria voce sau o recunoști în alții, folosește-o pentru a construi echipe mai bune și a comunica mai eficient.

Îngrijitorii sunt manageri grozavi, deoarece fac eforturi suplimentare pentru a-și susține echipa, ceea ce duce adesea la o productivitate mai bună. De asemenea, personalul rezistă schimbării, așa că atunci când împărtășești o idee nouă, asigură-te că abordezi modul în care aceasta ajută angajații și clienții.

Creativii sunt campionii marilor idei de mâine, stimulând creșterea și inovația și se găsesc adesea în mediul academic, design și tehnologie. Cu toate acestea, acest tip trebuie să fie atras pentru a-i împărtăși ideile, așa că, dacă ai un creativ în grup, asigură-te că îți faci timp pentru a-i răspunde la întrebări.

Gardienii pot fi văzuți ca pesimiști de către echipă, deoarece își imaginează mereu ceea ce ar putea să nu funcționeze. Această voce, totuși, menține companiile pe linia de plutire și pe drumul cel bun, iar ele sunt motoarele care preiau idei grozave și le fac să se întâmple. Vorbește cu acești angajați înțelegându-le motivele și înlăturându-le preocupările.

Conectorii sunt adesea sufletul petrecerii și vocea care face compania amuzantă. Sunt experți în rețele și se descurcă bine în roluri precum vânzări și relații cu publicul. Sunt colaboratori grozavi care lucrează mai bine în echipe.

Pionierii sunt personaje puternice care au potențialul de a fi lideri foarte buni. În timp ce pionierii reprezintă doar 7% din întreaga populație, Kubicek spune că ocupă peste 50% din funcțiile de CEO. Lor le place place să creeze strategii și tot ei sunt cei care au curajul să ia decizii dificile.

Cunoașterea vocilor poate ajuta companiile să formeze echipe eficiente, precum și strategii. La întâlniri, de exemplu, cere contribuții, începând cu îngrijitorii, apoi creatorii, apoi gardienii, conectorii și, în final, pionierii. „Pionierii sunt vocea cea mai puternică și cei mai importanți ascultători”, spune Kubicek. „Vei pune toate ideile și gândurile pe masă dacă pionierii vorbesc ultimii.”

Toate cele cinci voci sunt necesare în organizații și grupuri, iar una nu este mai importantă decât cealaltă, spune Kubicek. „Pentru ca orice echipă executivă să funcționeze la capacitatea sa maximă, fiecare voce nu trebuie doar să fie prezentă, ci și să fie onorată și reprezentată în discuțiile strategice”, spune el. „Fiecare companie trebuie să susțină contribuțiile pe care fiecare dintre cele cinci le aduce. A minimiza sau a marginaliza oricare dintre voci înseamnă a submina eficiența echipei.”