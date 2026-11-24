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În zilele caniculare, terasa devine greu de folosit, iar plantele din grădină pot fi afectate de expunerea prelungită la soare. O plasă de umbrire te ajută să reduci intensitatea luminii și să creezi un spațiu mai confortabil, fie că o montezi în grădină, în solar, pe terasă sau de-a lungul gardului.

Pentru a alege varianta potrivită, ține cont de locul montajului, gradul de umbrire, materialul plasei și condițiile de utilizare. Descoperă în continuare opt recomandări care te vor ajuta să alegi și să montezi corect plasa de umbrire.

1. Stabilește unde vei monta plasa de umbrire

Înainte de a alege plasa, gândește-te la scopul pentru care o vei folosi. O plasă destinată protejării răsadurilor are caracteristici diferite față de una montată pe gard sau deasupra unei pergole.

Iată unde poți utiliza plasa de umbrire:

În grădina de legume: reduce expunerea plantelor la soarele puternic, mai ales în perioadele caniculare. Monteaz-o pe o structură de susținere, fără să atingă frunzele, astfel încât aerul să poată circula.

reduce expunerea plantelor la soarele puternic, mai ales în perioadele caniculare. Monteaz-o pe o structură de susținere, fără să atingă frunzele, astfel încât aerul să poată circula. În solar: ajută la limitarea încălzirii excesive, dar trebuie folosită împreună cu o aerisire corespunzătoare. Nu bloca ușile sau ferestrele de ventilație.

ajută la limitarea încălzirii excesive, dar trebuie folosită împreună cu o aerisire corespunzătoare. Nu bloca ușile sau ferestrele de ventilație. Pe terasă, foișor sau pergolă: oferă protecție împotriva soarelui și contribuie la crearea unui spațiu mai confortabil pentru relaxare.

oferă protecție împotriva soarelui și contribuie la crearea unui spațiu mai confortabil pentru relaxare. Pe balcon sau gard: reduce vizibilitatea din exterior și oferă mai multă intimitate, în funcție de densitatea materialului.

Alege plasa în funcție de utilizare, deoarece un grad de umbrire potrivit pentru o terasă poate fi prea mare pentru plantele care au nevoie de multă lumină.

2. Alege gradul de umbrire în funcție de utilizare

Gradul de umbrire, exprimat procentual, indică nivelul de lumină pe care plasa îl poate bloca. De exemplu, o plasă cu umbrire de 50% reduce aproximativ la jumătate lumina care trece prin material, în condițiile de testare indicate de producător.

Pentru alegerea gradului de umbrire, poți folosi următoarele repere orientative:

30–40%: pentru răsaduri și legume care au nevoie de multă lumină, precum roșiile, ardeii sau castraveții;

pentru răsaduri și legume care au nevoie de multă lumină, precum roșiile, ardeii sau castraveții; 40–60%: pentru anumite plante sensibile la căldură, precum salata și spanacul sau pentru solarii expuse la soare puternic;

pentru anumite plante sensibile la căldură, precum salata și spanacul sau pentru solarii expuse la soare puternic; 60–80%: pentru terase, pergole și zone de relaxare unde este necesară mai multă umbră;

pentru terase, pergole și zone de relaxare unde este necesară mai multă umbră; 80–95%: pentru garduri și balcoane unde îți dorești mai multă intimitate.

Aceste valori sunt orientative. În cazul plantelor, gradul potrivit depinde de specie, temperatură, anotimp și cantitatea de lumină disponibilă.

Nu alege automat plasa cu cel mai mare procent de umbrire. Pentru culturile de legume, lumina insuficientă poate afecta creșterea și producția.

3. Alege plasa potrivită pentru roșii și alte legume

Roșiile, ardeii și vinetele au nevoie de lumină pentru a se dezvolta, însă expunerea la temperaturi foarte ridicate poate provoca arsuri pe fructe și afectează înflorirea sau fructificarea.

În perioadele caniculare, o plasă cu grad de umbrire de aproximativ 30–50% poate fi utilă pentru culturile expuse intens la soare. Alegerea depinde însă de condițiile locale și de necesarul de lumină al plantelor.

Montează plasa deasupra culturilor, pe arce, țăruși sau o structură de susținere, fără să o așezi direct pe frunze. Astfel, aerul poate circula mai bine, iar plantele au suficient spațiu pentru creștere.

Pentru salată, spanac și unele plante aromatice, poți lua în calcul un grad de umbrire mai ridicat în perioadele foarte calde. Verifică periodic umiditatea solului, deoarece reducerea expunerii la soare poate influența și frecvența udării.

4. Verifică materialul, gramajul și protecția UV

Majoritatea plaselor de umbrire sunt fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), un material rezistent, potrivit pentru utilizarea la exterior. Structura acestuia permite circulația aerului și trecerea apei, astfel că plasa de umbrire nu înlocuiește o copertină impermeabilă.

Înainte de achiziție, verifică următoarele caracteristici:

Protecția UV: alege o plasă stabilizată împotriva radiațiilor ultraviolete, pentru o rezistență mai bună la expunerea îndelungată la soare.

alege o plasă stabilizată împotriva radiațiilor ultraviolete, pentru o rezistență mai bună la expunerea îndelungată la soare. Gramajul: exprimat în g/m², indică masa materialului. Un gramaj mai mare nu înseamnă automat un procent mai ridicat de umbrire.

exprimat în g/m², indică masa materialului. Un gramaj mai mare nu înseamnă automat un procent mai ridicat de umbrire. Tipul de țesere: plasele tricotate sunt flexibile și pot fi potrivite pentru solarii, în timp ce modelele cu structură mai rigidă pot fi utilizate pe garduri sau alte suprafețe drepte.

plasele tricotate sunt flexibile și pot fi potrivite pentru solarii, în timp ce modelele cu structură mai rigidă pot fi utilizate pe garduri sau alte suprafețe drepte. Dimensiunile: verifică lățimea și lungimea rolei, pentru a reduce pierderile de material la montaj.

Dacă ai nevoie de dimensiuni diferite pentru gard, solar sau pergolă, am văzut la cei de la MatHaus plase de umbrire disponibile în mai multe lățimi, culori și grade de umbrire. Astfel, alegi varianta potrivită pentru proiectul tău și reduci pierderile de material la montaj.

5. Alege culoarea potrivită pentru spațiul tău

Culoarea plasei de umbrire influențează aspectul grădinii sau al terasei, însă pentru protecția împotriva soarelui contează în primul rând gradul de umbrire și caracteristicile materialului.

Cele mai întâlnite variante sunt:

Verde: se potrivește în grădini, pe solarii și pe garduri, deoarece se integrează ușor în spațiile cu vegetație.

se potrivește în grădini, pe solarii și pe garduri, deoarece se integrează ușor în spațiile cu vegetație. Gri sau antracit: poate completa aspectul unei terase moderne, al unei pergole metalice sau al unui gard închis la culoare.

poate completa aspectul unei terase moderne, al unei pergole metalice sau al unui gard închis la culoare. Bej sau crem: este potrivit pentru terase cu mobilier din lemn și amenajări în culori calde.

Alege nuanța în funcție de materialele și culorile existente în curte, astfel încât plasa să se potrivească cu gardul, terasa sau pergola.

6. Măsoară suprafața și calculează cantitatea necesară

Pentru a cumpăra cantitatea potrivită de plasă, măsoară lungimea și lățimea suprafeței pe care vrei s-o acoperi. Ține cont de stâlpi, grinzi, porți și alte elemente care pot influența montajul.

În funcție de locul utilizării:

Pentru gard: măsoară lungimea totală și înălțimea pe care vrei să o acoperi.

măsoară lungimea totală și înălțimea pe care vrei să o acoperi. Pentru pergolă: verifică distanța dintre punctele de fixare și eventualele diferențe de nivel.

verifică distanța dintre punctele de fixare și eventualele diferențe de nivel. Pentru solar: măsoară lungimea necesară peste structura arcuită, nu doar lățimea de la sol.

Adaugă o rezervă de material pentru fixare și eventualele ajustări, în funcție de modelul plasei și sistemul de prindere.

De exemplu, pentru un gard de 15 metri lungime și 1,8 metri înălțime, ai nevoie de 27 m² de plasă. Cu o rezervă orientativă de 10%, cantitatea ajunge la aproximativ 30 m², fără a lua în calcul eventualele limitări date de dimensiunile rolelor.

Nu uita să verifici și accesoriile necesare pentru fixare.

7. Montează corect plasa de umbrire

Un montaj corect contribuie la stabilitatea plasei și la reducerea riscului de deteriorare în timpul utilizării.

Înainte de instalare, verifică rezistența gardului, a pergolei sau a structurii de susținere. O plasă densă, montată pe o suprafață mare, poate fi supusă unor forțe importante în zilele cu vânt.

Pentru fixare, poți folosi:

bride rezistente la exterior, pentru garduri metalice;

clipsuri sau cleme speciale pentru plase;

cabluri și cârlige pentru pergole;

șuruburi și elemente de prindere potrivite suportului;

carabine, pentru sistemele care permit demontarea rapidă.

Pe gard, fixează plasa în mai multe puncte, în special la colțuri și pe marginile expuse vântului. Respectă distanțele dintre prinderi recomandate de producător și evită tensionarea excesivă a materialului.

În cazul pergolelor, verifică dacă structura poate susține plasa în condiții de vânt. Pentru solarii, asigură-te că materialul nu blochează aerisirile și nu freacă folia de protecție.

8. Întreține plasa de umbrire și evită deteriorarea acesteia

Pentru a păstra plasa în stare bună, verifică periodic punctele de prindere și starea materialului, mai ales după perioadele cu vânt puternic sau ploi abundente.

Înlocuiește bridele deteriorate și repară zonele în care plasa s-a desprins. Dacă observi rupturi sau margini slăbite, intervino înainte ca deteriorarea să se extindă.

Evită următoarele greșeli:

alegerea unui grad de umbrire prea mare pentru plantele care au nevoie de lumină;

montarea plasei direct peste culturile din grădină;

fixarea insuficientă pe garduri sau pergole;

blocarea aerisirilor solarului;

depozitarea materialului umed sau murdar.

Dacă demontezi plasa la sfârșitul sezonului, curăț-o cu apă și o perie moale, apoi las-o să se usuce complet. Depoziteaz-o într-un loc uscat, ferit de deteriorări și de expunerea prelungită la soare.



Plasa de umbrire este o soluție practică pentru protejarea plantelor împotriva soarelui puternic, crearea unui spațiu mai confortabil pe terasă sau obținerea unui plus de intimitate în curte. Pentru a alege varianta potrivită, ține cont de gradul de umbrire, dimensiunile suprafeței, materialul plasei și condițiile de montaj.

Înainte de achiziție, măsoară spațiul, verifică rezistența structurii de susținere și alege un produs potrivit pentru utilizarea dorită. O plasă bine aleasă și fixată corespunzător te ajută să te bucuri de mai mult confort în zilele însorite și să protejezi zonele expuse din grădină.

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